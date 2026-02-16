Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 tiếp tục là điểm hẹn du xuân nổi bật của TP.HCM khi bước vào những ngày cuối năm. Ngay từ khu vực cổng chào, không khí mùa xuân đã được “thắp sáng” bằng loạt đại cảnh quy mô lớn, kết hợp hiệu ứng ánh sáng và tạo hình linh vật Ngựa mang dáng vóc mạnh mẽ.

Điểm nhấn ở khu vực đầu đường hoa là hình ảnh linh vật Ngựa được tạo hình như đang vươn mình bay lên, đặt trong bố cục lũy tre cách điệu. Tổng thể mang lại cảm giác giàu năng lượng, đúng tinh thần bứt phá của năm mới. Không gian cổng chào cũng gợi mở câu chuyện về một siêu đô thị sau sáp nhập, kết nối TP.HCM với Vũng Tàu và Bình Dương, qua đó thể hiện rõ thông điệp chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”.

Trải nghiệm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026: Dấu ấn siêu đô thị sau sáp nhập

Vẫn là những gam màu rực rỡ quen thuộc của đường hoa Nguyễn Huệ ẢNH: ĐỘC LẬP

Tiếp nối hành trình, đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” cao 6,4 m thu hút sự chú ý bởi quy mô nổi bật và màu sắc biến đổi theo từng góc nhìn. Linh vật này được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, trong đó hình tượng “chín hồng mao” mang ý nghĩa viên mãn, cát tường, như một lời chúc năm mới trọn vẹn gửi đến người dân và du khách.

Hình ảnh đặc trưng của tỉnh Bình Dương (cũ) là các sản phẩm gốm Lái Thiêu ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Hình ảnh biển Vũng Tàu trên đường hoa năm nay ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Một trong những đại cảnh được dự đoán sẽ trở thành điểm check-in nổi bật là “Nhất mã thong dong” - linh vật lớn nhất đường hoa năm nay với chiều cao gần 7 m. Tạo hình ngựa được thực hiện từ tre đan theo dạng hình học, mang vẻ mộc mạc nhưng hiện đại. Đặc biệt, người tham quan có thể đi xuyên qua bên trong linh vật, bước chậm giữa thảm thực vật được sắp đặt, tạo cảm giác thư thả đúng tinh thần “thong dong” của ngày xuân.

Rẽ sang khu vực “Lý ngựa ô”, đường hoa chuyển sang một không gian khác biệt với cảm hứng từ bản dân ca quen thuộc Nam Bộ. Các linh vật tại đây mang phong cách vui nhộn, phối màu xanh ngả tím khá hiện đại. Bề mặt được xử lý theo hướng sơn mài kết hợp hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo hiệu ứng óng ánh dưới nắng và hứa hẹn mang lại những khung hình ấn tượng cho người tham quan.

Điểm nhấn truyền thống - hiện đại, kết thúc bằng đại cảnh “Giang sơn cẩm tú”

Nếu các cụm đầu đường hoa mang khí thế bứt phá và mạnh mẽ, thì không gian “Rực rỡ miền ký ức” lại đưa người xem trở về với những mảng màu truyền thống của tết Việt. Điểm nhấn của khu vực này là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m. Khi trục đèn xoay liên tục, không gian tạo cảm giác như những hình ảnh tết xưa đang quay chậm lại giữa nhịp sống hiện đại của thành phố.

Hình ảnh chú ngựa phi nước đại rất ấn tượng ở đầu đường hoa ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Đây cũng là nơi gợi lên nhiều ký ức đối với người lớn, đồng thời giúp người trẻ có thêm cơ hội cảm nhận và hiểu hơn những giá trị văn hóa đặc trưng của Tết Nguyên đán.

Hành trình trải nghiệm đường hoa khép lại tại đại cảnh cuối mang tên “Giang sơn cẩm tú”. Trong không gian ánh sáng, chín ngựa vĩnh cửu hiện lên như đang phi nước đại, tạo nên tổng thể vừa hoành tráng vừa giàu tính biểu tượng. Ba ngựa chính được tạo hình nguyên khối, tượng trưng cho TP.HCM, Vũng Tàu và Bình Dương, nhấn mạnh tinh thần hội tụ, gắn kết và cùng hướng về tương lai.

Bà Sandy và ông Christ đến từ Mỹ không ngớt lờ khen ngợi đường hoa ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Trong khi đó ông Suman đến từ Ấn Độ lại thích đường hoa năm 2023 hơn ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Trước khi rời đường hoa, người tham quan cũng có thể trải nghiệm công nghệ AR trên nền tảng TikTok ngay tại khu vực cổng chào. Chỉ với điện thoại cá nhân, hình ảnh ngựa phi nước đại có thể hiện ra trực quan, góp phần làm tăng trải nghiệm tương tác trong không gian du xuân năm nay. Bên cạnh đó, khu vực tiểu cảnh dành cho các Tổng lãnh sự quán các nước cũng tạo điểm nhấn hội nhập, giúp đường hoa thêm đa dạng và giàu màu sắc quốc tế.

Đường hoa mở cửa từ tối 28 tết cho đến mùng 6 tết ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Theo thông tin công bố, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15.2.2026 đến 21 giờ ngày 22.2.2026 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 tết). Với diện mạo hoàn chỉnh cùng nhiều đại cảnh quy mô, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 hứa hẹn tiếp tục là điểm đến nổi bật, nơi người dân TP.HCM và du khách có thể tận hưởng trọn vẹn không khí mùa xuân ngay giữa trung tâm thành phố.