Vì sao sau 3 tháng đoạt giải, gạo ST25 mới nhận cúp 'Gạo ngon nhất thế giới'?

Ngày 2.2, tại TP.Cần Thơ, Tổ chức The Rice Trader (TRT) làm lễ trao giải cúp "Gạo ngon nhất thế giới năm 2025" cho gạo ST 25 của kỹ sư, Anh hùng lao động Hồ Quang Cua và các cộng sự.

Kỹ sư, Anh hùng lao động Hồ Quang Cua "cha đẻ" gạo ST25 nhận cúp Gạo ngon nhất thế giới năm 2025 từ Chủ tịch The Rice Trader Jeremy Zwinger ẢNH: ĐÌNH TUYỂN





Chiếc cúp "đến muộn" cho gạo ST25

Trước đó, ngày 9.11.2025, tại hội nghị Gạo Thế giới Quốc tế (WRC) diễn ra ở Phnom Penh (Campuchia), gạo ST25 của Việt Nam và gạo Phka Rumduol của Campuchia đã xuất sắc vượt qua 30 mẫu dự thi từ các cường quốc lúa gạo như Thái Lan, Ấn Độ, Úc, Philippines... để cùng đăng quang ngôi vị cao nhất.

Tuy nhiên, tình huống xảy ra là ban tổ chức chỉ chuẩn bị một chiếc cúp duy nhất cho danh hiệu "Gạo ngon nhất thế giới 2025". Trước kết quả "bất phân thắng bại", chiếc cúp độc bản tại buổi lễ đã được ưu tiên trao cho đại diện nước chủ nhà Campuchia.

Để đảm bảo sự ghi nhận công bằng và trân trọng đối với thành quả của gạo ST25 Việt Nam, đặc biệt là kỹ sư Hồ Quang Cua và cộng sự, The Rice Trader đã quyết định chế tác một phiên bản tương tự và đích thân mang đến Cần Thơ trao tận tay "cha đẻ" gạo ST25.

Đây là chiếc cúp danh giá đánh dấu lần thứ 3 mà gạo ông Cua ST25 bước lên đỉnh vinh quang (sau năm 2019 và 2023), bên cạnh hai lần đạt giải nhì (2020 và 2022). Chuỗi thành tích ấn tượng này không chỉ là một kỷ lục mà còn là lời khẳng định cho vị thế tiên phong và chất lượng ngày càng thăng hạng của hạt gạo Việt trên bản đồ nông sản toàn cầu.

Ông Hồ Quang Cua nâng cúp Gạo ngon nhất thế giới năm 2025 cùng ông Đỗ Hà Nam Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Cầm trên tay chiếc cúp, kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết giải thưởng này không chỉ dành riêng cho nhóm nghiên cứu mà thuộc về những người nông dân Việt Nam cần cù. Ông nhắc lại, câu chuyện ra đời của giống lúa ST25, với hành trình hơn 30 năm lao động bền bỉ, đi lên từ những khó khăn nhất của vùng đất phèn mặn Sóc Trăng (Cần Thơ). Mục tiêu duy nhất là làm sao tạo ra được một hạt gạo mà khi nhắc đến, bạn bè quốc tế phải nghĩ ngay đến hương vị đặc trưng và tâm hồn của con người Việt Nam.

Ông Hồ Quang Cua chia sẻ về hành trình của ST25 cho đến chiếc cúp Gạo ngon nhất thế giới lần thứ 3 năm 2025, sau 2 lần 2019, 2023 ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

"Làm khoa học nông nghiệp, cái khó nhất không phải là đoạt giải, mà là làm sao để giống lúa đó đứng vững trên đồng ruộng. Nếu giống lúa dù ngon đến mấy mà bà con trồng không có lời, hoặc không chịu được sự khắc nghiệt của phèn mặn, thì công trình đó vẫn chưa thể gọi là trọn vẹn. Hôm nay, ST25 được thế giới vinh danh một lần nữa, đây là sự khích lệ rất lớn để chúng tôi tiếp tục dấn thân", ông Cua nói và khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn, bảo vệ phẩm cấp và không ngừng phát triển giống lúa ST25, để hạt gạo Việt Nam luôn giữ được vị thế tỏa sáng trên thị trường quốc tế.

