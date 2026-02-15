Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cây mai đẹp nhất Đồng Nai ra hoa trở lại sau 2 năm ‘tiếc thương’ ông chủ
Video Đời sống

Cây mai đẹp nhất Đồng Nai ra hoa trở lại sau 2 năm ‘tiếc thương’ ông chủ

Lê Lâm
Lê Lâm
15/02/2026 12:25 GMT+7

Những ngày cuối năm Ất Tỵ 2025, thông tin cây mai hơn 70 tuổi ở xã Tân Phú (Đồng Nai, trước là xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cũ) ra bông, sẵn sàng đón khách du xuân Bính Ngọ 2026. Theo bà chủ, có lẽ cây mai cũng biết buồn nên sau khi chồng bà mất, 2 năm liền cây mai không ra hoa, đến năm nay mới cho chơi trở lại.

Bởi vì đây là cây mai vô cùng đẹp, phải nói là đẹp xuất sắc, riêng ở Đồng Nai chưa thấy có cây mai nào có thể sánh bằng. Nhiều năm trước đây, mỗi độ xuân về cây nở hoa vàng rực, người dân nô nức đến vui chơi, chụp ảnh.

Tuy nhiên trong 2 năm gần đây (xuân 2024 và 2025) cây mai đột nhiên không ra hoa, chỉ lác đác vài nụ, khiến cho không những chủ nhà mà cả nhiều người dân hụt hẫng, như thiếu đi một “gia vị” ngày tết. Thế nên, vào mùa xuân năm nay, cây mai trên đã cho hoa trở lại là một tin vui.

Cây mai đẹp nhất Đồng Nai ra hoa trở lại sau 2 năm ‘tiếc thương’ ông chủ

Theo quan sát, đây là cây mai trồng đất, đường kính (hoành) gốc hơn 80cm, từ gốc lên khoảng 0,5m thì cây mai chỉa ra vô số cánh bung xòe 4 phương 8 hướng.

Bà Nguyễn Thị Vui (chủ nhà) cho biết chiều cao của cây mai là 7 m, bề rộng tán cây cũng cỡ đó. Bà Vui cũng cho hay cây mai này do bố mẹ chồng trồng, bà không biết chính xác năm nào nhưng đến nay phải hơn 70 tuổi.

Tin liên quan

Nghệ nhân trẻ 'hô biến' trái bầu hồ lô mộc mạc thành linh vật ngựa độc đáo

Nghệ nhân trẻ 'hô biến' trái bầu hồ lô mộc mạc thành linh vật ngựa độc đáo

Không chọn kim loại hay gỗ đá, anh Nguyễn Vũ Thanh (P.Bình Tiên, TP.HCM) thổi hồn linh vật ngựa năm Bính Ngọ 2026 vào những trái bầu hồ lô mộc mạc. Mỗi tác phẩm không chỉ dùng để trang trí ngày tết, mà còn gửi gắm thông điệp về đoàn kết, may mắn và khát vọng vươn lên trong năm mới.

Chàng trai 9X 'Kẻ Du Mục' tiết lộ lý do bỏ lương triệu đô, chuyển hướng làm travel blogger

Đổ xô chụp ảnh Tết tại các sạp trái cây, tiệm nước sâm trong khu chợ cũ

Khám phá thêm chủ đề

Cây mai Đồng Nai cây mai đẹp nhất Đồng Nai ra hoa Tết Nguyên đán tết bính ngọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận