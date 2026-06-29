TP.HCM vinh danh 104 gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu

Sáng 29.6, TP.HCM tổ chức chương trình tuyên dương gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2026 nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001 - 28.6.2026). Tham dự chương trình có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM cùng đại diện nhiều sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố.

Gia đình hạnh phúc là nền tảng để TP.HCM phát triển bền vững

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết trong không khí hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, TP.HCM tuyên dương 104 gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2026.

Theo ông, đây là những gia đình tiêu biểu đại diện cho hàng triệu gia đình trên địa bàn TP.HCM đang không ngừng vun đắp, lan tỏa những giá trị nhân ái, yêu thương và trách nhiệm.

Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng lớn hơn, việc xây dựng con người và phát triển gia đình mang ý nghĩa chiến lược. Gia đình tiếp tục là nền tảng của xã hội, là nơi hình thành nhân cách, gìn giữ các giá trị văn hóa và tạo dựng nguồn lực con người phục vụ sự phát triển bền vững của TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường (bên phải ngoài cùng) trao bằng khen cho các gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2026 ẢNH: UYỂN NHI

Tỷ lệ gia đình văn hóa tại TP.HCM luôn duy trì trên 90%

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM, những năm qua chất lượng cuộc sống, chỉ số phát triển con người và mức độ hạnh phúc của các gia đình trên địa bàn thành phố không ngừng được cải thiện. TP.HCM luôn đặt con người và an sinh xã hội ở vị trí trung tâm trong mọi chính sách phát triển.

Đáng chú ý, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm luôn duy trì trên 90%; tình trạng bạo lực gia đình tiếp tục giảm; bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc ngày càng đi vào thực tiễn, trở thành ý thức và hành động của nhiều người dân.

104 gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2026 được TP.HCM tuyên dương ẢNH: UYỂN NHI

Ông Cường nhấn mạnh, trong bối cảnh TP.HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và mở rộng không gian phát triển, gia đình càng giữ vai trò là hạt nhân cốt lõi, là nơi tiếp nhận và lan tỏa chính sách nhanh nhất, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo đảm sự ổn định xã hội từ nền tảng gia đình.

Theo ông Cường, thông điệp "Gia đình hạnh phúc - quốc gia thịnh vượng" không chỉ là khẩu hiệu mà còn là mục tiêu hướng đến của mọi chính sách phát triển. Một TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và đáng sống phải được xây dựng từ những gia đình hạnh phúc, văn minh và giàu lòng nhân ái.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết (bên phải ngoài cùng) trao bằng khen cho các gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2026 ẢNH: UYỂN NHI

Ban tổ chức cũng trao giải Hội thi tìm hiểu pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026 cho 38 đội đại diện các phường, xã và đặc khu trên địa bàn.

Trong đó, có 3 giải nhất (thuộc về các phường: Long Phước, Bình Dương, Tam Thắng), 6 giải nhì, 9 giải ba và 20 giải khuyến khích.

