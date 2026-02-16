Tiểu thương bán hoa thức thâu đêm chờ khách

Gần 23 giờ đêm 15.2.2026 (tức 28 tết Nguyên đán Bính Ngọ), dọc 2 tuyến đường Hoàng Hữu Nam và Nguyễn Văn Tăng (thuộc các phường Long Bình và Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), nhiều tiểu thương vẫn ngồi co ro bên những sạp hoa còn đầy ắp, mòn mỏi chờ khách.

Họ bắt đầu bày hoa ra bán từ khoảng ngày 23 tháng chạp. Thế nhưng đến sát thời điểm giao thừa, khi chỉ còn khoảng nửa ngày nữa là phải dọn hàng, lượng hoa còn lại vẫn rất nhiều. Không khí mua bán vì vậy càng thêm nặng nề, bởi càng về khuya, khách càng thưa.

Tiểu thương thức thâu đêm 28 tết canh hoa, quyết không để bị ép giá: ‘Ép 1 năm được là ép hoài’

Anh Lê Hoàng Ân - vừa là người trồng vừa là người bán hoa tết - cho biết năm nay sức mua giảm rõ rệt dù giá hoa đã “mềm” hơn so với mọi năm. Suốt nhiều ngày qua, anh ăn ngủ ngay lề đường, mắc võng canh sạp, bám trụ thâu đêm suốt sáng. Đêm 28 tết cũng là đêm cuối cùng anh cố gắng trụ lại với mùa hoa tết.

Anh Ân thở dài: “Khách năm nay vắng, vắng người mua. Chắc do ảnh hưởng kinh tế, làm ăn khó khăn. Chắc bán cũng hết ngày mai, nếu hết sớm thì nghỉ sớm nhưng mà hơi khó. Nếu mà hàng mình trồng thì cũng có thể lời chút đỉnh, còn nếu hàng nhập thì hơi khó”.

Anh Lê Hoàng Ân mắc võng canh hoa ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Theo anh, những chậu hoa còn có thể dưỡng lại thì sẽ mang về chăm tiếp, còn những loại không thể giữ lâu thì đành trông chờ vào ngày cuối cùng để bán tháo, giảm lỗ.

Ở phía đối diện, sạp hoa của anh Lâm Thanh Cố cũng còn khá nhiều hàng. Đáng chú ý là cây bắp - loại cây kiểng đang được nhiều người săn tìm trong mùa tết năm nay - nhưng lại bán chậm hơn kỳ vọng. Anh Cố cho biết một trong những lý do khiến bắp khó bán là vì cây năm nay cao hơn 2 m, không phù hợp với không gian nhà phố nhỏ và đặc biệt là các căn hộ chung cư.

Anh Cố nói: “Năm nay cái bắp bán hơi chậm hơn so với mọi năm. Theo quan điểm của ông bà xưa, người ta bảo chắc như bắp nên cũng muốn năm mới làm ăn phát đạt. Nhưng năm nay chắc chỉ được khoảng 45-50% so với mọi năm. Tết này đợt này bán chậm quá”.

Theo anh, nếu tình hình không cải thiện, anh sẽ thức bán tới sáng rồi trưa 29 tết sẽ dọn hàng, tranh thủ về nhà chuẩn bị đón năm mới.

Cứng rắn hơn anh Hoàng Ân, anh Cố kiên quyết không bán rẻ khi bị khách ép giá quá đáng. Anh cho rằng nếu nhượng bộ sẽ tạo tiền lệ xấu, đúng kiểu “ép được một năm là ép hoài”.

Anh Cố thẳng thắn: “Nếu ngày 29 tết mà người ta ép giá quá thì mình dọn vào vườn chứ không bán. Nếu để như vậy là tạo thói quen cho khách là năm nào người ta cũng đến vào ngày 29 hết”.

Tiểu thương miền Tây lỗ vì tiền mặt bằng

Không chỉ những người trồng hoa tại chỗ, nhiều tiểu thương từ các tỉnh miền Tây cũng lặn lội lên TP.HCM bán tết, chấp nhận thức trắng nhiều đêm với hy vọng vớt vát chút vốn. Trong số đó có ông Huỳnh Văn Nghĩa, tiểu thương đến từ Đồng Tháp.

Ông Nghĩa cho biết mình đã bán hoa tết hàng chục năm, nhưng năm nay là một mùa tết đặc biệt khó khăn. Chi phí thuê mặt bằng tăng cao trong khi sức mua lại giảm khiến việc buôn bán càng thêm chật vật.

Sạp của ông Nghĩa vẫn còn rất nhiều hoa ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Ông Nghĩa chia sẻ: “Tui ở Đồng Tháp lên đây bán. Mọi năm bán ở Lái Thiêu còn được được, năm nay bán ở đây thua luôn. Tui bán mấy chục năm rồi. Năm nay thuê mặt bằng ở đây mắc quá mà bán không được, lỗ. Thức suốt đêm luôn, cố gắng ngày mai bán cho hết. Không hết thì chịu lỗ thôi chứ biết sao giờ. Huề vốn là bán”.

Không chỉ tiểu thương, những người giao hàng cũng bám trụ cùng sạp hoa đến tận khuya. Có người vừa phụ chở hoa, vừa tranh thủ kêu gọi bà con ghé mua giúp để chủ sạp đỡ lỗ, kịp dọn hàng trước sáng 29 tết.

Một chuyến hoa chở đi giao cho khách lúc nửa đêm ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Ông Hồng, người chuyên chở hoa thuê, cho biết cả ông lẫn tiểu thương đều đã gần như cạn sức sau nhiều ngày bám trụ ngoài đường. “Giờ thì còn bông của ông chú này nè, cũng cạn kiệt sức rồi. Bà con ghé vô mua ủng hộ giúp chú, giờ tới sáng mai hết đi cho rồi. Tôi chỉ chở hàng cho ông chú này thôi. Lấy rẻ vì ổng bán không có lời, phải lấy rẻ thôi”, ông nói.

Trong khi đó, anh Trần Xuân Luyện - một khách mua hoa vào thời điểm gần nửa đêm - cho biết anh vừa tan làm nên tranh thủ ghé mua ủng hộ. Anh chia sẻ: “Giờ tôi mới đi làm về, ghé ủng hộ thôi. Năm nay tôi mới mua hoa lần đầu tiên, chưa năm nào mua luôn. Hoa ok, nói chung đẹp, rẻ”.

Chỉ còn khoảng nửa ngày nữa là các tiểu thương phải thu dọn sạp để kịp về nhà đón giao thừa. Sau nhiều ngày ăn ngủ ngoài lề đường, thức trắng canh hoa và chờ khách, họ vẫn hy vọng sáng 29 tết sẽ bán được thêm chút nữa để gỡ gạc vốn liếng. Dù lời hay lỗ, điều mong mỏi lớn nhất lúc này có lẽ chỉ là dọn hết hàng, khép lại một mùa hoa nhiều trăn trở.