Sạp hoa tết bán hơn 500 chậu/ngày: Nguồn hàng từ đâu, bán thế nào mà được truyền tai 'quá rẻ'?
Video Đời sống

Sầm Ánh - Công Khởi

12/02/2026 05:31 GMT+7

Sầm Ánh - Công Khởi
12/02/2026 05:31 GMT+7

Mỗi ngày cao điểm cận Tết, sạp hoa nhỏ của bà Phan Thị Thu Thủy trên đường Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước, TP.HCM có thể bán ra hơn 500 chậu hoa, tấp nập người mua từ sáng sớm, trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình khi xuân về.

Một ngày cao điểm, sạp hoa tết của bà Phan Thị Thu Thủy, nằm trên đường Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước, TP.HCM có thể bán ra hơn 500 chậu bông, từ những chậu hoa nhỏ bình dân cho đến các cặp hoa lớn phục vụ chưng Tết.

Không chỉ bởi giá cả phải chăng, hợp túi tiền, sạp hoa này còn "ghi điểm" nhờ sự đa dạng về chủng loại. Từ cúc vạn thọ, cúc pha lê đến hoa mai, những loài hoa quen thuộc mỗi độ xuân về đều được sắp xếp gọn gàng, để người dân dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và điều kiện của mình.

Sạp hoa tết bán hơn 500 chậu/ngày: Nguồn hàng từ đâu, bán thế nào - Ảnh 1.

Một ngày cao điểm, sạp hoa tết của bà Phan Thị Thu Thủy, nằm trên đường Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước, TP.HCM có thể bán ra hơn 500 chậu bông

ẢNH: CÔNG KHỞI

Sạp hoa tết bán hơn 500 chậu/ngày: Nguồn hàng từ đâu, bán thế nào mà được truyền tai "quá rẻ"?

Toàn bộ hoa tết được bà Thủy nhập trực tiếp từ các nhà vườn tại tỉnh Bến Tre, nơi nổi tiếng với nguồn hoa tết dồi dào, chất lượng ổn định. Nhờ chủ động khâu vận chuyển và bán tại nhà, giá hoa được giữ bình ổn suốt mùa tết, không tăng đột biến vào những ngày cao điểm.

Cụ thể, hoa cúc vạn thọ chậu 6 cây được bán với giá khoảng 180.000 đồng một cặp; hoa mai kích cỡ nhỏ giá 150.000 đồng một cặp, mức giá được nhiều người dân đánh giá là phù hợp, dễ mua trong dịp tết.

Sạp hoa tết bán hơn 500 chậu/ngày: Nguồn hàng từ đâu, bán thế nào - Ảnh 2.

Toàn bộ hoa tết được bà Thủy nhập trực tiếp từ các nhà vườn tại tỉnh Bến Tre

ẢNH: CÔNG KHỞI

Sạp hoa tết bán hơn 500 chậu/ngày: Nguồn hàng từ đâu, bán thế nào - Ảnh 3.

Theo bà Thủy, hoa bắt đầu đắt khách từ ngày 20 tháng Chạp âm lịch

ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo bà Thủy, hoa bắt đầu đắt khách từ ngày 20 tháng Chạp âm lịch. Càng về sát tết, lượng khách càng đông, như nhiều năm trước, đến trưa 29 âm lịch sạp hoa này gần như không còn lại chậu nào.

Sạp hoa tết bán hơn 500 chậu/ngày: Nguồn hàng từ đâu, bán thế nào - Ảnh 4.

Với hơn 8 năm gắn bó nghề bán hoa tết, bà Thủy chọn cách làm ăn bền bỉ: bán giá “yêu thương”, giữ chữ tín với khách hàng

ẢNH: CÔNG KHỞI

Với hơn 8 năm gắn bó nghề bán hoa tết, bà Thủy chọn cách làm ăn bền bỉ: bán giá “yêu thương”, giữ chữ tín với khách hàng. Chính sự chân thành ấy đã giúp sạp hoa nhỏ giữa vùng ven TP.HCM này trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều gia đình mỗi độ xuân về.

Khám phá thêm chủ đề

