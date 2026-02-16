Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mai 'dáng rồng' khách trả 600 triệu vẫn chưa chịu bán: Chủ nhân nói lý do thực sự
Video Đời sống

Mai 'dáng rồng' khách trả 600 triệu vẫn chưa chịu bán: Chủ nhân nói lý do thực sự

Sầm Ánh
Sầm Ánh
16/02/2026 09:24 GMT+7

Thế rồng uốn lượn hiếm gặp, thân cành mềm mại như đang bay, cây mai của anh Nguyễn Hải được chào giá 700 triệu đồng đang trở thành tâm điểm tại Quảng trường 10.3, P. Buôn Ma Thuột những ngày cận Tết. Đã có người trả 600 triệu đồng, nhưng chủ nhân vẫn chờ một cái “duyên” để sang tay.

Cây mai của anh Nguyễn Hải đang nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện tại Quảng trường 10.3, (ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thế cây tự nhiên mềm mại, phần thân và cành tạo hình như rồng bay, được nhiều người đánh giá là độc lạ so với mai truyền thống. Anh Hải cho biết đã có khách trả 600 triệu đồng. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định chờ thêm, hy vọng tìm được người thực sự “hữu duyên” và đạt mức giá ưng ý hơn mới sang tay.

Mai dáng rồng giá 700 triệu tại Đắk Lắk chủ nhân chờ “ duyên ” đặc biệt - Ảnh 1.

Với dáng rồng uốn lượn, giá chào bán cây mai này khoảng 700 triệu đồng.

ẢNH: SẦM ÁNH

Theo anh Hải, không chỉ riêng cây mai đặc biệt này thu hút người mua, thị trường hoa kiểng tết tại Buôn Ma Thuột năm nay được đánh giá sôi động hơn năm trước. Riêng nhà vườn của anh Hải đã bán được gần 10 cây mai lớn trong mùa tết năm nay.

Mai dáng rồng giá 700 triệu tại Đắk Lắk chủ nhân chờ “ duyên ” đặc biệt - Ảnh 2.

Không khí mua sắm hoa tết tại Quảng trường 10.3, (ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: SẦM ÁNH

Ở một góc khác của thành phố, vẫn có những cây mai dù không quá độc lạ, không được trả giá cao, nhưng lại mang giá trị tinh thần sâu nặng, thậm chí có trả bao nhiêu tiền, chủ nhân cũng không bán.

Ông Nguyễn Văn Đồng là một trong số đó. Ông lặng lẽ giữ lại cây mai của mình suốt hơn 40 năm qua, không đặt nặng chuyện mua bán. Với ông, cây mai ấy không đơn thuần là một dáng thế đẹp hay một tài sản có thể quy đổi bằng tiền, mà là ký ức của những năm tháng chắt chiu, vun trồng giữa lúc cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn.

Mai dáng rồng giá 700 triệu tại Đắk Lắk chủ nhân chờ “ duyên ” đặc biệt - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Đồng lặng lẽ giữ lại cây mai của mình suốt hơn 40 năm qua, không đặt nặng chuyện mua bán

ẢNH: SẦM ÁNH

Từ cây mai “dáng rồng” được chào giá hơn nửa tỷ đồng giữa trung tâm quảng trường P. Buôn Ma Thuột, đến gốc mai bình dị được gìn giữ như một phần ký ức đời người, mỗi cây mai đều mang một câu chuyện riêng trong những ngày xuân cận kề.

