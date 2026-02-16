Chỉ còn ít giờ nữa là bước sang năm mới Bính Ngọ, ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trưa 16.2.2026 (29 Tết Nguyên đán) vẫn đông đúc hơn ngày thường. Tuy vậy, so với những ngày cao điểm trước đó, lượng khách đã giảm đáng kể, không còn cảnh chen chúc kéo dài.

Ngày cuối cùng của năm, nhiều người mới bắt đầu hành trình trở về quê sum họp cùng gia đình. Bên cạnh đó, một số du khách nước ngoài cũng tranh thủ di chuyển đến các điểm du lịch trong dịp tết.

Tân Sơn Nhất bớt đông đúc ngày 29 tết: Chờ chuyến bay cuối về nhà đoàn viên

Lo ngại tình trạng chậm chuyến và kẹt xe quanh sân bay, nhiều gia đình chủ động đến sớm hơn 3 tiếng trước giờ khởi hành để tránh lỡ chuyến. Theo ghi nhận, trung bình mỗi hành khách mất khoảng 30 phút để hoàn tất thủ tục check-in và thêm khoảng 15 phút để qua cổng an ninh.

Anh Đinh Văn Hoàng (quê Nghệ An) cho biết ban đầu anh dự định bay vào ngày 10.2 nhưng phải thay đổi kế hoạch vì hết vé.

“Hôm nay về thực ra là lỡ kế hoạch đấy chứ mình lên lịch ngày thứ ba (10.2) nhưng do đông quá nên hủy vé và dời lại hôm nay. Có đặt trên hệ thống, có gửi mã rồi nhưng sau đó nhân viên điện lại bảo hủy vé, tức là hết vé nên mình ok thôi”, anh Hoàng nói.

Theo anh, lượng khách trong ngày 29 tết vẫn đông nhưng thời gian chờ không quá lâu. “Hôm nay đi cũng đông nhưng nhìn chung cũng tạm, chờ không lâu lắm, 30 phút thôi. So với mặt bằng các tết năm trước thì nói chung là tạm ổn”.

Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 29 tết ẢNH: HỒ HIỀN

Vì từng gặp tình trạng chậm chuyến những năm trước, anh Hoàng chọn cách ra sân bay sớm để chủ động thời gian. “Mình nghĩ giống như mọi năm thì mình bị delay nên cũng sợ. Mình đi sớm 3 tiếng. Đến nơi chờ tầm 45 phút thì cũng trong dự toán của mình”, anh chia sẻ.

Ông Nguyễn Bá Phong (73 tuổi, quê Thanh Hóa) cũng tranh thủ về quê vào sát ngày năm mới do bận công việc.

“Tui bận công việc của công ty cho nên là ngày giáp tết mới được về. Trước khi về cũng lo là bị chậm chuyến nhưng đến giờ lên đến sân bay thì thấy thu xếp như thế này là kịp”, ông Phong nói.

Bận công việc nên ông Phong tới ngày 29 mới bay về Thanh Hóa đón tết ẢNH: HỒ HIỀN

Một số hành khách cho biết dù lượng người vẫn đông nhưng khâu tổ chức, phân luồng khá ổn định. Việc chủ động đến sớm giúp họ bớt áp lực hơn so với những năm trước, nhất là trong bối cảnh nhiều người vẫn lo ngại tình trạng chậm chuyến vào dịp cao điểm.

Nếu chuyến bay đúng giờ, anh Hoàng dự kiến khoảng 14 giờ sẽ có mặt tại sân bay Vinh để kịp sum họp cùng gia đình. “Ba mẹ với gia đình đang chờ con về quê ăn tết. Nếu đúng giờ thì dự kiến 2 giờ chiều về đến sân bay Vinh. Rất bồi hồi, vừa vui vừa nôn nao muốn gặp gia đình sau 1 năm làm việc”, anh nói.

Cùng chung cảm xúc ấy, ông Phong chia sẻ: “Khi được về sum họp với anh em, gia đình thì nói chung là cũng bồi hồi. Vợ con đang chờ để làm cơm thắp hương gia tiên chiều 29 tết”.

Tết đã cận kề. Mỗi chuyến bay cất cánh trong những giờ cuối năm là thêm một gia đình được đoàn viên. Dù có mệt mỏi vì chờ đợi hay di chuyển, nhưng với nhiều người, chỉ cần trở về đúng lúc, kịp bữa cơm tất niên bên người thân là đã trọn vẹn hành trình của một năm.