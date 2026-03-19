Tiến độ cầu vượt nhịp sông lớn nhất châu Á nối TP.HCM với Đồng Nai

Chiều 19.3, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về tiến độ thi công cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải, nối TP.HCM với Đồng Nai. Đây là cầu vượt nhịp sông lớn nhất châu Á.

Theo Phòng Quản lý xây dựng công trình giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM), dự án cầu Phước An nối phường Phú Mỹ (TP.HCM) với xã Phước An, tỉnh Đồng Nai có tổng chiều dài gần 4,38 km. Trong đó:

Phần cầu dài 3,514 km

Đường dẫn trên tuyến 247 m

Đường dẫn kết nối xuống cảng Phước An dài khoảng 617,34 m

Dự án đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 01 ngày 4.1.2022, do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 4.900 tỉ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 2.000 tỉ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương.

Hiện dự án đang được triển khai thi công xây dựng, tiến độ khối lượng đạt khoảng 57% toàn dự án; các khó khăn vướng mắc của dự án đã được giải quyết.

Theo kế hoạch, cầu vượt nhịp sông lớn nhất châu Á dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Ông Lý Thanh Long, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM tại buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Cầu vượt nhịp sông lớn nhất Châu Á, tĩnh không cao nhất Việt Nam

Cầu Phước An là cầu extradosed (cầu dầm cáp hỗn hợp - PV), có khẩu độ vượt sông 250 m, độ tĩnh không 55 m (lớn nhất Việt Nam) và cho phép tàu 30.000 tấn lưu thông.

Dự án cầu Phước An kết nối toàn bộ các cảng biển nhóm 5 trước đây tại khu vực Cái Mép - Thị Vải với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cầu Phước An - cầu vượt nhịp sông lớn nhất châu Á đã đạt khoảng 57% tiến độ, dự kiến về đích năm 2027 ẢNH: NGUYỄN LONG

Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp kết nối toàn bộ hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải với khu vực miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ.

Bên cạnh đó, khi hoàn thành, cầu Phước An góp phần giảm tải áp lực cho tuyến quốc lộ 51, đồng thời hoàn thiện hệ thống logistics quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.