Hoa Tết về sớm trên đường Phạm Văn Đồng, tiểu thương đẩy mạnh bán cúc mâm xôi

Những ngày cận Tết, dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Linh Đông, TP.HCM), không khí mua bán hoa tết bắt đầu nhộn nhịp. Tại nhiều cửa hàng, các loại hoa quen thuộc của ngày xuân đã được bày kín, từ cúc mâm xôi, mào gà, kim ngân lượng đến hồng môn… tạo nên một “chợ hoa” thu nhỏ ngay ven đường.

Theo các tiểu thương, năm nay nguồn hoa khá dồi dào, đặc biệt là cúc mâm xôi, loại hoa được nhiều gia đình lựa chọn để chưng tết. Hoa chủ yếu được nhập từ các nhà vườn ở miền Tây. Giá bán mỗi cặp dao động khoảng 200.000 - 250.000/cặp, phù hợp với túi tiền của nhiều người lao động.

Nhiều cửa hàng hoa ở đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Linh Đông, TP.HCM) đã bày bán đủ loại hoa tết ẢNH: SẦM ÁNH

Các loại hoa quen thuộc của ngày xuân đã được bày kín, từ cúc mâm xôi, mào gà, kim ngân lượng đến hồng môn… ẢNH: SẦM ÁNH

Anh Huỳnh Tấn Xuân, nhân viên một cửa hàng hoa tại khu vực này cho biết, so với năm ngoái, sức mua cúc mâm xôi có phần chậm hơn. Nguyên nhân là do năm nay hoa nở sớm, giá tại nhà vườn giảm, nhiều người chọn mua trực tiếp dưới tỉnh. Tuy vậy, cửa hàng vẫn điều chỉnh giá theo thị trường để người dân dễ tiếp cận.

Bên cạnh hoa truyền thống, một số loại hoa nhập khẩu như hoa trà mi cũng được đưa về bán, chủ yếu phục vụ khách mua làm quà tặng. Những mặt hàng này có giá cao hơn, trong khi hoa nội địa vẫn giữ mức ổn định như mọi năm.

Theo các tiểu thương, so với năm ngoái, sức mua cúc mâm xôi có phần chậm hơn ẢNH: SẦM ÁNH

Không ít khách cho biết, năm nay hoa đa dạng, giá mềm, nên có thể mua nhiều chậu hơn để trang trí ẢNH: SẦM ÁNH

Dù chưa vào cao điểm, nhiều người đi ngang qua tuyến đường này đã ghé lại chọn mua hoa chưng tết. Không ít khách cho biết, năm nay hoa đa dạng, giá mềm, nên có thể mua nhiều chậu hơn để trang trí.

Với nhiều người, cúc mâm xôi vẫn là lựa chọn ưu tiên. Không chỉ bởi ý nghĩa sung túc, tròn đầy trong ngày Tết, mà còn vì mức giá vừa phải, phù hợp với túi tiền. Những chậu hoa giản dị ấy đang góp phần mang không khí xuân đến sớm hơn trên tuyến đường Phạm Văn Đồng những ngày cuối năm.