TP.HCM chi gần 320 tỉ đồng 'khoác áo mới' cho sân Thống Nhất trước Đại hội Thể thao toàn quốc

Để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026, TP.HCM đang khẩn trương trong việc chuẩn bị các điều kiện hạ tầng trọng điểm. Sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo thành phố không chỉ thể hiện qua các quyết sách đầu tư mà còn qua việc sát sao đôn đốc, kiểm tra và tháo gỡ khó khăn trực tiếp tại hiện trường, nhằm đảm bảo hình ảnh một đô thị hàng đầu cả nước trong ngày hội thể thao lớn nhất quốc gia.

Sáng 29.1, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM do ông Cao Thanh Bình - Trưởng ban làm chủ trì, đã thực hiện buổi khảo sát thực tế về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và hậu cần tại sân Thống Nhất và Hoa Lư. Buổi làm việc có sự tham gia của đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp, đại diện 2 sân vận động, cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; các Ban HĐND (Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Đô thị); Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM; Văn phòng UBND TP.HCM; các Sở VH-TT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND các phường Diên Hồng, Sài Gòn.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM Cao Thanh Bình (giữa) cùng đại diện sở, ban, ngành khảo sát sân Thống Nhất vào sáng 29.1 ẢNH: N.T

Khởi công nâng cấp sân Thống Nhất vào tháng 3

Tại buổi làm việc, ông Cao Thanh Bình nhấn mạnh mục tiêu phải tổ chức đại hội thành công tốt đẹp và để lại dấu ấn đậm nét. Trong đó, sân Thống Nhất đang được xem xét là địa điểm tiềm năng để tổ chức cả lễ khai mạc và bế mạc của kỳ đại hội lần này.

Dự án cải tạo, nâng cấp sân Thống Nhất có tổng mức đầu tư 319,887 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Công trình dự kiến khởi công vào tháng 3.2026. Dự kiến, tháng 9.2026 sẽ hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa khán đài A, C, D cùng sân cỏ và đường chạy. Trong khi đó, khán đài B dự kiến được hoàn thành vào tháng 12.2026.

Khu vực khán đài B của sân Thống Nhất dự kiến được hoàn thành vào tháng 12.2026. Tuy nhiên, đại diện Trung tâm TDTT Thống Nhất cho biết sẽ nỗ lực bàn giao sớm hơn ẢNH: N.T

Tuy nhiên, với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", đại diện Trung tâm TDTT Thống Nhất cho biết sẽ quyết tâm hoàn thành sớm hạng mục khán đài B ngay trong đầu tháng 11.2026. Nỗ lực này nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ 40 trên tổng số 48 môn thi đấu mà TP.HCM đăng cai.

Bên cạnh dự án tại sân Thống Nhất, công tác chuẩn bị tại sân vận động Hoa Lư cũng đã đạt được những kết quả tích cực. Dự án cải tạo, sửa chữa sân Hoa Lư với tổng mức đầu tư 93,75 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công đã chính thức hoàn thành thi công và bàn giao cho đơn vị thụ hưởng vào ngày 31.12.2025. Công trình đã được nghiệm thu đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và chất lượng xây dựng, sẵn sàng đi vào phục vụ các hoạt động của Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026.