Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 5.11: Hối hả chống bão số 13 | Đề nghị bàn giao mỹ phẩm công ty chồng Đoàn Di Băng
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 5.11: Hối hả chống bão số 13 | Đề nghị bàn giao mỹ phẩm công ty chồng Đoàn Di Băng

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
05/11/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 5.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về:

Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 17, giật cấp 17, miền Trung đối mặt sóng cao 10 mét; Công an đề nghị người dân cung cấp mỹ phẩm của công ty chồng Đoàn Di Băng;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 17, giật cấp 17, miền Trung đối mặt sóng cao 10 mét

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 5.11.2025, vị trí tâm bão số 13 (Kalmaegi) cách đảo Song Tử Tây khoảng 300 km về phía đông đông bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 880 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 13 (Kalmaegi) di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ khoảng 25 km/giờ, cách Quy Nhơn khoảng 200 km về phía đông đông nam. Bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Xem nhanh 20h ngày 5.11: Hối hả chống bão số 13 | Đề nghị bàn giao mỹ phẩm công ty chồng Đoàn Di Băng

Tổng thư ký AFC: FAM đối mặt 2 vụ kiện, nguy cơ án phạt tăng nặng

Ngày 3.11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố kết quả kháng cáo cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ. Theo đó, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã xem xét kỹ lưỡng và bác bỏ đơn kháng cáo của FAM. Án phạt đã được công bố ngày 26.9 vẫn được giữ nguyên và FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch phải nhận hậu quả về việc sai trái mà mình đã gây ra.

Tổng thư ký AFC: FAM đối mặt 2 vụ kiện, nguy cơ án phạt tăng nặng

Chia sẻ với trang Metro, theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul John, ngoài vụ việc này, hiện Tòa án FIFA vẫn đang làm việc hết công suất, giải quyết thêm vụ kiện thứ 2, liên quan nhiều hơn đến vấn đề tư cách đại diện cho Malaysia của các cầu thủ.

Ông Windsor Paul John chia sẻ, FAM thực sự đang phải đối mặt với hai vụ kiện, liên quan đến FIFA vì tội làm giả tài liệu.

Hội đồng Tòa án FIFA đang tiến hành các cuộc điều tra sâu hơn và FAM hoàn toàn có thể nhận thêm án phạt thứ 2 từ FIFA, nặng nề hơn cả những gì vừa được công bố.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 3.11: Nội đô Huế lại chìm trong biển nước | Đường kẹt xe nhất TP.HCM sắp được mở rộng

Xem nhanh 20h ngày 3.11: Nội đô Huế lại chìm trong biển nước | Đường kẹt xe nhất TP.HCM sắp được mở rộng

‘Xem nhanh 20h’ ngày 3.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Xót xa nhìn TP.Huế đường cũng như sông; TP.HCM sắp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, người dân mong sớm hết kẹt xe;...

Xem nhanh 20h ngày 4.11: Giao Vingroup lập đề án cầu vượt biển | Bóng đá Malaysia sẽ thua trắng nếu tiếp tục kiện?

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ bão số 13 Kalmaegi tin bão số 13 chồng Đoàn Di Băng Nguyễn Quốc Vũ Hanayuki Sunscreen Body FIFA bóng đá Malaysia FAM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận