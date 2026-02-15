Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nghệ nhân trẻ 'hô biến' trái bầu hồ lô mộc mạc thành linh vật ngựa độc đáo
Video Đời sống

Sầm Ánh - Chung Phát
15/02/2026 08:39 GMT+7

Không chọn kim loại hay gỗ đá, anh Nguyễn Vũ Thanh (P.Bình Tiên, TP.HCM) thổi hồn linh vật ngựa năm Bính Ngọ 2026 vào những trái bầu hồ lô mộc mạc. Mỗi tác phẩm không chỉ dùng để trang trí ngày tết, mà còn gửi gắm thông điệp về đoàn kết, may mắn và khát vọng vươn lên trong năm mới.

Từ những trái bầu tạo hình linh vật ngựa đầy ấn tượng, đến những trái bầu mini nhỏ nhắn, được trang trí tinh tế và bắt mắt. Mỗi tác phẩm đều được làm nên từ đôi bàn tay khéo léo của anh Nguyễn Vũ Thanh (ở P.Bình Tiên, TP.HCM)

Đằng sau mỗi tác phẩm bầu hồ lô là cả một quá trình lao động thủ công tỉ mỉ, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và sự kiên nhẫn. Theo anh Thanh, để hoàn thiện một trái bầu nghệ thuật, người thợ phải trải qua từ 8 đến 10 công đoạn khác nhau, tùy vào mức độ phức tạp của tác phẩm.

- Ảnh 1.

Theo anh Thanh, để hoàn thiện một trái bầu nghệ thuật, người thợ phải trải qua từ 8 đến 10 công đoạn khác nhau, tùy vào mức độ phức tạp của tác phẩm

ẢNH: CHUNG PHÁT

Quá trình tạo ra một tác phẩm bầu hình ngựa không hề đơn giản. Từ khâu chọn trái bầu phù hợp với dáng tạo hình, cắt gọt sao cho không nứt vỡ, đến việc ghép nối các chi tiết một cách hài hòa. Tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và cảm nhận nghệ thuật, để mỗi sản phẩm không chỉ đẹp về hình thức mà còn mang giá trị văn hóa, nghệ thuật.

Bên cạnh đó, anh Thanh cho hay, vào thời điểm cận tết, những sản phẩm bầu hồ lô bán chạy nhất trên thị trường thường là các trái bầu lớn hoặc bầu mini được trang trí kèm đồng tiền chiêu tài, tiến bảo. Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, những trái bầu này còn được nhiều người lựa chọn với mong muốn cầu may mắn, tài lộc cho năm mới, nên rất được ưa chuộng mỗi dịp tết đến, xuân về.

- Ảnh 2.

Từ những trái bầu tạo hình linh vật ngựa đầy ấn tượng, đến những trái bầu mini nhỏ nhắn, được trang trí tinh tế và bắt mắt

ẢNH: CHUNG PHÁT

Thông qua những tác phẩm thủ công mỹ nghệ từ bầu hồ lô, anh Nguyễn Vũ Thanh mong muốn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời lan tỏa hình ảnh sản phẩm thủ công Việt Nam đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần.

Khám phá thêm chủ đề

