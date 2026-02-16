Bên trong phòng chờ, nhiều dãy ghế còn trống. Phần lớn các quầy vé đã đóng cửa, chỉ còn lác đác vài quầy duy trì giao dịch. Ngoài bãi đậu xe, lượng xe ra vào cũng thưa hơn, không còn cảnh nối đuôi nhau như giai đoạn cao điểm.

Năm nay không có ngày 30.12 âm lịch, đồng nghĩa chỉ còn khoảng 1 ngày nữa là giao thừa. Vì vậy, đa số người dân đã tranh thủ về quê từ sớm. Những hành khách còn xuất hiện tại bến vào tối 28 tết chủ yếu là người bận công việc đến phút cuối hoặc lựa chọn đi du lịch dịp đầu năm.

Đêm 28 tết tại Bến xe Miền Đông mới Người về quê phút chót, khách quốc tế háo hức đón tết Việt

Từ khi tuyến metro số 1 đi vào hoạt động, việc kết nối giao thông đến bến xe thuận tiện hơn, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM và các khu vực lân cận. Nhờ đó, trong những ngày cao điểm cận tết, lượng hành khách đổ về Bến xe Miền Đông mới tăng rõ rệt, góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ. Tuy nhiên, so với cao điểm từ ngày 22 đến 26 tháng Chạp, lượng khách ngày 28 tết đã giảm đi đáng kể.

Chỉ còn vài quầy vé giao dịch ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Trong số những hành khách về quê muộn, chị Trương Hoài Phương (quê Khánh Hòa) cho biết vì bận công việc nên đến cuối ngày mới có thể về nhà ăn tết cùng gia đình. “Mình bận công việc, nói chung cũng vì mưu sinh nên đến cuối ngày mới được về ăn tết cùng gia đình. Năm qua thì cũng bình thường. Giờ sắp được về với gia đình thấy cũng rất vui. Mong là ngày cuối năm này những người đi xa kịp về sớm đoàn tụ với gia đình để đón năm mới vui vẻ, đầm ấm, đoàn viên”, chị chia sẻ.

Xe cũng không xếp đầy bãi như những ngày trước ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Không phải ai cũng có thể về quê sớm như phần đông hành khách trong những ngày cao điểm trước đó. Nhiều người vì mưu sinh, vì công việc cuối năm còn dang dở nên phải chờ đến sát tết mới vội vã ra bến xe. Càng gần giao thừa, tâm trạng càng nôn nao, chỉ mong chuyến xe sớm lăn bánh để kịp trở về nhà, kịp sum họp bên mâm cơm tất niên sau một năm bôn ba.

Anh Trần Đình Hòa (quê Kiên Giang) cũng là một trong những hành khách về quê sát giờ. Anh cho biết chuyến đi lần này là về Óc Eo (tỉnh An Giang cũ, nay là Kiên Giang) và lý do về trễ là vì công việc làm ăn.

Không chỉ người dân về quê đón tết, Bến xe Miền Đông mới những ngày cận giao thừa cũng có khá nhiều du khách quốc tế tranh thủ di chuyển đến các điểm du lịch như Đà Lạt, Hà Nội để trải nghiệm không khí tết Việt. Với họ, việc có mặt tại TP.HCM đúng dịp Tết Nguyên đán là một trải nghiệm đặc biệt, từ cảnh trang hoàng rực rỡ đến sự háo hức của người dân trên đường phố.

Chị Laura, du khách đến từ Hà Lan, cho biết sẽ lên xe đi Đà Lạt và tỏ ra thích thú khi được đón tết ở Việt Nam. “Mọi người rất thân thiện, họ cứ cười suốt thôi. Bầu không khí rất thân thiện. Đồ trang trí thật đẹp. Tuyệt vời. Rất nhiều màu sắc. Và có rất nhiều phụ nữ mặc áo dài, họ ăn mặc rất đẹp”, chị nói và gửi lời chúc năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, thời tiết đẹp và tình yêu.

Chị Laura (người Hà Lan) sẽ đến Đà Lạt du lịch ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Trong khi đó, anh Karol Lapciew, du khách Ba Lan, cho biết đây là lần thứ 2 anh đến Việt Nam và cảm thấy ấn tượng với không khí đón năm mới. “Bầu không khí và cách trang trí ở đây thật sự rất tuyệt. Mọi người đã bỏ ra rất nhiều công sức để chuẩn bị mọi thứ. Và tôi thích điều này lắm”, anh chia sẻ.

Chỉ còn ít giờ nữa là giao thừa, Bến xe Miền Đông mới dần thưa người. Những chuyến xe cuối ngày vẫn lặng lẽ rời bến, chở theo nỗi mong chờ đoàn tụ của người xa quê và cả sự háo hức của du khách quốc tế lần đầu đón tết Việt. Dù về nhà hay bắt đầu một hành trình mới, tất cả đều chung một tâm trạng: khép lại năm cũ với nhiều cung bậc và mở ra năm mới bằng niềm hy vọng.