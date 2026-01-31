Bệnh viện Chợ Rẫy khánh thành hệ thống thông tim can thiệp hàng đầu phía nam

Ngày 31.1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp.

Phát biểu khai mạc, bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, nhấn mạnh bệnh lý tim mạch ngày càng gia tăng và dần trở thành gánh nặng lớn trên thế giới.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Với vai trò là bệnh viện hạng đặc biệt, chuyên sâu, kỹ thuật cao, trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch nặng và phức tạp. Do đó, việc điều trị đòi hỏi vừa phải có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, vừa cần các “vũ khí” công nghệ tối tân.

Bác sĩ Việt cho biết bệnh viện đã xây dựng hệ thống chuyên khoa tim mạch toàn diện và chuyên sâu, bao gồm: tim mạch can thiệp, điện sinh lý tim, mạch máu, phẫu thuật tim người lớn và trẻ em. Chính sự chuyên sâu này đã giúp bệnh viện phát triển mạnh mẽ cả về chẩn đoán lẫn can thiệp điều trị, đồng thời từng bước chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện tuyến dưới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành ẢNH: HOÀI NHIÊN

Với sự quan tâm của Bộ Y tế thông qua các dự án đầu tư nguồn vốn lớn, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có điều kiện triển khai dự án nâng cấp toàn diện khu vực tim mạch can thiệp. Trong đó, việc đầu tư hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thế hệ mới cùng các trang thiết bị phụ trợ đồng bộ đã tạo tiền đề để bệnh viện thực hiện nhiều phương pháp tim mạch chuyên sâu, kỹ thuật cao.

“Việc hoàn thành khu can thiệp tim mạch hiện đại tại Bệnh viện Chợ Rẫy mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho chuyên ngành tim mạch, đặc biệt là can thiệp mạch vành và rối loạn nhịp. Qua đó, góp phần nâng cao độ chính xác, an toàn trong điều trị, giúp người bệnh tại Việt Nam được tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới”, bác sĩ Việt nói.

Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại tại Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: BV

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS-TS-BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, khẳng định việc đưa hệ thống thông tim can thiệp hiện đại vào hoạt động được xem là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự đầu tư bài bản và quyết tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hệ thống thông tim can thiệp tạo điều kiện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, ít xâm lấn, góp phần nâng cao độ chính xác, an toàn trong chẩn đoán và điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm biến chứng, chi phí điều trị, bảo vệ cả người bệnh và nhân viên y tế thông qua việc giảm phơi nhiễm tia…

Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy phát huy tối đa hiệu quả hệ thống đã đầu tư gắn với chuẩn hóa quy trình chuyên môn.

Lãnh đạo TP.HCM và Bộ Y tế cùng Bệnh viện Chợ Rẫy tham quan hệ thống thông tim can thiệp ẢNH: BV

Song song đó, bệnh viện cần đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và cập nhật các tiến bộ mới của y học. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương về phát triển hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, hội nhập quốc tế và lấy người bệnh làm trung tâm.

“Tôi tin rằng, hệ thống thông tim can thiệp hiện đại của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ vận hành hiệu quả, trở thành điểm tựa chuyên môn vững chắc cho công tác chăm sóc sức khỏe tim mạch của người dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành y tế nước nhà”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định.

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức hội nghị khoa học quốc tế "Cập nhật kỹ thuật mới thông tim can thiệp và điều trị rối loạn nhịp". Với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, chương trình mang đến các bài báo cáo khoa học có giá trị thực tiễn cao, cập nhật nhiều phương pháp điều trị tiên tiến trong lĩnh vực tim mạch.