"Vàng trắng" của Việt Nam

Tại buổi lễ ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) khẳng định, thành công của ST25 là minh chứng cho một hành trình khoa học nghiêm túc và có trách nhiệm.

Những con số thực tế trong vụ đông xuân 2025–2026 đã chứng minh khi diện tích gieo trồng các giống lúa ST đạt gần 200.000 ha, tăng trưởng ngoạn mục hơn 60% so với cùng kỳ. Đặc biệt, hơn 70% sản lượng gạo ST25 đã được xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhất như Mỹ, châu Âu, Úc và Trung Quốc.

Ông Nam nhấn mạnh rằng, ST25 chính là một "tài sản quốc gia" và là chuẩn mực để ngành lúa gạo Việt Nam hướng tới mục tiêu bán giá trị chứ không chỉ bán sản lượng, định vị thương hiệu chứ không chỉ đơn thuần đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Hồ Quang Cua và những người con của mình cùng 3 chiếc cúp Gạo ngon nhất thế giới năm 2025; Gạo ngon nhất thế giới năm 2023; Gạo ngon nhất thế giới năm 2019 ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Ông Jeremy Zwinger, Chủ tịch The Rice Trader đã không tiếc lời ca ngợi và gọi gạo ST25 là "Vàng trắng" của Việt Nam. "Việt Nam xứng đáng nhận được sự tôn trọng với tư cách là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Gạo ST25 là niềm vinh dự cho người dân, là kết tinh của sự chăm chỉ và cống hiến bền bỉ. Và hầu như năm nào ST25 cũng là gạo ngon nhất thế giới", ông Jeremy nhấn mạnh.

Ông Jeremy tiết lộ thông tin, The Rice Trader đang xúc tiến việc ký hợp đồng với Netflix (hoặc nền tảng tương tự) để sản xuất loạt phim tài liệu 8 tập về cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới. Dự án này được kỳ vọng sẽ đưa hình ảnh những cánh đồng lúa và giá trị tuyệt vời của hạt gạo; trong đó có gạo ST25 của Việt Nam đến với khán giả toàn cầu, mở ra một chương mới cho việc định vị thương hiệu quốc gia.

Vì sao gạo ST25 có vị ngon "không có đối thủ"? Theo kỹ sư, Anh hùng lao động Hồ Quang Cua, bí quyết tạo nên vị thế độc tôn của ST25 nằm ở sự kết hợp gen di truyền tinh tế mà không loại gạo nào trên thế giới có được. "Miền Bắc Việt Nam có giống lúa Tám Xoan nức tiếng với mùi thơm cốm nổ đặc trưng. Chúng tôi đã mất nhiều năm để lai tạo, kết hợp giữa hương thơm dứa của lúa miền Nam và hương cốm của miền Bắc. Sự giao thoa này tạo nên hương vị kết tinh đặc sắc nhất, giúp ST25 khác biệt hoàn toàn" ông Cua tiết lộ. Về mặt nông học, ST25 sở hữu những ưu điểm vượt trội như không cảm quang, chu kỳ sinh trưởng chỉ khoảng 100 ngày, trồng được quanh năm (khác với các giống lúa mùa chỉ trồng 1 vụ/năm ở các nước khác), giúp nông dân luôn có gạo tươi mới cung cấp cho thị trường. Năng suất cao, khi sản lượng bình quân gấp 3,5 lần so với giống Khao Dawk Mali 105 của Thái Lan. Cuối cùng là hiệu quả kinh tế, đặc tính kháng bệnh tốt, thích nghi rộng từ Đồng bằng sông Cửu Long đến Đắk Lắk, sông Hồng. Mô hình lúa-tôm sử dụng ST25 cho năng suất 6-8 tấn/ha, giá bán cao (9.000 - 13.000 đồng/kg), giúp nông dân giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật và tăng thu nhập đáng kể.



