TP.HCM triển khai dự án cầu đường Bình Tiên, người dân mong sớm thoát cảnh đi vòng

Để di chuyển từ P.Bình Tiên sang các khu vực lân cận như P.Bình Đông hay xã Bình Hưng, nhiều người dân chia sẻ, gần như chỉ có một lựa chọn quen thuộc chính là đi vòng qua cầu Chà Và.

Quãng đường vì thế trở nên xa hơn, mất nhiều thời gian di chuyển, đặc biệt vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe.

Trước thực tế đó, việc UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án thành phần 2: đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên, đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Không ít người dân bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ sớm được triển khai, qua đó rút ngắn quãng đường đi lại, giảm áp lực giao thông và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh hoạt, làm ăn hằng ngày.

Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng chiều dài khoảng 3,66 km, bắt đầu từ đường Phạm Văn Chí và kết thúc tại đường Nguyễn Văn Linh. Tuyến đường được thiết kế quy mô 4 đến 6 làn xe, kết hợp hệ thống cầu vượt bắc qua kênh Tàu Hủ và kênh Đôi.

Không chỉ vậy, công trình còn bao gồm khoảng 3,1 km cầu chính, 200 mét đường đầu cầu và hơn 3,3 km đường song hành, cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự án lên đến 2.915 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Dự án cầu đường Bình Tiên không chỉ là một tuyến giao thông mới, mà còn là trục kết nối chiến lược của khu Nam thành phố. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa quận 6, quận 8 và huyện Bình Chánh cũ, đồng thời giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu vốn đã quá tải.