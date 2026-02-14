Những ngày giáp tết, cánh đồng lúa ST25 ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ (trước đây là xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) bước vào vụ thu hoạch. Trên diện tích trải dài hàng trăm hecta, trong đó có vài chục hecta đang được gặt trước Tết Nguyên đán.

Những bao lúa ST25 đầy ắp nhanh chóng được đưa lên bờ, xếp ngay ngắn để chở đi. Vụ mùa thuận lợi, năng suất khá khiến nhiều hộ nông dân phấn khởi, xem đây là “lộc xuân sớm” trước thềm năm mới.

Về miền Tây mùa gặt ST25 xem trẻ con háo hức săn chuột đồng ăn tết

Bên cạnh nhịp thu hoạch tất bật của người lớn, một “mùa vui” khác cũng đang diễn ra trên những thửa ruộng vừa gặt xong. Đó là mùa bắt chuột đồng của đám trẻ trong xóm.

Cứ mỗi khi máy gặt đi qua, lúa rạ ngã rạp, những con chuột đồng ẩn mình trong bờ bụi, gốc rạ bắt đầu tìm đường tháo chạy. Chờ sẵn khoảnh khắc ấy, từng nhóm 4-5 em nhỏ dân tộc Khmer nhanh nhẹn tản ra khắp ruộng để tìm bắt chuột.

Với các em, bắt chuột đồng không đơn thuần là phụ giúp gia đình mà còn là một cuộc “săn tìm” đầy hào hứng. Đứa làm “trinh sát” đứng quan sát, đứa chặn đầu bờ, đứa rình ngay lối chuột thường chui ra. Có khi cả nhóm cùng hợp sức, dồn chuột vào một góc rồi nhanh tay úp rổ, chụp lưới.

Cánh đồng ST25 vào mùa thu hoạch ẢNH: DUY TÂN

Người lớn trong xóm cho biết, chuột đồng mùa lúa chín ăn lúa ST25 nên thịt thơm, sạch. Bắt chuột sau thu hoạch cũng là cách hạn chế chuột phá hoại vụ sau. Vì vậy, hình ảnh trẻ con theo chân máy gặt ra đồng từ lâu đã trở thành nét quen thuộc mỗi dịp cuối năm ở phường Mỹ Xuyên.

Trẻ con Khmer theo chân người lớn ra đồng ẢNH: DUY TÂN

Bà con phấn khởi vì được mùa ẢNH: DUY TÂN

Giữa không gian rộng lớn của cánh đồng ST25, nơi từng hạt lúa kết tinh mồ hôi người nông dân, tiếng cười trong veo của lũ trẻ khiến bức tranh mùa gặt thêm phần sinh động. Không điện thoại, không trò chơi điện tử, những đứa trẻ vùng quê tìm thấy niềm vui từ chính đồng ruộng quê hương.

Mùa gặt ST25 ở phường Mỹ Xuyên vì thế không chỉ là mùa vàng của lúa, mà còn là mùa ký ức tuổi thơ, nơi tiếng máy gặt hòa cùng tiếng cười trẻ nhỏ, báo hiệu một cái tết đang đến rất gần ở miền Tây.