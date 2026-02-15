Sau hơn 1 năm chính thức vận hành, metro số 1 đã trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc với rất nhiều người dân thành phố. Thời điểm này, lượng lớn người dân đã về quê đón tết hoặc đi du lịch nên lượng hành khách đi metro giảm đáng kể. Tại các điểm mua vé, chỉ có lác đác vài khách đến giao dịch.

Metro số 1 TP.HCM ‘dễ thở’, Việt kiều về chơi tết khen tàu đẹp ‘một 9 một 10’ với phương Tây

Chiều từ Suối Tiên đi Bến Thành, lượng khách có dấu hiệu tăng hơn khi nhiều hành khách bắt đầu di chuyển vào trung tâm TP.HCM để du xuân, chụp ảnh. Nhiều du khách đến TP.HCM tham quan, du lịch dịp này cũng chọn metro số 1 là phương tiện di chuyển, vừa để ngắm cảnh thành phố vừa để trải nghiệm loại hình vận tải hiện đại này.

Đáng chú ý, trong những ngày bình thường, nếu hành khách không lên tàu từ bến đầu như ga Bến Thành hoặc ga Suối Tiên thì rất khó tìm được chỗ ngồi vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, trong ngày 28 tết, ngay cả khi lên từ các ga giữa chặng như Thủ Đức, Thảo Điền hay Ba Son, hành khách vẫn dễ dàng tìm được ghế trống. Nhiều khoang tàu thậm chí còn dư khá nhiều chỗ ngồi.

Không chỉ trong nhà ga, các điểm giữ xe tại các ga metro số 1 cũng còn nhiều chỗ trống, khác với cảnh thường xuyên quá tải vào ngày thường.