Bởi vì đây là cây mai vô cùng đẹp, phải nói là đẹp xuất sắc, riêng ở Đồng Nai chưa thấy có cây mai nào có thể sánh bằng. Nhiều năm trước đây, mỗi độ xuân về cây nở hoa vàng rực, người dân nô nức đến vui chơi, chụp ảnh.

Tuy nhiên trong 2 năm gần đây (xuân 2024 và 2025) cây mai đột nhiên không ra hoa, chỉ lác đác vài nụ, khiến cho không những chủ nhà mà cả nhiều người dân hụt hẫng, như thiếu đi một “gia vị” ngày tết. Thế nên, vào mùa xuân năm nay, cây mai trên đã cho hoa trở lại là một tin vui.

Cây mai đẹp nhất Đồng Nai ra hoa trở lại sau 2 năm ‘tiếc thương’ ông chủ

Theo quan sát, đây là cây mai trồng đất, đường kính (hoành) gốc hơn 80cm, từ gốc lên khoảng 0,5m thì cây mai chỉa ra vô số cánh bung xòe 4 phương 8 hướng.

Bà Nguyễn Thị Vui (chủ nhà) cho biết chiều cao của cây mai là 7 m, bề rộng tán cây cũng cỡ đó. Bà Vui cũng cho hay cây mai này do bố mẹ chồng trồng, bà không biết chính xác năm nào nhưng đến nay phải hơn 70 tuổi.