Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tiến độ cầu vượt nhịp sông lớn nhất châu Á nối TP.HCM với Đồng Nai

Uyển Nhi - Vũ Phượng
19/03/2026 16:23 GMT+7

Cầu Phước An - cầu vượt nhịp sông lớn nhất châu Á tại TP.HCM đã đạt 57%, dự kiến hoàn thành năm 2027, tạo cú hích lớn cho logistics khu vực.

Chiều 19.3, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về tiến độ thi công cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải, nối TP.HCM với Đồng Nai. Đây là cầu vượt nhịp sông lớn nhất châu Á.

Theo Phòng Quản lý xây dựng công trình giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM), dự án cầu Phước An nối phường Phú Mỹ (TP.HCM) với xã Phước An, tỉnh Đồng Nai có tổng chiều dài gần 4,38 km. Trong đó:

  • Phần cầu dài 3,514 km
  • Đường dẫn trên tuyến 247 m
  • Đường dẫn kết nối xuống cảng Phước An dài khoảng 617,34 m

Dự án đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 01 ngày 4.1.2022, do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 4.900 tỉ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 2.000 tỉ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương.

Hiện dự án đang được triển khai thi công xây dựng, tiến độ khối lượng đạt khoảng 57% toàn dự án; các khó khăn vướng mắc của dự án đã được giải quyết.

Theo kế hoạch, cầu vượt nhịp sông lớn nhất châu Á dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

TP.HCM: Tiến độ mới nhất cầu vượt nhịp sông lớn nhất châu Á - Ảnh 1.

Ông Lý Thanh Long, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM tại buổi họp báo

ẢNH: UYỂN NHI

Cầu vượt nhịp sông lớn nhất Châu Á, tĩnh không cao nhất Việt Nam

Cầu Phước An là cầu extradosed (cầu dầm cáp hỗn hợp - PV), có khẩu độ vượt sông 250 m, độ tĩnh không 55 m (lớn nhất Việt Nam) và cho phép tàu 30.000 tấn lưu thông.

Dự án cầu Phước An kết nối toàn bộ các cảng biển nhóm 5 trước đây tại khu vực Cái Mép - Thị Vải với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

TP.HCM: Tiến độ mới nhất cầu vượt nhịp sông lớn nhất châu Á - Ảnh 2.

Cầu Phước An - cầu vượt nhịp sông lớn nhất châu Á đã đạt khoảng 57% tiến độ, dự kiến về đích năm 2027

ẢNH: NGUYỄN LONG

Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp kết nối toàn bộ hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải với khu vực miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ.

Bên cạnh đó, khi hoàn thành, cầu Phước An góp phần giảm tải áp lực cho tuyến quốc lộ 51, đồng thời hoàn thiện hệ thống logistics quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

TP.HCM: Căng bó cáp dây văng cây cầu vượt nhịp sông lớn nhất của châu Á

Cầu Phước An là cầu vượt nhịp sông lớn nhất của châu Á với khẩu độ vượt sông 250 m, độ tĩnh không 55 m (lớn nhất Việt Nam) cho tàu 30.000 tấn đi qua.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận