Ớt trái tim 'gây sốt' ở Bến Bình Đông: Giá mềm, kiểu dáng lạ cực hút khách

Giữa không khí rộn ràng của chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” ở Bến Bình Đông (TP.HCM), bên cạnh mai vàng, cúc mâm xôi, nhiều người lại dừng chân trước một mặt hàng nhỏ nhưng hút khách: chậu ớt kiểng đỏ rực, có trái tròn lẳn, thậm chí uốn cong như hình trái tim.

Khi còn xanh, trái ớt đã chen chúc trên cành rất bắt mắt. Đến lúc chín, màu đỏ tươi nổi bật trên nền lá xanh khiến chậu ớt trở thành điểm nhấn lạ giữa chợ hoa.

Ớt kiểng trái tim 'gây sốt' ở Bến Bình Đông: Giá mềm, kiểu dáng lạ cực hút khách

Chị Hồng Ngọc (TP.HCM) cho biết chị mua ớt vì “nhìn cho nó tươi”, màu đỏ đẹp, giá lại chỉ 50.000 đồng/chậu. Theo chị, đặt trong nhà vừa vui mắt vừa có cảm giác “có trái cây ngày tết”.

Không chỉ để chưng, nhiều người chọn ớt vì nhỏ gọn, dễ đặt trên bàn tiếp khách hay trước hiên nhà, vừa rẻ vừa dễ chăm. Sau tết, ớt còn có thể trồng tiếp hoặc hái ăn.

Ớt có hình dáng trái tim lúc lắc trên cây ẢNH: HỒ HIỀN

Khi còn xanh, ớt trái tim vẫn rất bắt mắt ẢNH: HỒ HIỀN

Anh Nguyễn Văn Khải (Bến Tre) cho biết gia đình anh mang lên chợ vài trăm gốc ớt. Theo anh, ớt kiểng dễ bán vì giá mềm, đẹp khi chín và “không bỏ phí” như nhiều loại hoa khác.

Chiều 26 tết, thêm nhiều ghe hoa tiếp tục cập bến. Với tiểu thương miền Tây, mùa hoa là cơ hội kiếm thu nhập nhưng cũng đầy nỗi lo chi phí tăng cao. Anh Khải cho biết riêng tiền ghe đã tốn khoảng 30 triệu đồng, đến 26 tết gia đình anh mới bán được khoảng 1/3 số hoa.

Bến Bình Đông (TP.HCM) những ngày cận tết ẢNH: HỒ HIỀN

Giữa bến hoa tấp nập, người mua vui với chậu ớt đỏ 50.000 đồng, còn người bán vẫn thấp thỏm mong một mùa tết đủ đầy.