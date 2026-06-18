Sân Thống Nhất gần 100 tuổi ở TP.HCM thay đổi ra sao sau 3 tháng nâng cấp?

Chiều 18.6, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đã thông tin về tiến độ cải tạo, nâng cấp sân Thống Nhất (ở 138 Đào Duy Từ, phường Diên Hồng) - một trong những sân vận động lâu đời nhất Việt Nam.

Dự án được khởi công ngày 24.3, tổng mức đầu tư gần 320 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và thời gian thi công 360 ngày. Sau khi hoàn thành, sân Thống Nhất sẽ có tổng sức chứa 17.750 chỗ ngồi.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tại buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Tăng tốc cải tạo sân Thống Nhất gần 100 tuổi

Ông Trương Khắc Lượng, Phó trưởng ban Điều hành dự án 2, cho biết dự án gồm 2 nhóm hạng mục chính là xây mới và cải tạo.

Đối với hạng mục xây mới, khán đài B, C1 và D1 sẽ được xây dựng hoàn toàn mới với quy mô 1 tầng hầm và 3 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 20.300 m2. Trong đó, gần 15.000 m2 diện tích dưới khán đài và tầng hầm được bố trí cho các phòng chức năng, bãi đỗ xe và khu kỹ thuật. Tổng số ghế tại các khán đài xây mới là 9.783 chỗ.

Ở hạng mục cải tạo, dự án thực hiện nâng cấp đồng bộ khán đài A với khoảng 4.268 ghế ngồi; khán đài C và D với 7.967 ghế. Toàn bộ sân cỏ, đường chạy điền kinh, hệ thống cổng chính - phụ và tường rào cũng được chỉnh trang nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị.

Theo ông Lượng, sau gần 3 tháng thi công, khối lượng công việc toàn dự án đã hoàn thành khoảng 25%.

TP.HCM chi gần 320 tỉ đồng để nâng cấp, cải tạo sân Thống Nhất ẢNH: T.N

Nhiều hạng mục đạt tiến độ cao, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc

Ông Lượng nhấn mạnh, hiện tại liên danh nhà thầu đang triển khai đồng loạt các hạng mục.

Tại khán đài A, C và D, công tác vệ sinh và chống thấm đã hoàn thành khoảng 75%, chuẩn bị sơn epoxy các bậc khán đài và lắp đặt ghế ngồi. Các phòng làm việc và phòng chức năng tại khối nhà hiện hữu (phía đường Nguyễn Kim) đã hoàn thành cơ bản việc xây vách ngăn và lát nền.

Đối với khán đài B, C1 và D1, công tác ép cừ larsen chắn đất đã đạt khoảng 90%; đồng thời triển khai đóng Kingpost (cột chống tạm - PV), lắp dựng kết cấu thép hệ văng chống và khoan giếng hạ mực nước ngầm phục vụ thi công tầng hầm. Khối lượng đào đất hiện đạt khoảng 30%.

Hạng mục sân cỏ đã hoàn thành toàn bộ hệ thống rãnh thoát nước xương cá và 90% lớp cát nền để chuẩn bị trồng cỏ tự nhiên. Trong khi đó, đường chạy điền kinh đã hoàn tất việc bóc dỡ lớp mặt cũ và vệ sinh bề mặt đạt khoảng 70% khối lượng.

Ông Trương Khắc Lượng thông tin về tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất ở TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài ra, nhà thầu cũng đang triển khai hệ thống phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật, đồng thời chuẩn bị sơn hàng rào và mặt tiền khối nhà hiện hữu phía khán đài A.

Theo tiến độ được phê duyệt, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào cuối quý 1/2027. Tuy nhiên, để phục vụ các môn thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra tại TP.HCM vào tháng 11.2026, Ban Quản lý dự án đã làm việc với liên danh nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Theo kế hoạch, các hạng mục khán đài A, B, C, sân cỏ, đường chạy điền kinh, sân đường và tường rào sẽ hoàn thành trong tháng 10.2026. Riêng khối xây mới gồm khán đài B, C1 và D1 dự kiến hoàn thành vào tháng 2.2027.