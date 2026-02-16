29 Tết Nguyên đán 2026 - ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, con đường Lò Lu ở phường Trường Thạnh (TP.HCM) đã khoác lên mình diện mạo mới: Đường trải thảm nhựa bằng phẳng, rộng, đẹp và thông thoáng.

Đón tết trên con đường ‘từng đau khổ’ Lò Lu: ‘Mừng lắm, ăn tết vui hơn’

Lò Lu có lẽ là một trong những con đường ở vùng ven nổi tiếng nhất ở TP.HCM - không phải vì cảnh đẹp hay vì địa điểm check-in nào quen thuộc cả. Nó nổi tiếng vì được gắn với biệt danh “con đường đau khổ”.

Nhiều năm nay, đường Lò Lu nhiều lần xuất hiện trên báo chí vì ổ voi, ổ gà quá nhiều; cứ mưa là đọng nước và đã khiến nhiều người không may gặp tai nạn, té ngã.

Đường Lò Lu ngày 29 tết ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Đường Lò Lu chi chít ổ voi, ổ gà trước khi sửa chữa - tư liệu năm 2024 ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Tháng 9.2025, đường Lò Lu bụi mịt mù khi thi công chưa hoàn thành ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Từ tháng 6.2025 tới nay, tuyến đường này đã được khởi công sửa chữa và nâng cấp. Tuy nhiên trong thời gian đường được nâng cấp, người dân hai bên đường lại khổ sở sống chung cùng bụi mù mịt. Đến đầu tháng 2 này, tình trạng bụi vẫn không đỡ cho đến khi Báo Thanh Niên phản ánh, ban quản lý và chủ đầu tư sửa chữa tuyến đường này đã rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục để hoàn thành sớm sửa chữa cho người dân đón tết trong không khí trong lành hơn.

Đoạn đường Lò Lu từ khúc giao với Nguyễn Xiển cho đến cầu Lấp gần như đã hoàn chỉnh cả mặt đường lẫn vỉa hè. Còn đoạn từ sau cầu Lấp đến cuối đường Lò Lu thì vẫn vỉa hè vẫn còn khá ngổn ngang. Tuy nhiên, người dân hai bên đường vẫn rất mừng khi được đón tết với con đường không còn vật liệu ngổn ngang và bụi mù mịt nữa.

Một gia đình ăn tất niên cạnh con đường mới ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Để đón tết, người dân hai bên đường đã trang hoàng nhà cửa rực rỡ. Việc đặt chậu cúc vạn thọ trước cửa nhà như thế này cách đây chỉ tầm 10 ngày là điều họ không dám làm bởi bụi mù mịt, chỉ vài tiếng là bụi có thể phủ kín hoa.

Một số gia đình thậm chí còn mạnh dạn đặt bàn trước cửa nhà để ăn bữa cơm tất niên cùng nhau. Ai cũng phấn khởi khi thoát cảnh mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mịt mù như những năm qua.

Năm mới đến cũng mang theo nhiều hy vọng cho bà con sống hai bên đường Lò Lu. Khi con đường đã dần khang trang, sạch sẽ và thuận tiện hơn, nhiều người tin rằng việc buôn bán, làm ăn cũng sẽ dễ dàng, khấm khá hơn so với những năm trước. Với họ, tết năm nay không chỉ là tết của sum vầy, mà còn là cái tết của một khởi đầu mới - trên chính con đường từng gắn với quá nhiều vất vả.