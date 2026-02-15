Kỹ sư xây dựng miền Tây rẽ hướng trồng cây kiểng, ‘ăn nên làm ra’ mỗi mùa tết

Tại vườn, anh chủ yếu trồng ổ rồng Veitchii, dòng có dáng cao, lá cứng, tán vươn thẳng nên còn được gọi là ổ rồng sừng hươu. Nhờ nắm vững kỹ thuật chăm sóc, hiện anh sở hữu hơn 1.000 chậu ổ rồng lớn nhỏ, cung cấp cho khách trong và ngoài tỉnh, đặc biệt hút hàng vào dịp cuối năm khi nhu cầu trang trí tết tăng mạnh.

Kỹ sư xây dựng miền Tây rẽ hướng trồng cây kiểng, ‘ăn nên làm ra’ mỗi mùa tếta

Tuy nhiên, nguồn thu lớn nhất của gia đình anh vẫn đến từ vườn mai vàng với hơn 1.000 cây đủ kích cỡ, dáng thế. Vườn quy tụ nhiều giống mai như mai dảo siêu bông Bình Lợi, cúc cam, cúc vàng, cúc mini, mai xù,… được chăm sóc quanh năm để “canh hoa” nở đúng tết.

Công đoạn xử lý mai nở hoa đúng thời điểm là khâu quan trọng nhất, đòi hỏi kinh nghiệm và theo dõi sát thời tiết. Khoảng tháng chạp là thời điểm bận rộn nhất. Cả nhà gần như ‘ăn ngủ ngoài vườn’ để theo dõi nụ, lặt lá, tưới nước, điều chỉnh phân bón. Chỉ cần sai vài ngày là mai nở sớm hoặc trễ tết.

Không chỉ bán và cho thuê cây, những ngày cận tết, vườn của anh còn trở thành điểm đến thú vị. Hàng trăm chậu mai nở đủ màu vàng, trắng, cam, xanh,… xen lẫn các giàn kiểng lá xanh mướt tạo nên không gian xuân rộn ràng.