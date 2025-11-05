Xem nhanh 20h ngày 5.11: Hối hả chống bão số 13 | Đề nghị bàn giao mỹ phẩm công ty chồng Đoàn Di Băng

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 17, giật cấp 17, miền Trung đối mặt sóng cao 10 mét

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 5.11.2025, vị trí tâm bão số 13 (Kalmaegi) cách đảo Song Tử Tây khoảng 300 km về phía đông đông bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 880 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 13 (Kalmaegi) di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ khoảng 25 km/giờ, cách Quy Nhơn khoảng 200 km về phía đông đông nam. Bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Tổng thư ký AFC: FAM đối mặt 2 vụ kiện, nguy cơ án phạt tăng nặng

Ngày 3.11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố kết quả kháng cáo cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ. Theo đó, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã xem xét kỹ lưỡng và bác bỏ đơn kháng cáo của FAM. Án phạt đã được công bố ngày 26.9 vẫn được giữ nguyên và FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch phải nhận hậu quả về việc sai trái mà mình đã gây ra.

Chia sẻ với trang Metro, theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul John, ngoài vụ việc này, hiện Tòa án FIFA vẫn đang làm việc hết công suất, giải quyết thêm vụ kiện thứ 2, liên quan nhiều hơn đến vấn đề tư cách đại diện cho Malaysia của các cầu thủ.

Ông Windsor Paul John chia sẻ, FAM thực sự đang phải đối mặt với hai vụ kiện, liên quan đến FIFA vì tội làm giả tài liệu.

Hội đồng Tòa án FIFA đang tiến hành các cuộc điều tra sâu hơn và FAM hoàn toàn có thể nhận thêm án phạt thứ 2 từ FIFA, nặng nề hơn cả những gì vừa được công bố.

