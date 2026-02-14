Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Valentine trùng 27 tết: Shop hoa than 'chỉ bằng 1/10 năm ngoái', khách mua tặng rất ít
Video Đời sống

Valentine trùng 27 tết: Shop hoa than 'chỉ bằng 1/10 năm ngoái', khách mua tặng rất ít

Hồ Hiền
Hồ Hiền
14/02/2026 20:35 GMT+7

Valentine 14.2 năm nay rơi đúng ngày 27 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nên thị trường hoa tươi tại TP.HCM kém sôi động hẳn so với mọi năm. Nhiều chủ shop thừa nhận lượng đơn giảm sâu, có nơi chỉ bằng 1/10 năm ngoái.

Tại tiệm hoa nằm ngay bên đường Lê Văn Sỹ (TP.HCM), chị Bích Trúc tranh thủ bán nốt ngày 14.2 rồi sẽ về quê đón tết cùng gia đình. Theo chị Trúc, mọi năm dịp Valentine cửa hàng phải tăng cường nhân viên vì đơn nhiều không kịp làm. Nhưng năm nay, nhân viên lần lượt về quê sớm. Và thực tế, với số đơn bán ra, một mình chị Trúc vẫn có thể tự xoay sở.

Valentine trùng 27 tết: Shop hoa than 'chỉ bằng 1/10 năm ngoái', khách mua tặng rất ít

Theo chị, từ sáng đến trưa chỉ bán được khoảng "mười mấy, 20 đơn", và doanh thu "thua tầm 1/10 so với năm ngoái". Chị lý giải, kinh tế năm nay không ổn như trước, lại rơi đúng 27 âm lịch nên nhiều người đã về quê, thành phố vắng hẳn.

Tại một tiệm hoa khác, bà Phạm Thị Liên Chi, người đã gắn bó với nghề hơn 20 năm, cho biết năm nay gần như không chuẩn bị riêng cho dịp lễ tình nhân. "Lễ tình nhân năm nay bán một cách tự nhiên thôi, chứ không có chuẩn bị gì hết. Số lượng mua rất ít, không bằng 1/10 hồi đó nữa", bà Chi nói.

- Ảnh 1.

Bà Chi cho biết lượng hoa năm nay bán được chỉ đâu đó 1/10 mọi năm

ẢNH: HỒ HIỀN

Theo bà Chi, khi Valentine rơi sát Tết, người dân thường dồn tiền và thời gian cho việc mua sắm, chuẩn bị về quê.

Không chỉ khách ít, chi phí vận chuyển dịp này cũng tăng cao. Bà Chi cho biết giá ship ngày lễ vốn đã nhỉnh hơn ngày thường, nhưng cận Tết có thể tăng gấp đôi. "Hồi sáng giờ tôi phải trả gấp đôi không luôn. Mấy ngày này bán trong nghề thì phải bán cho vui thôi", bà nói.

Bên cạnh yếu tố thời điểm, thời tiết TP.HCM những ngày cận Tết nắng nóng, có lúc giữa trưa nắng gắt, cũng ảnh hưởng đến việc kinh doanh hoa tươi. Một số cửa hàng vì vậy chuyển sang bán hoa len, hoa handmade để giảm rủi ro héo úa.

Giá hoa năm nay nhìn chung không tăng đột biến như các mùa cao điểm trước, thậm chí một số cửa hàng còn giữ giá hoặc khuyến mãi nhẹ để kích cầu. Tuy vậy, sức mua vẫn thấp rõ rệt. Nhiều chủ shop thừa nhận chỉ bán cầm chừng, chờ qua Tết mới hy vọng thị trường sôi động trở lại.

Tin liên quan

Ớt trái tim 'gây sốt' ở Bến Bình Đông: Giá mềm, kiểu dáng lạ cực hút khách

Ớt trái tim 'gây sốt' ở Bến Bình Đông: Giá mềm, kiểu dáng lạ cực hút khách

Giữa chợ hoa xuân ‘Trên bến dưới thuyền’ rực rỡ mai vàng, cúc mâm xôi, những chậu ớt trái tim đỏ au bất ngờ trở thành điểm nhấn hút khách.

Chung cư Nguyễn Huệ thay áo mới: ‘Bình thường đã đẹp, nay còn đẹp hơn’

Khám phá thêm chủ đề

valentine 2026 VALENTINE 27 tết hoa Valentine ế hoa Valentine thị trường hoa TP.HCM hoa tươi kinh doanh cận Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận