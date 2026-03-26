TP.HCM triển khai dự án cầu đường Bình Tiên, người dân mong sớm thoát cảnh đi vòng
Video Đời sống

Sầm Ánh - Khang Phúc
26/03/2026 05:03 GMT+7

Dự án cầu đường Bình Tiên mới đây đã được UBND TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt, dự án này được kỳ vọng sẽ không chỉ mở thêm một lối đi, mà còn tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tồn tại nhiều năm, tạo động lực phát triển cho cả khu vực.

Để di chuyển từ P.Bình Tiên sang các khu vực lân cận như P.Bình Đông hay xã Bình Hưng, nhiều người dân chia sẻ, gần như chỉ có một lựa chọn quen thuộc chính là đi vòng qua cầu Chà Và.

Quãng đường vì thế trở nên xa hơn, mất nhiều thời gian di chuyển, đặc biệt vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe.

Trước thực tế đó, việc UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án thành phần 2: đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên, đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Không ít người dân bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ sớm được triển khai, qua đó rút ngắn quãng đường đi lại, giảm áp lực giao thông và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh hoạt, làm ăn hằng ngày.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án thành phần 2: đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên, đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh

Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng chiều dài khoảng 3,66 km, bắt đầu từ đường Phạm Văn Chí và kết thúc tại đường Nguyễn Văn Linh. Tuyến đường được thiết kế quy mô 4 đến 6 làn xe, kết hợp hệ thống cầu vượt bắc qua kênh Tàu Hủ và kênh Đôi.

Không chỉ vậy, công trình còn bao gồm khoảng 3,1 km cầu chính, 200 mét đường đầu cầu và hơn 3,3 km đường song hành, cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự án lên đến 2.915 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Tuyến đường được thiết kế quy mô 4 đến 6 làn xe, kết hợp hệ thống cầu vượt bắc qua kênh Tàu Hủ và kênh Đôi

Dự án cầu đường Bình Tiên không chỉ là một tuyến giao thông mới, mà còn là trục kết nối chiến lược của khu Nam thành phố. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa quận 6, quận 8 và huyện Bình Chánh cũ, đồng thời giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu vốn đã quá tải.

Nhiều người dân chọn đi vòng qua cầu Chà Và

Cầu Rạch Ngang sắp về đích, tháo gỡ 'nút thắt' ngập úng chợ Thủ Đức

Dự án cầu Rạch Ngang, một trong những công trình hạ tầng then chốt tại khu vực chợ Thủ Đức đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng. Việc xử lý “điểm nghẽn” dòng chảy tại rạch Cầu Ngang được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác chống ngập, đồng thời cải thiện giao thông cho khu vực đông dân cư này.

