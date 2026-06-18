Toàn cảnh nơi TP.HCM xây cầu đường Bình Tiên gần 6.300 tỉ đồng

TP.HCM đang tập trung hoàn tất các thủ tục để khởi công 10 dự án trọng điểm trước ngày 2.7. Trong số này, có dự án cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh) - công trình được kỳ vọng tạo thêm trục giao thông chiến lược kết nối khu nam TP.HCM.

Đây là tuyến giao thông quan trọng, không chỉ nối từ trung tâm thành phố (phía các quận 5, 6 cũ) đi qua quận 8, huyện Bình Chánh cũ, mà còn mở ra hướng kết nối thông suốt ra các trục huyết mạch ngoại thành như quốc lộ 50, đường Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành...

Dự án cầu đường Bình Tiên khi hoàn thành sẽ tạo trục kết nối mới, giúp người dân khu nam TP.HCM thoát cảnh đi đường vòng và giảm áp lực kẹt xe

Chia sẻ với PV Thanh Niên, nhiều người dân sinh sống gần khu vực dự án cho biết hiện nay việc di chuyển từ phường Bình Tiên sang các khu vực lân cận gần phải đi vòng qua nhiều tuyến đường. Điều này khiến quãng đường kéo dài hơn, mất thời gian, đặc biệt giờ cao điểm thường xảy ra ùn tắc.

Cầu đường Bình Tiên sẽ bắc qua kênh Đôi và kênh Tàu Hủ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ông Hải (55 tuổi) mong TP.HCM triển khai nhanh dự án cầu đường Bình Tiên để người dân đỡ vất vả đi lại; đồng thời có phương án bồi thường thỏa đáng, tạo đồng thuận của các hộ dân bị giải tỏa nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Ông Hải mong muốn dự án cầu đường Bình Tiên đẩy nhanh tiến độ để người dân bớt vất vả ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tương tự, ông Trần Minh Hùng (phường Bình Tiên, TP.HCM) kỳ vọng dự án cầu đường Bình Tiên nếu được triển khai và kết nối thông suốt đến đường Nguyễn Văn Linh sẽ giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, đồng thời giảm áp lực giao thông cho cầu Chà Và - nơi thường xuyên xảy ra kẹt xe do mặt đường hẹp.

Để di chuyển từ phường Bình Tiên sang các khu vực lân cận như phường Bình Đông hay xã Bình Hưng, nhiều người dân phải đi vòng qua cầu Chà Và ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cùng chung mong mỏi, ông Nguyễn Văn Bá (xã Bình Hưng, TP.HCM) cho rằng việc đầu tư xây dựng cầu đường rộng rãi sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Ông cho biết tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Nút giao đường Phạm Văn Chí - Bình Tiên (điểm đầu của dự án cầu đường Bình Tiên) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

"Tôi đã nghe nói về dự án cầu Bình Tiên từ lâu và rất mong công trình sớm được triển khai để người dân có thêm lựa chọn lưu thông thuận tiện", ông Bá nói.

Giao lộ Nguyễn Văn Linh và song hành quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh cũ) là điểm cuối dự án cầu đường Bình Tiên ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cầu đường Bình Tiên bắc qua kênh Tàu Hủ và kênh Đôi

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), dự án cầu đường Bình Tiên có chiều dài tuyến khoảng 3,2 km, mặt cắt ngang rộng từ 30 - 40 m.

Công trình dự kiến được triển khai từ năm 2026 - 2028, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Dự án cầu đường Bình Tiên đi theo hướng đường Cây Sung, băng qua kênh Đôi. Tại đây dự án sẽ có cầu nhánh nối từ đường Hoài Thanh ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 4.2025, có tổng mức đầu tư gần 6.300 tỉ đồng theo hình thức đầu tư công. Trong đó, chi phí bồi thường khoảng 2.878 tỉ đồng, chi phí xây lắp và thiết bị hơn 2.264 tỉ đồng, phần còn lại dành cho công tác tư vấn, quản lý dự án và dự phòng.

Cầu đường Bình Tiên dự kiến khởi công trước ngày 2.7. Dự án băng qua khu dân cư đông đúc và những con đường như Phạm Thế Hiển, Tạ Quang Bửu, Võ Văn Kiệt... ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Điểm nhấn của toàn dự án là hệ thống cầu vượt trên trục Bình Tiên bắc qua kênh Tàu Hủ và kênh Đôi.

Khu vực dự án được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giao thông chiến lược cho khu nam TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khi hoàn thành, dự án cầu đường Bình Tiên được kỳ vọng sẽ mở ra trục giao thông mới kết nối khu nam TP.HCM, giảm tải cho cầu Chà Và và nhiều tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực trong những năm tới.