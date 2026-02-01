Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo sớm khởi công Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2

Ngày 1.2, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và chúc tết tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Phát huy vai trò bệnh viện hạng đặc biệt duy nhất phía nam

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao những thành tích nổi bật của Bệnh viện Chợ Rẫy thời gian qua. Đặc biệt là sự kiện Bệnh viện Chợ Rẫy vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao những kết quả đạt được của Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: HOÀI NHIÊN

Đánh giá về hoạt động chuyên môn, Bộ trưởng Bộ Y tế ghi nhận những kết quả quan trọng của bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức và chăm sóc toàn diện người bệnh. Các thành tựu này thể hiện qua năng lực chuyên môn sâu, hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, việc triển khai thường quy nhiều kỹ thuật cao và chuyên sâu cùng trình độ tay nghề ngày càng được nâng cao của đội ngũ y bác sĩ.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế ưu tiên hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách thông qua việc chủ trì xây dựng, đề xuất sửa đổi các luật; xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định và ban hành các thông tư nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hệ thống y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế trao quà chúc mừng năm mới Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, vừa nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viện. Bệnh viện được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò bệnh viện hạng đặc biệt, đầu mối chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn cho khu vực phía nam.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy tập trung thúc đẩy khởi công Bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt - Nhật (Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2) trong năm 2026; hoàn thiện và đưa Bệnh viện Nội tiết Trung ương phía nam vào hoạt động trong quý 3/2026.

Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường bệnh, sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2030 nhằm góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh và giảm tải bệnh viện.

Nỗ lực vì người bệnh

Báo cáo tại buổi làm việc, bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong năm 2025 đơn vị tiếp nhận hơn 1,6 triệu lượt người bệnh, thực hiện trên 44.000 ca phẫu thuật, trong đó 1/3 ca dạng đặc biệt phức tạp, hiếm gặp, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh viện ghi dấu ấn rõ nét ở các lĩnh vực mũi nhọn như: tim mạch can thiệp, ghép tạng, phẫu thuật tạo hình - vi phẫu, cấp cứu chấn thương nặng và hồi sức tích cực, ung bướu.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy phát biểu tại chương trình ẢNH: BV

Song song đó, bệnh viện đã chính thức triển khai bệnh án điện tử và xây dựng hệ sinh thái “bệnh viện không giấy”. Bệnh viện tiếp tục hoàn thiện bệnh án điện tử theo hướng mô hình kiểu mẫu mang tính cộng đồng, để sau khi hoàn thiện, các cơ sơ y tế có thể tiếp nhận, sử dụng mà không phải trải qua quá trình chỉnh sửa kéo dài.

Bệnh viện cũng đẩy mạnh công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong cả nước, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Không chỉ là trung tâm kỹ thuật cao, bệnh viện còn lan tỏa các giá trị nhân văn thông qua các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, hiến - ghép tạng và sẻ chia với cộng đồng.



