Thủ tướng: Phê duyệt đề án Trường đại học Y dược Bạch Mai trong quý 1

Sáng 16.2 (29 tháng chạp), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác đã thăm, chúc tết người bệnh, tập thể thầy thuốc tại Bệnh viện Bạch Mai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết người bệnh và các thầy thuốc tại Bệnh viện Bạch Mai ẢNH: THẾ ANH

Báo cáo với Thủ tướng, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, năm 2025 không chỉ "làm nhiều hơn", mà bệnh viện còn làm tốt hơn, hiệu quả hơn, minh bạch hơn, lấy người bệnh làm trung tâm.

Trong đó, ngày điều trị trung bình giảm còn 4,89 ngày, cho thấy năng lực quản trị đem lại hiệu quả thực chất: giảm quá tải, tăng vòng quay giường bệnh nhưng vẫn bảo đảm chất lượng điều trị, trong bối cảnh bệnh viện tiếp nhận hơn 1,9 triệu lượt khám (tăng 8,89% so với 2024); điều trị nội trú 263.254 lượt (tăng 22,83% so với 2024).

Bệnh viện thực hiện chuyển đổi số toàn trình, xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, bệnh án điện tử. Mỗi bước số hóa đều biến thành lợi ích cụ thể cho người bệnh: đi lại ít hơn, chờ đợi ít hơn, thủ tục gọn hơn, thông tin rõ hơn, bác sĩ quyết định nhanh hơn và an toàn hơn…

Với gần 5.000 cán bộ, y bác sĩ, trong đó cả ngàn tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành là ưu thế lớn của Bệnh viện Bạch Mai trong đào tạo nhân lực ngành y.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng báo cáo, riêng trong dịp tết, bệnh viện thường xuyên có khoảng hơn 1.000 bệnh nhân nội trú/ngày. Các bác sĩ đang điều trị nội trú 1.500 người bệnh, trong đó nhiều ca rất nặng cần hỗ trợ của các thiết bị và chăm sóc đặc biệt.

Toàn bệnh viện thực hiện nguyên tắc "3 không": không từ chối cấp cứu; không đùn đẩy người bệnh; không để xảy ra sai sót hệ thống do chủ quan.

Đặc biệt, toàn bệnh viện nhất quán thực hiện "xử trí trước, thủ tục sau", tuyệt đối không gây phiền hà, không để người bệnh thiệt thòi. Bệnh viện tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm kỷ luật trực, rời vị trí trực.

Thăm, tặng quà người bệnh điều trị tại Trung tâm Cấp cứu A9 và một số đơn vị chuyên khoa; chúc tết tập thể y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, Thủ tướng biểu dương những thành quả của tập thể Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời cũng khẳng định, là bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện cần được trang bị các thiết bị hiện đại nhất. Mua sắm máy móc không phụ thuộc vào đấu thầu mua giá rẻ, mà cần lựa chọn máy tốt nhất, vì đó cũng là lựa chọn tốt nhất cho bệnh nhân, nhưng phải đảm bảo không tham ô, tham nhũng.

Thủ tướng cũng đề nghị Bệnh viện Bạch Mai cần thực hiện 3 không: không gây phiền hà cho người bệnh; không để bệnh nhân thất vọng; không để mất cơ hội dù nhỏ nhất khi cứu chữa người bệnh.

Với kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt đề án nâng cấp Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai trở thành Trường đại học Y dược Bạch Mai của Giám đốc Đào Xuân Cơ, Thủ tướng chỉ đạo, phê duyệt đề án trong quý 1 này.

Theo ông Cơ, bệnh viện đã xây dựng đề án nâng cấp Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai trở thành Trường đại học Y dược Bạch Mai trình Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT theo đúng quy định.

Về điều kiện triển khai, bệnh viện đã được tỉnh Ninh Bình (Hà Nam cũ) cấp 28,8 ha đất để xây dựng trường; đồng thời bố trí khoảng 1.000 tỉ đồng để xây dựng giảng đường, phòng thí nghiệm. Dự án đã khởi công và dự kiến bàn giao cho Bệnh viện Bạch Mai vào tháng 6.2027.