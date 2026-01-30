Bộ Y tế rà soát về cấp phép thuốc diệt tủy có thạch tín

Theo thông tin từ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), phòng chức năng sẽ sớm rà soát lại dữ liệu cấp phép đăng ký thuốc, để xác định thuốc diệt tủy răng có chứa thạch tín (Asen) có được cấp phép hay không; nếu có, hiện có còn hiệu lực hay không.

Việc rà soát được thực hiện sau khi có thông tin từ giới chuyên môn lo ngại thuốc diệt tủy trong nha khoa chứa thạch tín có thể gây hại cho sức khỏe, nếu không kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng.

Mới đây, cơ quan công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất Arsenic trioxide (thạch tín trắng), được sản xuất thủ công, bán cho nhiều cơ sở nha khoa.

Bộ Y tế đang rà soát việc cấp phép thuốc diệt tủy có chứa thạch tín (Asen) ẢNH: CTV

Liên quan đến công tác cấp phép vật tư, trang thiết bị y tế, một lãnh đạo của Cục Hạ tầng và thiết y tế (Bộ Y tế) cho biết, qua rà soát "không có thiết bị y tế ngành nha sử dụng Asen", nhưng lãnh đạo cục chưa có thông tin chính thức về việc có hay không vật tư y tế, vật liệu y tế dùng trong nha khoa chứa Asen đã được cấp phép.

Lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng cho biết sẽ cho rà soát, kiểm tra lại các quy định chuyên môn liên quan sử dụng thuốc diệt tủy chứa Asen.

Với nhiều năm giảng dạy và thực tế điều trị, GS-TS, bác sĩ Võ Trương Như Ngọc (Viện Đào tạo Răng hàm mặt, Trường đại học Y Hà Nội) cho biết, trong chương trình đào tạo không giảng dạy sử dụng thuốc diệt tủy có thạch tín hoặc sản phẩm diệt tủy chứa formandehyt trong diệt tủy răng.

GS Ngọc cho rằng, hiện chưa nhận được thông tin chính thức của Bộ Y tế cấm sử dụng thuốc diệt tủy có chứa thạch tín, nhưng các bác sĩ nha cần cập nhật các kỹ thuật, phương pháp tiên tiến trong nha khoa hiện đại để lựa chọn an toàn hơn cho bệnh nhân.

Nếu không có chất diệt tủy vẫn hoàn toàn có phương pháp thay thế, đó là có thể sử dụng thuốc tê. Hiện có nhiều thuốc tê, nếu bệnh nhân có tiền sử dị ứng thuốc tê (tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội nha dị ứng thuốc tế rất thấp) thì test thử để lựa chọn loại thuốc tê phù hợp. Nếu dị ứng với tất cả các thuốc tê thì có thể gây mê.

Từng phải dừng sử dụng vật liệu hàn răng có chứa thủy ngân

Liên quan đến an toàn người bệnh trong điều trị nội nha, năm 2019, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đã đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh răng - hàm - mặt không sử dụng vật liệu hàn răng có chứa thủy ngân cho trẻ em dưới 15 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú.

Đồng thời, thực hiện lộ trình ngừng sử dụng loại vật liệu này trong nha khoa từ 2021; sử dụng các vật liệu nha khoa mới an toàn với sức khỏe và dễ tiếp cận để thay thế.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh cho biết, vật liệu hàn răng có chứa thủy ngân (khoảng 50%) có thể ảnh hưởng nguy hại tới môi trường và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là ảnh hưởng tới trẻ em dưới 15 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú.