Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo sớm khởi công Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
01/02/2026 13:55 GMT+7

Làm việc với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị bệnh viện đẩy nhanh tiến độ, sớm khởi công dự án Bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt - Nhật (cơ sở 2).

Ngày 1.2, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và chúc tết tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Phát huy vai trò bệnh viện hạng đặc biệt duy nhất phía nam

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao những thành tích nổi bật của Bệnh viện Chợ Rẫy thời gian qua. Đặc biệt là sự kiện Bệnh viện Chợ Rẫy vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo sớm khởi công Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao những kết quả đạt được của Bệnh viện Chợ Rẫy

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Đánh giá về hoạt động chuyên môn, Bộ trưởng Bộ Y tế ghi nhận những kết quả quan trọng của bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức và chăm sóc toàn diện người bệnh. Các thành tựu này thể hiện qua năng lực chuyên môn sâu, hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, việc triển khai thường quy nhiều kỹ thuật cao và chuyên sâu cùng trình độ tay nghề ngày càng được nâng cao của đội ngũ y bác sĩ.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế ưu tiên hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách thông qua việc chủ trì xây dựng, đề xuất sửa đổi các luật; xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định và ban hành các thông tư nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hệ thống y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo sớm khởi công Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế trao quà chúc mừng năm mới Bệnh viện Chợ Rẫy

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, vừa nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viện. Bệnh viện được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò bệnh viện hạng đặc biệt, đầu mối chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn cho khu vực phía nam.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy tập trung thúc đẩy khởi công Bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt - Nhật (Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2) trong năm 2026; hoàn thiện và đưa Bệnh viện Nội tiết Trung ương phía nam vào hoạt động trong quý 3/2026.

Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường bệnh, sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2030 nhằm góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh và giảm tải bệnh viện.

Nỗ lực vì người bệnh

Báo cáo tại buổi làm việc, bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong năm 2025 đơn vị tiếp nhận hơn 1,6 triệu lượt người bệnh, thực hiện trên 44.000 ca phẫu thuật, trong đó 1/3 ca dạng đặc biệt phức tạp, hiếm gặp, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh viện ghi dấu ấn rõ nét ở các lĩnh vực mũi nhọn như: tim mạch can thiệp, ghép tạng, phẫu thuật tạo hình - vi phẫu, cấp cứu chấn thương nặng và hồi sức tích cực, ung bướu.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo sớm khởi công Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 - Ảnh 3.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy phát biểu tại chương trình

ẢNH: BV

Song song đó, bệnh viện đã chính thức triển khai bệnh án điện tử và xây dựng hệ sinh thái “bệnh viện không giấy”. Bệnh viện tiếp tục hoàn thiện bệnh án điện tử theo hướng mô hình kiểu mẫu mang tính cộng đồng, để sau khi hoàn thiện, các cơ sơ y tế có thể tiếp nhận, sử dụng mà không phải trải qua quá trình chỉnh sửa kéo dài.

Bệnh viện cũng đẩy mạnh công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong cả nước, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Không chỉ là trung tâm kỹ thuật cao, bệnh viện còn lan tỏa các giá trị nhân văn thông qua các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, hiến - ghép tạng và sẻ chia với cộng đồng.


Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời cử tri về xóa nợ thuế cho bệnh viện công

Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời cử tri về xóa nợ thuế cho bệnh viện công

Cử tri kiến nghị xóa tiền nợ thuế thu nhập doanh nghiệp cho các bệnh viện công ở Cần Thơ. Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng việc này chính đáng nhưng cần rà soát, đánh giá lại.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ trưởng bộ y tế Bộ trưởng bộ y tế Đào Hồng Lan Bộ Y tế Bệnh viện Chợ Rẫy Bệnh viện Chợ Rẫy Việt - Nhật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận