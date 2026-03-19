TP.HCM dự kiến xây thêm 9 cầu vượt thép năm 2026 để giảm kẹt xe

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ trên địa bàn TP.HCM chiều 19.3, ông Lý Thanh Long, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về loạt giải pháp giảm kẹt xe, trong đó đáng chú ý là kế hoạch xây thêm 9 cầu vượt thép.

Hầm chui và cầu vượt tại nút giao An Phú đã góp phần giảm tình trạng kẹt xe ở khu đông TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Xây 9 cầu vượt thép giải tỏa các điểm kẹt xe

Theo ông Lý Thanh Long, để kéo giảm kẹt xe và tai nạn giao thông trong năm 2026, TP.HCM dự kiến khởi công 9 cầu vượt thép và hoàn thành trong năm 2027. Đây được xem là giải pháp cấp bách nhằm xử lý nhanh các điểm nóng kẹt xe, đặc biệt tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn, thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các công trình giao thông cấp bách, đồng thời đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm, nhất là các tuyến kết nối liên vùng và khu vực sân bay Long Thành. Các điểm nghẽn tại cửa ngõ, trục chính cũng sẽ được rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Cầu vượt thép tại ngã sáu Gò Vấp ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng cũng cho biết nhiều vòng xoay dù đã lắp đèn tín hiệu điều tiết giao thông nhưng vẫn thường xuyên quá tải. Việc phân luồng hay lắp đèn tín hiệu ở vòng xoay chỉ là giải pháp tạm thời, muốn giải quyết căn cơ phải tính đến các công trình như hầm chui hoặc cầu vượt để tách dòng xe, giảm bớt các điểm giao cắt trên mặt đường.

Thực tế, TP.HCM đã xây thêm cầu vượt thép để giải quyết kẹt xe ở một số nút giao như: ngã tư như Hàng Xanh, vòng xoay Cây Gõ, vòng xoay Lăng Cha Cả, ngã tư Thủ Đức, nút giao An Sương...

Điều chỉnh cách đi lại

Không chỉ tập trung vào hạ tầng, TP.HCM cũng tính đến nhiều giải pháp tổng thể nhằm giảm áp lực giao thông một cách bền vững. Trong đó, việc tổ chức giao thông sẽ được điều chỉnh linh hoạt hơn, như phân làn theo thời gian, thay đổi hướng lưu thông ở một số khu vực, giảm làn ô tô để tăng làn hỗn hợp khi cần thiết.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong điều hành giao thông, như hệ thống đèn tín hiệu thông minh, trung tâm giám sát và cung cấp thông tin theo thời gian thực để người dân chủ động lựa chọn lộ trình. Công tác quản lý lòng đường, vỉa hè cũng được siết chặt, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm nhằm khai thác hiệu quả hạ tầng hiện hữu.

Cầu vượt thép tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn giúp giải quyết lượng phương tiện gia tăng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đáng chú ý, TP.HCM sẽ phát triển mạnh hệ thống giao thông công cộng, từ xe buýt, buýt sông đến metro, kết hợp các mô hình mới như xe buýt theo nhu cầu. Thành phố cũng đầu tư hạ tầng phục vụ như làn ưu tiên, bến bãi, trạm sạc… để từng bước kéo người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng.

Trong định hướng dài hạn, TP.HCM sẽ thúc đẩy chuyển đổi phương tiện sang sử dụng điện, năng lượng xanh và triển khai vùng phát thải thấp (LEZ). Một số tuyến đường, khung giờ cũng sẽ được nghiên cứu hạn chế phương tiện nhằm giảm áp lực giao thông. Đồng thời, xây dựng các bãi giữ xe tại cửa ngõ, nhà ga để người dân gửi xe, chuyển sang metro hoặc xe buýt.

Song song đó, thành phố mở rộng hệ thống xe đạp công cộng, phát triển các tuyến phố đi bộ và các điểm trung chuyển nhằm tăng khả năng kết nối giữa các loại hình vận tải. Công tác điều tiết giao thông trong giờ cao điểm tiếp tục được tăng cường, cùng với việc đẩy mạnh xử phạt vi phạm qua hệ thống camera.

Về lâu dài, TP.HCM cũng nghiên cứu phương án di dời một số cơ sở y tế, giáo dục quy mô lớn ra khỏi khu vực nội đô để giảm áp lực cho trung tâm thành phố.

Biệt phái hơn 500 công chức sở về phường, xã Không chỉ dừng ở giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM còn tăng cường quản lý trật tự xây dựng ngay từ cơ sở. Theo đó, hơn 500 công chức đã được biệt phái về làm việc tại 162/168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Đây được xem là giải pháp đưa lực lượng quản lý xuống sát địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đô thị trong bối cảnh TP.HCM đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.



