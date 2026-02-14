Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ớt trái tim 'gây sốt' ở Bến Bình Đông: Giá mềm, kiểu dáng lạ cực hút khách
Video Đời sống

Ớt trái tim 'gây sốt' ở Bến Bình Đông: Giá mềm, kiểu dáng lạ cực hút khách

Hồ Hiền
Hồ Hiền
14/02/2026 15:04 GMT+7

Giữa chợ hoa xuân ‘Trên bến dưới thuyền’ rực rỡ mai vàng, cúc mâm xôi, những chậu ớt trái tim đỏ au bất ngờ trở thành điểm nhấn hút khách.

Giữa không khí rộn ràng của chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” ở Bến Bình Đông (TP.HCM), bên cạnh mai vàng, cúc mâm xôi, nhiều người lại dừng chân trước một mặt hàng nhỏ nhưng hút khách: chậu ớt kiểng đỏ rực, có trái tròn lẳn, thậm chí uốn cong như hình trái tim.

Khi còn xanh, trái ớt đã chen chúc trên cành rất bắt mắt. Đến lúc chín, màu đỏ tươi nổi bật trên nền lá xanh khiến chậu ớt trở thành điểm nhấn lạ giữa chợ hoa.

Ớt kiểng trái tim 'gây sốt' ở Bến Bình Đông: Giá mềm, kiểu dáng lạ cực hút khách

Chị Hồng Ngọc (TP.HCM) cho biết chị mua ớt vì “nhìn cho nó tươi”, màu đỏ đẹp, giá lại chỉ 50.000 đồng/chậu. Theo chị, đặt trong nhà vừa vui mắt vừa có cảm giác “có trái cây ngày tết”.

Không chỉ để chưng, nhiều người chọn ớt vì nhỏ gọn, dễ đặt trên bàn tiếp khách hay trước hiên nhà, vừa rẻ vừa dễ chăm. Sau tết, ớt còn có thể trồng tiếp hoặc hái ăn.

- Ảnh 1.

Ớt có hình dáng trái tim lúc lắc trên cây

ẢNH: HỒ HIỀN

- Ảnh 2.

Khi còn xanh, ớt trái tim vẫn rất bắt mắt

ẢNH: HỒ HIỀN

Anh Nguyễn Văn Khải (Bến Tre) cho biết gia đình anh mang lên chợ vài trăm gốc ớt. Theo anh, ớt kiểng dễ bán vì giá mềm, đẹp khi chín và “không bỏ phí” như nhiều loại hoa khác.

Chiều 26 tết, thêm nhiều ghe hoa tiếp tục cập bến. Với tiểu thương miền Tây, mùa hoa là cơ hội kiếm thu nhập nhưng cũng đầy nỗi lo chi phí tăng cao. Anh Khải cho biết riêng tiền ghe đã tốn khoảng 30 triệu đồng, đến 26 tết gia đình anh mới bán được khoảng 1/3 số hoa.

- Ảnh 3.

Bến Bình Đông (TP.HCM) những ngày cận tết

ẢNH: HỒ HIỀN

Giữa bến hoa tấp nập, người mua vui với chậu ớt đỏ 50.000 đồng, còn người bán vẫn thấp thỏm mong một mùa tết đủ đầy.

Tin liên quan

Về miền Tây mùa gặt ST25 xem trẻ con háo hức săn chuột đồng ăn tết

Về miền Tây mùa gặt ST25 xem trẻ con háo hức săn chuột đồng ăn tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, cánh đồng lúa ST25 ở phường Mỹ Xuyên (TP.Cần Thơ) vào mùa thu hoạch nhộn nhịp. Giữa mùa vàng rộn ràng, trẻ em Khmer rủ nhau ra ruộng bắt chuột đồng, tạo nên khung cảnh làng quê miền Tây sống động.

Chung cư Nguyễn Huệ thay áo mới: ‘Bình thường đã đẹp, nay còn đẹp hơn’

Chờ mòn mỏi đặt xe công nghệ ngày cận tết: Bắt mãi không có cuốc, tài chạy không kịp nghỉ

Khám phá thêm chủ đề

ớt trái tim Bến bình đông Chợ hoa hoa tết Tết Nguyên đán tết bính ngọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận