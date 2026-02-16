Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đón tết trên con đường ‘từng đau khổ’ Lò Lu: ‘Mừng lắm, ăn tết vui hơn’
Video Đời sống

Đón tết trên con đường ‘từng đau khổ’ Lò Lu: ‘Mừng lắm, ăn tết vui hơn’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
16/02/2026 18:17 GMT+7

Ngày 29 tết, con đường Lò Lu (phường Trường Thạnh, TP.HCM) đã mang diện mạo mới. Người dân phấn khởi đón năm mới trên diện mạo mới, kỳ vọng việc làm ăn khấm khá hơn.

29 Tết Nguyên đán 2026 - ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, con đường Lò Lu ở phường Trường Thạnh (TP.HCM) đã khoác lên mình diện mạo mới: Đường trải thảm nhựa bằng phẳng, rộng, đẹp và thông thoáng.

Đón tết trên con đường ‘từng đau khổ’ Lò Lu: ‘Mừng lắm, ăn tết vui hơn’

Lò Lu có lẽ là một trong những con đường ở vùng ven nổi tiếng nhất ở TP.HCM - không phải vì cảnh đẹp hay vì địa điểm check-in nào quen thuộc cả. Nó nổi tiếng vì được gắn với biệt danh “con đường đau khổ”.

Nhiều năm nay, đường Lò Lu nhiều lần xuất hiện trên báo chí vì ổ voi, ổ gà quá nhiều; cứ mưa là đọng nước và đã khiến nhiều người không may gặp tai nạn, té ngã.

Đón tết trên con đường ‘từng đau khổ’ Lò Lu: ‘Mừng lắm, ăn tết vui hơn’ - Ảnh 1.

Đường Lò Lu ngày 29 tết

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Đón tết trên con đường ‘từng đau khổ’ Lò Lu: ‘Mừng lắm, ăn tết vui hơn’ - Ảnh 2.

Đường Lò Lu chi chít ổ voi, ổ gà trước khi sửa chữa - tư liệu năm 2024

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Đón tết trên con đường ‘từng đau khổ’ Lò Lu: ‘Mừng lắm, ăn tết vui hơn’ - Ảnh 3.

Tháng 9.2025, đường Lò Lu bụi mịt mù khi thi công chưa hoàn thành

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Từ tháng 6.2025 tới nay, tuyến đường này đã được khởi công sửa chữa và nâng cấp. Tuy nhiên trong thời gian đường được nâng cấp, người dân hai bên đường lại khổ sở sống chung cùng bụi mù mịt. Đến đầu tháng 2 này, tình trạng bụi vẫn không đỡ cho đến khi Báo Thanh Niên phản ánh, ban quản lý và chủ đầu tư sửa chữa tuyến đường này đã rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục để hoàn thành sớm sửa chữa cho người dân đón tết trong không khí trong lành hơn.

Đoạn đường Lò Lu từ khúc giao với Nguyễn Xiển cho đến cầu Lấp gần như đã hoàn chỉnh cả mặt đường lẫn vỉa hè. Còn đoạn từ sau cầu Lấp đến cuối đường Lò Lu thì vẫn vỉa hè vẫn còn khá ngổn ngang. Tuy nhiên, người dân hai bên đường vẫn rất mừng khi được đón tết với con đường không còn vật liệu ngổn ngang và bụi mù mịt nữa.

Đón tết trên con đường ‘từng đau khổ’ Lò Lu: ‘Mừng lắm, ăn tết vui hơn’ - Ảnh 4.

Một gia đình ăn tất niên cạnh con đường mới

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Để đón tết, người dân hai bên đường đã trang hoàng nhà cửa rực rỡ. Việc đặt chậu cúc vạn thọ trước cửa nhà như thế này cách đây chỉ tầm 10 ngày là điều họ không dám làm bởi bụi mù mịt, chỉ vài tiếng là bụi có thể phủ kín hoa.

Một số gia đình thậm chí còn mạnh dạn đặt bàn trước cửa nhà để ăn bữa cơm tất niên cùng nhau. Ai cũng phấn khởi khi thoát cảnh mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mịt mù như những năm qua.

Năm mới đến cũng mang theo nhiều hy vọng cho bà con sống hai bên đường Lò Lu. Khi con đường đã dần khang trang, sạch sẽ và thuận tiện hơn, nhiều người tin rằng việc buôn bán, làm ăn cũng sẽ dễ dàng, khấm khá hơn so với những năm trước. Với họ, tết năm nay không chỉ là tết của sum vầy, mà còn là cái tết của một khởi đầu mới - trên chính con đường từng gắn với quá nhiều vất vả.

Tin liên quan

Chợ tết TP.HCM 2 nửa buồn vui trước giờ giao thừa: Mong bán hết sớm dọn hàng nghỉ ngơi

Chợ tết TP.HCM 2 nửa buồn vui trước giờ giao thừa: Mong bán hết sớm dọn hàng nghỉ ngơi

Chiều 29 Tết Nguyên đán, chợ tết vùng ven TP.HCM vẫn tấp nập người mua sắm đồ cúng giao thừa. Nhưng không khí buôn bán lại chia rõ hai nửa: quầy bán đắt liên tục không kịp nghỉ tay, quầy khác vẫn thấp thỏm vì hàng còn đầy trước giờ đóng chợ.

Tân Sơn Nhất bớt đông đúc ngày 29 tết: Chờ chuyến bay cuối về nhà đoàn viên

Đêm 28 tết tại Bến xe Miền Đông mới: Người về quê phút chót, khách quốc tế háo hức đón tết Việt

Khám phá thêm chủ đề

Lò Lu Đường Lò Lu đón tết Tết Nguyên đán tết bính ngọ con đường đau khổ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận