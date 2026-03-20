TP.HCM chi gần 3.000 tỉ đồng làm cầu đường bắc qua kênh Đôi, Tàu Hủ

Sỹ Đông
20/03/2026 19:21 GMT+7

Dự án cầu đường Bình Tiên dài gần 4 km kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía nam, bắc qua 2 tuyến kênh Đôi và kênh Tàu Hủ.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án thành phần 2: đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên, đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh.

Dự án trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Đây là dự án nhóm A, dài khoảng 3,66 km, điểm đầu tuyến giao với đường Phạm Văn Chí, điểm cuối kết nối đường Nguyễn Văn Linh. Tổng mức đầu tư dự án lên đến 2.915 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028.

Dự án nhằm hình thành trục giao thông đô thị hướng tâm, tăng cường kết nối khu trung tâm TP.HCM với khu nam và các tuyến vành đai. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm tải giao thông, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam thành phố.

Dự án cầu đường Bình Tiên sẽ bắc qua kênh Tàu Hủ, TP.HCM

Trong đó, dự án xây dựng hệ thống cầu vượt trên đường Bình Tiên, đi qua kênh Tàu Hủ và kênh Đôi, kết nối các phường Bình Tiên, Phú Định, Bình Đông và xã Bình Hưng. Tổng chiều dài cầu khoảng 3,1 km, sử dụng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, mặt cắt ngang từ 16 - 30,5 m.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng đường đầu cầu dài khoảng 200 m; đường song hành dưới cầu dài khoảng 3,3 km, cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, công trình kỹ thuật và tổ chức giao thông đồng bộ theo quy mô.

Việc triển khai dự án cầu đường Bình Tiên được xem là bước quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông trục chính khu Nam TP.HCM, góp phần cải thiện khả năng kết nối và nâng cao năng lực vận tải đô thị trong giai đoạn tới.

Dự án cầu đường Bình Tiên được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 4.2025, với tổng mức đầu tư gần 6.300 tỉ đồng. Trong đó, phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm 3.369 tỉ đồng, ảnh hưởng đến 389 hộ dân; chi phí xây lắp 2.915 tỉ đồng.

Trong buổi kiểm tra mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị lãnh đạo các phường, xã có dự án cầu đường Bình Tiên đi qua tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đúng tiến độ.

Tin liên quan

TP.HCM trình dự án cầu đường Bình Tiên gần 6.300 tỉ đồng

TP.HCM trình dự án cầu đường Bình Tiên gần 6.300 tỉ đồng

Dự án cầu đường Bình Tiên trị giá 6.285 tỉ đồng, đi qua quận 6, quận 8 và huyện Bình Chánh, dự kiến khởi công trong quý 1/2026.

TP.HCM không làm cầu đường Bình Tiên 2.600 tỉ đồng theo hình thức BT

Rạch Xuyên Tâm vướng mặt bằng hơn 1.200 hộ, Chủ tịch TP.HCM ra tối hậu thư

