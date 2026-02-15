Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kỹ sư xây dựng miền Tây rẽ hướng trồng cây kiểng, ‘ăn nên làm ra’ mỗi mùa tết
Video Đời sống

Kỹ sư xây dựng miền Tây rẽ hướng trồng cây kiểng, ‘ăn nên làm ra’ mỗi mùa tết

Duy Tân
Duy Tân
15/02/2026 17:35 GMT+7

Không chỉ gây ấn tượng với vườn mai hơn 1.000 gốc, mô hình trồng kiểng của anh Trang Trường Thống (TP.Cần Thơ) còn nổi bật với những chậu ổ rồng tạo hình công phu, mang đậm dấu ấn riêng.

Tại vườn, anh chủ yếu trồng ổ rồng Veitchii, dòng có dáng cao, lá cứng, tán vươn thẳng nên còn được gọi là ổ rồng sừng hươu. Nhờ nắm vững kỹ thuật chăm sóc, hiện anh sở hữu hơn 1.000 chậu ổ rồng lớn nhỏ, cung cấp cho khách trong và ngoài tỉnh, đặc biệt hút hàng vào dịp cuối năm khi nhu cầu trang trí tết tăng mạnh.

Kỹ sư xây dựng miền Tây rẽ hướng trồng cây kiểng, ‘ăn nên làm ra’ mỗi mùa tếta

Tuy nhiên, nguồn thu lớn nhất của gia đình anh vẫn đến từ vườn mai vàng với hơn 1.000 cây đủ kích cỡ, dáng thế. Vườn quy tụ nhiều giống mai như mai dảo siêu bông Bình Lợi, cúc cam, cúc vàng, cúc mini, mai xù,… được chăm sóc quanh năm để “canh hoa” nở đúng tết.

Công đoạn xử lý mai nở hoa đúng thời điểm là khâu quan trọng nhất, đòi hỏi kinh nghiệm và theo dõi sát thời tiết. Khoảng tháng chạp là thời điểm bận rộn nhất. Cả nhà gần như ‘ăn ngủ ngoài vườn’ để theo dõi nụ, lặt lá, tưới nước, điều chỉnh phân bón. Chỉ cần sai vài ngày là mai nở sớm hoặc trễ tết.

Không chỉ bán và cho thuê cây, những ngày cận tết, vườn của anh còn trở thành điểm đến thú vị. Hàng trăm chậu mai nở đủ màu vàng, trắng, cam, xanh,… xen lẫn các giàn kiểng lá xanh mướt tạo nên không gian xuân rộn ràng.

Tin liên quan

Metro số 1 TP.HCM ‘dễ thở’, Việt kiều về chơi tết khen tàu đẹp ‘một 9 một 10’ với phương Tây

Metro số 1 TP.HCM ‘dễ thở’, Việt kiều về chơi tết khen tàu đẹp ‘một 9 một 10’ với phương Tây

Sáng 15.2.2026 (28 tết), nhiều ga metro số 1 tại TP.HCM khá vắng vẻ, lượng khách giảm mạnh so với ngày thường. Nhiều người tranh thủ những ngày này để lên metro di chuyển vào trung tâm thành phố du xuân, chụp hình tết.

Chiêm ngưỡng đường hoa nghệ thuật ở Cần Thơ Tết Bính Ngọ 2026

Cây mai đẹp nhất Đồng Nai ra hoa trở lại sau 2 năm ‘tiếc thương’ ông chủ

Khám phá thêm chủ đề

Miền Tây Kỹ sư xây dựng cây kiểng mùa Tết Mai Vàng ổ rồng Tết Nguyên đán tết bính ngọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận