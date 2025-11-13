Thu hồi, tiêu hủy kem chống nắng giả

Ngày 13.11, Cục Quản lý dược đã có công văn gửi các sở y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm.

Sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++ nhập khẩu bởi Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B ẢNH: ĐẠI THẮNG

Theo Cục Quản lý dược, sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++, số tiếp nhận phiếu công bố: 264798/25/CBMP-QLD, do Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty SINDO P&G CO., Ltd (Incheon, Hàn Quốc) sản xuất, bị xác định là hàng giả.

Kết quả giám định tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy chỉ số SPF (chỉ số chống nắng) của sản phẩm dưới 70% so với mức công bố trên bao bì. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 7 điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) đã xác định đây là hàng giả và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Cục Quản lý dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm vi phạm nêu trên. Đồng thời, đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông tin, tuyên truyền để người dân, các cơ sở kinh doanh không buôn bán, sử dụng sản phẩm này; tổ chức thu hồi sản phẩm vi phạm, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý dược chỉ đạo trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng mỹ phẩm lưu hành; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về mỹ phẩm giả, nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc.

Về phía doanh nghiệp, Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B, cơ quan quản lý yêu cầu phải có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++; tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm, kết quả thu hồi gửi báo cáo về Cục Quản lý dược trước ngày 30.11.2025.

Thu hồi, tiêu hủy sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên không đạt chuẩn

Ngoài sản phẩm trên, cùng ngày, Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên - hộp 1 tuýp 30 g của Công ty cổ phần nam dược Hải Long, sau khi mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên - hộp 1 tuýp 30 g, số tiếp nhận phiếu công bố 129/20/CBMP-HD, số lô 310525P1, ngày sản xuất 31.5.2025, hạn dùng 31.5.2028, do Công ty cổ phần nam dược Hải Long (địa chỉ: 58 Trương Hán Siêu, P.Hải Dương, TP.Hải Phòng) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất, đã bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Mẫu sản phẩm do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở Y tế Nghệ An) lấy tại Công ty cổ phần dược - mỹ phẩm Vạn An để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật, vi phạm quy định về chất lượng mỹ phẩm.

Trên cơ sở đó, Cục Quản lý dược ban hành quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm vi phạm nêu trên. Cục cũng yêu cầu Sở Y tế Hải Phòng giám sát chặt chẽ việc thu hồi, tiêu hủy lô Gel Panda baby Bạch Liên của Công ty cổ phần nam dược Hải Long; kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của doanh nghiệp; xử lý và báo cáo kết quả về Cục Quản lý dược trước ngày 27.12.2025.