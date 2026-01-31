Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bệnh viện Chợ Rẫy khánh thành hệ thống thông tim can thiệp hàng đầu phía nam

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
31/01/2026 14:20 GMT+7

Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu phía nam được đưa vào hoạt động tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), giúp người bệnh tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay trong nước.

Ngày 31.1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp.

Phát biểu khai mạc, bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, nhấn mạnh bệnh lý tim mạch ngày càng gia tăng và dần trở thành gánh nặng lớn trên thế giới.

Bệnh viện Chợ Rẫy khánh thành hệ thống thông tim can thiệp hàng đầu phía Nam- Ảnh 1.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, phát biểu tại chương trình

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Với vai trò là bệnh viện hạng đặc biệt, chuyên sâu, kỹ thuật cao, trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch nặng và phức tạp. Do đó, việc điều trị đòi hỏi vừa phải có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, vừa cần các “vũ khí” công nghệ tối tân.

Bác sĩ Việt cho biết bệnh viện đã xây dựng hệ thống chuyên khoa tim mạch toàn diện và chuyên sâu, bao gồm: tim mạch can thiệp, điện sinh lý tim, mạch máu, phẫu thuật tim người lớn và trẻ em. Chính sự chuyên sâu này đã giúp bệnh viện phát triển mạnh mẽ cả về chẩn đoán lẫn can thiệp điều trị, đồng thời từng bước chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện tuyến dưới.

Bệnh viện Chợ Rẫy khánh thành hệ thống thông tim can thiệp hàng đầu phía Nam- Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Với sự quan tâm của Bộ Y tế thông qua các dự án đầu tư nguồn vốn lớn, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có điều kiện triển khai dự án nâng cấp toàn diện khu vực tim mạch can thiệp. Trong đó, việc đầu tư hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thế hệ mới cùng các trang thiết bị phụ trợ đồng bộ đã tạo tiền đề để bệnh viện thực hiện nhiều phương pháp tim mạch chuyên sâu, kỹ thuật cao.

“Việc hoàn thành khu can thiệp tim mạch hiện đại tại Bệnh viện Chợ Rẫy mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho chuyên ngành tim mạch, đặc biệt là can thiệp mạch vành và rối loạn nhịp. Qua đó, góp phần nâng cao độ chính xác, an toàn trong điều trị, giúp người bệnh tại Việt Nam được tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới”, bác sĩ Việt nói.

Bệnh viện Chợ Rẫy khánh thành hệ thống thông tim can thiệp hàng đầu phía Nam- Ảnh 3.
Bệnh viện Chợ Rẫy khánh thành hệ thống thông tim can thiệp hàng đầu phía Nam- Ảnh 4.

Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại tại Bệnh viện Chợ Rẫy

ẢNH: BV

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS-TS-BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, khẳng định việc đưa hệ thống thông tim can thiệp hiện đại vào hoạt động được xem là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự đầu tư bài bản và quyết tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hệ thống thông tim can thiệp tạo điều kiện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, ít xâm lấn, góp phần nâng cao độ chính xác, an toàn trong chẩn đoán và điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm biến chứng, chi phí điều trị, bảo vệ cả người bệnh và nhân viên y tế thông qua việc giảm phơi nhiễm tia…

Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy phát huy tối đa hiệu quả hệ thống đã đầu tư gắn với chuẩn hóa quy trình chuyên môn.

Bệnh viện Chợ Rẫy khánh thành hệ thống thông tim can thiệp hàng đầu phía Nam- Ảnh 5.

Lãnh đạo TP.HCM và Bộ Y tế cùng Bệnh viện Chợ Rẫy tham quan hệ thống thông tim can thiệp

ẢNH: BV

Song song đó, bệnh viện cần đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và cập nhật các tiến bộ mới của y học. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương về phát triển hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, hội nhập quốc tế và lấy người bệnh làm trung tâm.

“Tôi tin rằng, hệ thống thông tim can thiệp hiện đại của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ vận hành hiệu quả, trở thành điểm tựa chuyên môn vững chắc cho công tác chăm sóc sức khỏe tim mạch của người dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành y tế nước nhà”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định.

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức hội nghị khoa học quốc tế "Cập nhật kỹ thuật mới thông tim can thiệp và điều trị rối loạn nhịp".

Với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, chương trình mang đến các bài báo cáo khoa học có giá trị thực tiễn cao, cập nhật nhiều phương pháp điều trị tiên tiến trong lĩnh vực tim mạch.


Tin liên quan

Vì sao Bệnh viện Chợ Rẫy dùng robot khử khuẩn phòng mổ bằng tia cực tím?

Vì sao Bệnh viện Chợ Rẫy dùng robot khử khuẩn phòng mổ bằng tia cực tím?

Bệnh viện Chợ Rẫy lần đầu dùng robot khử khuẩn trong bệnh viện bằng tia cực tím, rút thời gian từ 2 giờ xuống 10 phút, đặc biệt tối ưu an toàn cho các ca ghép tạng có yêu cầu vô khuẩn nghiêm ngặt trong phòng mổ.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện Chợ Rẫy bệnh lý tim mạch tim mạch can thiệp Bộ Y tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận