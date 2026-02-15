Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chiêm ngưỡng đường hoa nghệ thuật ở Cần Thơ Tết Bính Ngọ 2026
Video Đời sống

Chiêm ngưỡng đường hoa nghệ thuật ở Cần Thơ Tết Bính Ngọ 2026

Thanh Duy
Thanh Duy
15/02/2026 13:08 GMT+7

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ lắp đặt hơn 30 mô hình, với 50.000 chậu hoa tươi, chính thức mở cửa đón khách tới mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 15.2 (28 tết) là ngày đầu tiên đường hoa nghệ thuật Cần Thơ mở cửa đón khách. Trong không khí rộn ràng mừng xuân Bính Ngọ 2026, đường hoa đã thu hút đông đảo người dân vào tham quan, chụp ảnh.

Đường hoa có chủ đề “Tết sum vầy”, với tổng chiều dài khoảng 310 m, nằm trên đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học. Công trình có 2 cổng vào. Cổng chính trang trí hình tam mã phi nước đại, hai bên là hai cây mai đại thụ cùng các mô hình hoa mai, hoa đào, lá tre. Cổng phụ gây ấn tượng với mô hình Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa với dáng vóc mạnh mẽ.

Theo thiết kế, đường hoa gồm 3 đoạn với nhiều mô hình trang trí đặc sắc.

Chiêm ngưỡng đường hoa nghệ thuật ở Cần Thơ Tết Bính Ngọ 2026

Sở VH-TT-DL thành phố Cần Thơ cho biết đường hoa được hình thành nhờ vào những nghệ nhân có bàn tay khéo léo và nhiều tâm huyết. Các nghệ nhân đã lắp đặt hơn 30 mô hình với hơn 50.000 chậu hoa tươi để làm thành đường hoa đẹp mắt.

Hoa có nhiều chủng loại, kết hợp cùng các loại cây, lá của miệt vườn sông nước Cửu Long và một số hoa tươi đến từ các địa phương khác. Trong lắp dựng, BTC chủ yếu sử dụng các chất liệu thân thiện với môi trường.

Đây là một trong những sản phẩm văn hóa - du lịch có ý nghĩa phục vụ thiết thực đời sống văn hóa và tinh thần nhân dân thành phố Cần Thơ trong dịp tết. Đồng thời thay cho lời mời gọi bạn bè, du khách trong nước và quốc tế đến với miền sông nước Tây Đô trong những ngày vui xuân đón tết cổ truyền.

Nhằm phục vụ cho người dân chơi tết, đường hoa nghệ thuật Cần Thơ sẽ diễn ra đến 22 giờ ngày 21.2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026).

đường hoa đường hoa nghệ thuật đường hoa Cần Thơ tết bính ngọ Tết Nguyên đán Miền Tây
