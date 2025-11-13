Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 22 mỹ phẩm

Liên Châu
Liên Châu
13/11/2025 18:51 GMT+7

Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 22 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á (TP.HCM) do kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm quy định, khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 13.11, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành và Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á (TP.HCM) về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm.

Tại công văn, Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 22 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á - tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

ẢNH: DAV.GOV.VN

Lý do thu hồi: kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Các mỹ phẩm thu hồi là các sản phẩm có ghi nhãn: Queendoes essential PDRN serum, The Sin house wrinkle collagen toner, Hyaluronic 6000 ampoule, The Skin house crystal whitening plus serum; Snail mucin 5000 AmPoule, Queendoes lucia serum, DR.IASO triple-m hydrating cream...

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 22 sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và thu hồi toàn bộ 22 sản phẩm không đáp ứng quy định để tiêu hủy sản phẩm; gửi báo cáo thu hồi 22 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên về Cục Quản lý dược trước ngày 25.11.2025.

Đề nghị Sở Y tế TP.HCM giám sát Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á trong việc thực hiện thu hồi, báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý dược trước ngày 5.12.2025.

Sở y tế các tỉnh, thành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 22 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; thu hồi 22 sản phẩm vi phạm và kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

