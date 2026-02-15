Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Metro số 1 TP.HCM ‘dễ thở’, Việt kiều về chơi tết khen tàu đẹp ‘một 9 một 10’ với phương Tây
Video Đời sống

Metro số 1 TP.HCM ‘dễ thở’, Việt kiều về chơi tết khen tàu đẹp ‘một 9 một 10’ với phương Tây

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
15/02/2026 14:52 GMT+7

Sáng 15.2.2026 (28 tết), nhiều ga metro số 1 tại TP.HCM khá vắng vẻ, lượng khách giảm mạnh so với ngày thường. Nhiều người tranh thủ những ngày này để lên metro di chuyển vào trung tâm thành phố du xuân, chụp hình tết.

Sau hơn 1 năm chính thức vận hành, metro số 1 đã trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc với rất nhiều người dân thành phố. Thời điểm này, lượng lớn người dân đã về quê đón tết hoặc đi du lịch nên lượng hành khách đi metro giảm đáng kể. Tại các điểm mua vé, chỉ có lác đác vài khách đến giao dịch.

Metro số 1 TP.HCM ‘dễ thở’, Việt kiều về chơi tết khen tàu đẹp ‘một 9 một 10’ với phương Tây

Chiều từ Suối Tiên đi Bến Thành, lượng khách có dấu hiệu tăng hơn khi nhiều hành khách bắt đầu di chuyển vào trung tâm TP.HCM để du xuân, chụp ảnh. Nhiều du khách đến TP.HCM tham quan, du lịch dịp này cũng chọn metro số 1 là phương tiện di chuyển, vừa để ngắm cảnh thành phố vừa để trải nghiệm loại hình vận tải hiện đại này.

Đáng chú ý, trong những ngày bình thường, nếu hành khách không lên tàu từ bến đầu như ga Bến Thành hoặc ga Suối Tiên thì rất khó tìm được chỗ ngồi vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, trong ngày 28 tết, ngay cả khi lên từ các ga giữa chặng như Thủ Đức, Thảo Điền hay Ba Son, hành khách vẫn dễ dàng tìm được ghế trống. Nhiều khoang tàu thậm chí còn dư khá nhiều chỗ ngồi.

Không chỉ trong nhà ga, các điểm giữ xe tại các ga metro số 1 cũng còn nhiều chỗ trống, khác với cảnh thường xuyên quá tải vào ngày thường.

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng đường hoa nghệ thuật ở Cần Thơ Tết Bính Ngọ 2026

Chiêm ngưỡng đường hoa nghệ thuật ở Cần Thơ Tết Bính Ngọ 2026

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ lắp đặt hơn 30 mô hình, với 50.000 chậu hoa tươi, chính thức mở cửa đón khách tới mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cây mai đẹp nhất Đồng Nai ra hoa trở lại sau 2 năm ‘tiếc thương’ ông chủ

Valentine trùng 27 tết: Shop hoa than 'chỉ bằng 1/10 năm ngoái', khách mua tặng rất ít

Khám phá thêm chủ đề

Metro số 1 Tết Nguyên đán bến thành suối tiên Ga Metro 28 Tết tết bính ngọ Việt kiều
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận