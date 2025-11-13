Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thu hồi, tiêu hủy kem chống nắng giả

Thu Hằng
Thu Hằng
13/11/2025 11:29 GMT+7

Sản phẩm kem chống nắng LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++ do Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B chịu trách nhiệm đưa ra thị trường đã bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc, sau khi xác định đây là hàng giả, không đạt chất lượng công bố.

Ngày 13.11, Cục Quản lý dược đã có công văn gửi các sở y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm.

Thu hồi, tiêu hủy kem chống nắng giả- Ảnh 1.

Sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++ nhập khẩu bởi Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B

ẢNH: ĐẠI THẮNG

Theo Cục Quản lý dược, sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++, số tiếp nhận phiếu công bố: 264798/25/CBMP-QLD, do Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty SINDO P&G CO., Ltd (Incheon, Hàn Quốc) sản xuất, bị xác định là hàng giả.

Kết quả giám định tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy chỉ số SPF (chỉ số chống nắng) của sản phẩm dưới 70% so với mức công bố trên bao bì. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 7 điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) đã xác định đây là hàng giả và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Cục Quản lý dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm vi phạm nêu trên. Đồng thời, đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông tin, tuyên truyền để người dân, các cơ sở kinh doanh không buôn bán, sử dụng sản phẩm này; tổ chức thu hồi sản phẩm vi phạm, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý dược chỉ đạo trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng mỹ phẩm lưu hành; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về mỹ phẩm giả, nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc.

Về phía doanh nghiệp, Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B, cơ quan quản lý yêu cầu phải có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++; tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm, kết quả thu hồi gửi báo cáo về Cục Quản lý dược trước ngày 30.11.2025.

Thu hồi, tiêu hủy sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên không đạt chuẩn

Ngoài sản phẩm trên, cùng ngày, Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên - hộp 1 tuýp 30 g của Công ty cổ phần nam dược Hải Long, sau khi mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật.

Thu hồi, tiêu hủy kem chống nắng giả- Ảnh 2.

Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên - hộp 1 tuýp 30 g, số tiếp nhận phiếu công bố 129/20/CBMP-HD, số lô 310525P1, ngày sản xuất 31.5.2025, hạn dùng 31.5.2028, do Công ty cổ phần nam dược Hải Long (địa chỉ: 58 Trương Hán Siêu, P.Hải Dương, TP.Hải Phòng) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất, đã bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Mẫu sản phẩm do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở Y tế Nghệ An) lấy tại Công ty cổ phần dược - mỹ phẩm Vạn An để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật, vi phạm quy định về chất lượng mỹ phẩm.

Trên cơ sở đó, Cục Quản lý dược ban hành quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm vi phạm nêu trên. Cục cũng yêu cầu Sở Y tế Hải Phòng giám sát chặt chẽ việc thu hồi, tiêu hủy lô Gel Panda baby Bạch Liên của Công ty cổ phần nam dược Hải Long; kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của doanh nghiệp; xử lý và báo cáo kết quả về Cục Quản lý dược trước ngày 27.12.2025.

Tin liên quan

Thu hồi, tiêu hủy kem bôi da không đạt chất lượng

Thu hồi, tiêu hủy kem bôi da không đạt chất lượng

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy lô sản phẩm kem bôi da Thuần Mộc, do Công ty cổ phần Hòa Bình Pharma và Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Tân Vạn Xuân sản xuất vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ phẩm kem chống nắng giả thu hồi sản phẩm Cục quản lý dược tiêu hủy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận