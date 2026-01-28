Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lê Tiến Anh trước cơ hội vào bán kết U.14 đơn nam quần vợt Úc mở rộng

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
28/01/2026 21:33 GMT+7

Tài năng 14 tuổi quần vợt Việt Nam Lê Tiến Anh thi đấu ấn tượng ở giải AO Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy 2026 diễn ra ở Melbourne (Úc).

Cơ hội quý cho tay vợt Lê Tiến Anh

AO Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy 2026 quy tụ 8 tay vợt lứa tuổi U.14 hàng đầu khu vực châu Á - châu Đại Dương tranh tài song song với Grand Slam quần vợt chuyên nghiệp Úc mở rộng. Giải đấu là sáng kiến của ban tổ chức giải Úc mở rộng nhằm tạo cơ hội cho các tay vợt trẻ xuất sắc từ 14 tuổi trở xuống trải nghiệm, học hỏi ở môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Lê Tiến Anh trước cơ hội vào bán kết U.14 đơn nam quần vợt Úc mở rộng- Ảnh 1.

Lê Tiến Anh trước cơ hội vào bán kết U.14 đơn nam quần vợt Úc mở rộng

ẢNH: VTF

Lê Tiến Anh là đại diện duy nhất của quần vợt Việt Nam góp mặt ở AO Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy 2026, cạnh tranh với 7 đối thủ đến từ Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Kazakhstan, Indonesia... 8 tay vợt chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 2 tay vợt xếp nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết.

Lê Tiến Anh trước cơ hội vào bán kết U.14 đơn nam quần vợt Úc mở rộng- Ảnh 2.

Lê Tiến Anh (phải) được trải nghiệm môi trường thi đấu chuyên nghiệp ở giải Úc mở rộng khi tham dự AO Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy 2026

ẢNH: VTF

Lê Tiến Anh nằm ở bảng B cùng Akhmadi Makhanov (Kazakhstan), Ethan Jake Frans (Indonesia) và Vivaan Mirdha (Ấn Độ). Ở ngày thi đấu mở màn hôm nay (28.1), tài năng 14 tuổi quần vợt Việt Nam để thua hạt giống số 1 của bảng là Akhmadi Makhanov với tỷ số 0-2 (0/6, 2/6). 


Cùng ngày, anh đánh bại hạt giống số 2 của bảng B là Ethan Jake Frans với tỷ số 2-0 (6/2, 6/2). Cánh cửa vào bán kết mở ra với tay vợt thuộc đơn vị Quân đội nếu giành chiến thắng ở trận cuối diễn ra vào ngày mai trước Vivaan Mirdha. Tay vợt Ấn Độ đã thua cả 2 trận trước đó nên bị đánh giá yếu hơn so với Lê Tiến Anh.


Tin liên quan

Quần vợt Việt Nam xây nền móng cho tương lai

Quần vợt Việt Nam xây nền móng cho tương lai

Trong năm 2026, Liên đoàn Quần vợt VN (VTF) sẽ tổ chức hàng loạt giải quốc tế ở nhiều cấp độ song song với các giải quốc nội nhằm tìm kiếm lứa tài năng thay thế đàn anh Lý Hoàng Nam.

Tay vợt Hoàng Thành Trung bền bỉ theo đuổi đam mê quần vợt

500 triệu đồng tiền thưởng cho giải quần vợt các tay vợt xuất sắc 2025

Khám phá thêm chủ đề

Lê Tiến Anh quần vợt Úc mở rộng quần vợt Việt Nam Tay vợt Lê Tiến Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận