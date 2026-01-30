Không khí thi công tại xưởng chế tác linh vật của anh Đỗ Thế Bình, (ở phường Hiệp Bình, TP.HCM) đang được đẩy nhanh để kịp tiến độ.

Tại đây, có khoảng 50 công nhân làm việc liên tục, chia thành hai ca mỗi ngày. Đến nay, các linh vật ngựa nhỏ và cổng vòm của đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” – một trong những hạng mục quan trọng của đường hoa Nguyễn Huệ đã dần hoàn thiện, sẵn sàng vận chuyển ra lắp đặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào đầu tháng 2.

Đến nay, các linh vật ngựa nhỏ và cổng vòm của đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” đã dần hoàn thiện ẢNH: SẦM ÁNH

Cận cảnh quá trình tạo hình linh vật ngựa cho đường hoa Nguyễn Huệ

Anh Bình cho biết, việc tạo hình linh vật ngựa năm nay thuận lợi hơn so với linh vật rắn của năm trước ẢNH: SẦM ÁNH

Theo anh Bình, người có nhiều năm gắn bó với việc sản xuất linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ, việc tạo hình linh vật ngựa năm nay thuận lợi hơn so với linh vật rắn của năm trước. Tuy vậy, yêu cầu về tạo hình và thẩm mỹ vẫn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là phần khuôn mặt và đôi mắt, nơi thể hiện thần thái, khí phách và sức sống của linh vật.

Hiện nay, xưởng của anh Đỗ Thế Bình đã thi công hơn 50 linh vật ngựa lớn nhỏ, cho nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các linh vật kích thước lớn được chia thành nhiều phần để vận chuyển bằng xe chuyên dụng trước khi lắp ráp tại địa điểm trưng bày.

Hiện nay, xưởng của anh Đỗ Thế Bình đã thi công hơn 50 linh vật ngựa lớn nhỏ, cho nhiều tỉnh thành trên cả nước ẢNH: CÔNG KHỞI

Các linh vật kích thước lớn được chia thành nhiều phần để vận chuyển bằng xe chuyên dụng trước khi lắp ráp tại địa điểm trưng bày ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo kế hoạch, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức mở cửa phục vụ người dân từ 19 giờ ngày 15.2 đến hết ngày 22.2.2026 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nguyên đán). Trước đó, công tác thi công sẽ được triển khai từ ngày 28.1 và hoàn tất vào ngày 15.2.2026.