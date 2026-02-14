Tại tiệm hoa nằm ngay bên đường Lê Văn Sỹ (TP.HCM), chị Bích Trúc tranh thủ bán nốt ngày 14.2 rồi sẽ về quê đón tết cùng gia đình. Theo chị Trúc, mọi năm dịp Valentine cửa hàng phải tăng cường nhân viên vì đơn nhiều không kịp làm. Nhưng năm nay, nhân viên lần lượt về quê sớm. Và thực tế, với số đơn bán ra, một mình chị Trúc vẫn có thể tự xoay sở.

Valentine trùng 27 tết: Shop hoa than 'chỉ bằng 1/10 năm ngoái', khách mua tặng rất ít

Theo chị, từ sáng đến trưa chỉ bán được khoảng "mười mấy, 20 đơn", và doanh thu "thua tầm 1/10 so với năm ngoái". Chị lý giải, kinh tế năm nay không ổn như trước, lại rơi đúng 27 âm lịch nên nhiều người đã về quê, thành phố vắng hẳn.

Tại một tiệm hoa khác, bà Phạm Thị Liên Chi, người đã gắn bó với nghề hơn 20 năm, cho biết năm nay gần như không chuẩn bị riêng cho dịp lễ tình nhân. "Lễ tình nhân năm nay bán một cách tự nhiên thôi, chứ không có chuẩn bị gì hết. Số lượng mua rất ít, không bằng 1/10 hồi đó nữa", bà Chi nói.

Bà Chi cho biết lượng hoa năm nay bán được chỉ đâu đó 1/10 mọi năm ẢNH: HỒ HIỀN

Theo bà Chi, khi Valentine rơi sát Tết, người dân thường dồn tiền và thời gian cho việc mua sắm, chuẩn bị về quê.

Không chỉ khách ít, chi phí vận chuyển dịp này cũng tăng cao. Bà Chi cho biết giá ship ngày lễ vốn đã nhỉnh hơn ngày thường, nhưng cận Tết có thể tăng gấp đôi. "Hồi sáng giờ tôi phải trả gấp đôi không luôn. Mấy ngày này bán trong nghề thì phải bán cho vui thôi", bà nói.

Bên cạnh yếu tố thời điểm, thời tiết TP.HCM những ngày cận Tết nắng nóng, có lúc giữa trưa nắng gắt, cũng ảnh hưởng đến việc kinh doanh hoa tươi. Một số cửa hàng vì vậy chuyển sang bán hoa len, hoa handmade để giảm rủi ro héo úa.

Giá hoa năm nay nhìn chung không tăng đột biến như các mùa cao điểm trước, thậm chí một số cửa hàng còn giữ giá hoặc khuyến mãi nhẹ để kích cầu. Tuy vậy, sức mua vẫn thấp rõ rệt. Nhiều chủ shop thừa nhận chỉ bán cầm chừng, chờ qua Tết mới hy vọng thị trường sôi động trở lại.