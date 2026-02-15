Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chàng trai 9X 'Kẻ Du Mục' tiết lộ lý do bỏ lương triệu đô, chuyển hướng làm travel blogger

15/02/2026 06:00 GMT+7

Từ bỏ công việc lập trình viên với mức lương "trong mơ" chỉ sau 10 phút suy nghĩ, Phan Thanh Quốc (Kẻ Du Mục) đã dành 3 năm để đặt chân đến hơn 50 quốc gia. Trải qua những khoảnh khắc sinh tử nơi đất khách, chàng trai lần đầu trải lòng về những góc khuất đằng sau những thước phim sống động trên mạng.

Phan Thanh Quốc, sinh năm 1992, quê Quảng Ngãi, là một travel blogger với biệt danh 'Kẻ Du Mục'. Anh từng là một lập trình viên tài năng với mức thu nhập đáng mơ ước tại các công ty nước ngoài, thậm chí từng nhận được lời mời phỏng vấn từ Microsoft. Tuy nhiên, với niềm đam mê xê dịch cháy bỏng từ nhỏ, chàng trai 9x đã quyết định từ bỏ sự nghiệp IT ổn định chỉ sau 10 phút suy nghĩ để theo đuổi cuộc sống tự do.

Tính đến nay, Phan Thanh Quốc đã đặt chân đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm những điểm đến khắc nghiệt như rừng rậm Amazon, thảo nguyên Mông Cổ, hay các bộ lạc nguyên thủy ở Châu Phi. Anh nổi tiếng với phong cách du lịch bụi, độc hành và những trải nghiệm sinh tồn chân thực, đôi khi đối mặt với ranh giới sinh tử như lần lạc đường và sốt cao trên đỉnh Everest.

Năm 2024, Phan Thanh Quốc được được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (VCA) 2024 ở hạng mục Video/Phim ngắn xuất sắc

Hành trình đặc biệt của Kẻ Du Mục 

Hành trình "xê dịch" không chỉ có màu hồng của những bức ảnh check-in sang chảnh. Đằng sau đó là những rủi ro chực chờ, từ việc bị té ngựa, ngựa kéo lê trên thảo nguyên Mông Cổ cho đến những tình huống "ngàn cân treo sợi tóc". Bên cạnh đó, việc đi một mình đến những vùng đất xa xôi, thiếu thốn dịch vụ đồng nghĩa với việc chi phí bị đội lên rất cao, đôi khi lên đến hàng trăm triệu đồng cho một chuyến đi.

Chàng trai 9X tiết lộ lý do bỏ lương triệu đô, chuyển hướng làm travel blogger

Chính khoảnh khắc đón giao thừa trong cơn mê man, đơn độc giữa núi tuyết Everest lạnh lẽo ấy đã thay đổi hoàn toàn quan niệm của 'Kẻ Du Mục' về ngày Tết cổ truyền. Anh chia sẻ dù đi muôn nơi, Tết Việt Nam vẫn mang một màu sắc và ý nghĩa không thể thay thế.

Được xem là đại diện cho thế hệ trẻ "dám nghĩ dám làm", Phan Thanh Quốc không cổ xúy cho lối sống YOLO (bạn chỉ sống một lần) một cách hời hợt. Với anh, sống hết mình phải đi đôi với trách nhiệm và mục tiêu rõ ràng mỗi ngày. Khép lại năm cũ với những chuyến đi dang dở, năm 2026 sẽ là một hành trình đầy cảm hứng của Phan Thanh Quốc. Anh cũng không quên gửi lời chúc bình an đến tất cả mọi người trước thềm năm mới.


