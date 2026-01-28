Cơ hội quý cho tay vợt Lê Tiến Anh

AO Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy 2026 quy tụ 8 tay vợt lứa tuổi U.14 hàng đầu khu vực châu Á - châu Đại Dương tranh tài song song với Grand Slam quần vợt chuyên nghiệp Úc mở rộng. Giải đấu là sáng kiến của ban tổ chức giải Úc mở rộng nhằm tạo cơ hội cho các tay vợt trẻ xuất sắc từ 14 tuổi trở xuống trải nghiệm, học hỏi ở môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Lê Tiến Anh trước cơ hội vào bán kết U.14 đơn nam quần vợt Úc mở rộng ẢNH: VTF

Lê Tiến Anh là đại diện duy nhất của quần vợt Việt Nam góp mặt ở AO Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy 2026, cạnh tranh với 7 đối thủ đến từ Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Kazakhstan, Indonesia... 8 tay vợt chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 2 tay vợt xếp nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết.

Lê Tiến Anh (phải) được trải nghiệm môi trường thi đấu chuyên nghiệp ở giải Úc mở rộng khi tham dự AO Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy 2026 ẢNH: VTF

Lê Tiến Anh nằm ở bảng B cùng Akhmadi Makhanov (Kazakhstan), Ethan Jake Frans (Indonesia) và Vivaan Mirdha (Ấn Độ). Ở ngày thi đấu mở màn hôm nay (28.1), tài năng 14 tuổi quần vợt Việt Nam để thua hạt giống số 1 của bảng là Akhmadi Makhanov với tỷ số 0-2 (0/6, 2/6).





Cùng ngày, anh đánh bại hạt giống số 2 của bảng B là Ethan Jake Frans với tỷ số 2-0 (6/2, 6/2). Cánh cửa vào bán kết mở ra với tay vợt thuộc đơn vị Quân đội nếu giành chiến thắng ở trận cuối diễn ra vào ngày mai trước Vivaan Mirdha. Tay vợt Ấn Độ đã thua cả 2 trận trước đó nên bị đánh giá yếu hơn so với Lê Tiến Anh.



