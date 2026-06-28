Toàn cảnh sân vận động Thống Nhất gần 100 tuổi sau 3 tháng cải tạo

Công trường sân Thống Nhất nhộn nhịp thi công

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 28.6 tại sân Thống Nhất (ở 138 Đào Duy Từ, phường Diên Hồng, TP.HCM), không khí thi công diễn ra nhộn nhịp. Khoảng 100 công nhân làm việc liên tục cùng nhiều máy móc được huy động để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Khu vực mặt sân đang được san lấp nhằm tạo nền phẳng theo tiêu chuẩn mới. Xung quanh sân bóng, các hạng mục móng, dầm và hệ thống thoát nước cũng được thi công. Bên cạnh đó, nhà thầu cũng sơn bậc thang, hàng rào và mặt tiền khối nhà hiện hữu phía khán đài A.

Toàn cảnh sân Thống Nhất đang được cải tạo ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đây là đợt cải tạo quy mô lớn với tổng mức đầu tư gần 320 tỉ đồng. Sau gần 3 tháng thi công, dự án hoàn thành khoảng 25% khối lượng, hướng tới mục tiêu phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm 2026.

Dự án cải tạo sân vận động Thống Nhất đạt khoảng 25% khối lượng sau 3 tháng thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Sân Thống Nhất được xây dựng từ năm 1929 và khánh thành năm 1931. Công trình từng mang tên Renault, sau đó là Cộng Hòa trước khi đổi tên thành Thống Nhất từ năm 1975. Đây từng là sân vận động lớn nhất Đông Dương vào cuối thập niên 20 của thế kỷ trước.

Công trường sân Thống Nhất nhộn nhịp với nhiều nhân công, máy móc hoạt động ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án cải tạo, nâng cấp sân Thống Nhất được khởi công ngày 24.3 với tổng mức đầu tư gần 320 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM. Thời gian thi công là 360 ngày. Sau khi hoàn thành, sân sẽ có sức chứa gần 18.000 chỗ ngồi.

Nhiều hạng mục tu sửa cơ bản đã hoàn thiện ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Trương Khắc Lượng, Phó trưởng ban Điều hành dự án 2 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM), cho biết dự án gồm 2 hạng mục chính.

Sân Thống Nhất từng là sân vận động lớn nhất Đông Dương ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong đó, nhóm xây mới gồm các khán đài B, C1 và D1; nhóm cải tạo gồm khán đài A, C, D cùng sân cỏ, đường chạy điền kinh, cổng và hệ thống tường rào.

Hệ thống thoát nước sân cỏ đã hoàn thành, lớp cát nền đạt khoảng 90% để chuẩn bị trồng cỏ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhiều hạng mục đạt tiến độ cao, hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Theo ghi nhận thực thế, khán đài A, C và D, công tác vệ sinh và chống thấm đã hoàn thành khoảng 75%, chuẩn bị sơn epoxy các bậc khán đài và lắp đặt ghế ngồi. Các phòng làm việc và phòng chức năng tại khối nhà hiện hữu phía đường Nguyễn Kim cũng đã cơ bản hoàn thành việc xây vách ngăn và lát nền.

Nhà thầu đang sơn bậc thang khán đài ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tại khu vực xây mới gồm khán đài B, C1 và D1, công tác ép cừ Larsen chắn đất đạt khoảng 90%. Nhà thầu đồng thời triển khai đóng Kingpost (cột chống tạm), lắp dựng kết cấu thép hệ văng chống và khoan giếng hạ mực nước ngầm phục vụ thi công tầng hầm. Khối lượng đào đất hiện đạt khoảng 30%.

Nhà thầu triển khai đào đất, đóng Kingpost và hạ mực nước ngầm phục vụ thi công tầng hầm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đối với sân cỏ, toàn bộ hệ thống rãnh thoát nước xương cá đã hoàn thành cùng khoảng 90% lớp cát nền để chuẩn bị trồng cỏ tự nhiên.

Trong khi đó, đường chạy điền kinh đã hoàn tất bóc dỡ lớp mặt cũ và vệ sinh bề mặt, đạt khoảng 70% khối lượng.

Công nhân đang sơn epoxy đối với khán đài A, C và D ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ngoài các hạng mục chính, nhà thầu cũng đang triển khai hệ thống phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật.

Toàn cảnh sân Thống Nhất, sân vận động gần 100 năm tuổi ở TP.HCM đang được cải tạo với tổng vốn gần 320 tỉ đồng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ông Lượng chia sẻ, theo tiến độ được phê duyệt, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào cuối quý 1/2027. Tuy nhiên, để phục vụ các môn thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tổ chức tại TP.HCM (tháng 11.2026), các hạng mục quan trọng sẽ được hoàn thành trong tháng 10.2026. Riêng nhóm xây mới dự kiến hoàn thành vào tháng 2.2027.