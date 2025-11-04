Xem nhanh 20h ngày 4.11: Giao Vingroup lập đề án cầu vượt biển | Bóng đá Malaysia sẽ thua trắng nếu tiếp tục kiện?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giao Vingroup lập đề án cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

UBND TP.HCM giao Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm tự cân đối kinh phí (không sử dụng ngân sách thành phố) để nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Thời hạn được giao để hoàn thành Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình cấp có thẩm quyền là 12 tháng kể từ ngày ban hành công văn này.

Trường hợp sau khi thẩm định, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc quá thời hạn trên mà Vingroup chưa hoàn thành đề xuất thì xem như doanh nghiệp từ chối không tham gia tiếp tục đầu tư và tự chịu mọi khoản chi phí đã thực hiện, không được khiếu kiện vì bất cứ lý do gì.

Trong quá trình nghiên cứu, UBND TP đề nghị nhà đầu tư ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý chuyên môn của các sở ngành, đơn vị liên quan, đảm bảo sản phẩm nghiên cứu được xem xét, đánh giá đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện, đạt hiệu quả và chất lượng; phù hợp với định hướng, quy hoạch chung cũng như quy hoạch chuyên ngành giao thông của TP.HCM (sau sáp nhập).

Sản phẩm nghiên cứu của Tập đoàn Vingroup có thể chuyển giao cho thành phố để làm tài liệu, dữ liệu trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện thủ tục tiếp theo liên quan dự án (nếu thành phố cần).

Nhìn lại lịch sử kháng cáo của thể thao Malaysia lên CAS: Hầu hết đều thất bại

Một trong những vụ việc điển hình là trường hợp của ông Karim Ibrahim, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Malaysia (MAF). Năm 2018, ông bị Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF) loại khỏi Hội đồng của tổ chức này do bị đánh giá không đủ tư cách theo quy định thẩm tra nhân sự, xuất phát từ nhiều cáo buộc trong quá khứ. Ông Karim đã nộp đơn kháng cáo lên CAS nhằm đòi lại vị trí, song tòa đã giữ nguyên quyết định của IAAF và bác toàn bộ kháng cáo. Vụ việc này được xem như một thất bại rõ ràng của thể thao Malaysia trong nỗ lực bảo vệ hình ảnh lãnh đạo ngành.

Trước đó, vào năm 2014, vận động viên wushu quốc gia Tai Cheau Xuen – người từng giành huy chương vàng nội dung nam quyền và đao thuật nữ tại Á vận hội Incheon – đã bị tước huy chương sau khi dương tính với chất cấm sibutramine. Phía Cheau Xuen cho rằng có độ trễ 16 giờ giữa thời điểm lấy mẫu và thời điểm mẫu được đưa đến phòng thí nghiệm được công nhận, dẫn đến khả năng sai lệch kết quả. Tuy nhiên, CAS kết luận rằng không có quy định về giới hạn thời gian cụ thể trong việc vận chuyển mẫu thử, và không có bằng chứng cho thấy mẫu bị can thiệp. Do đó, CAS đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên quyết định tước huy chương của Hội đồng Olympic châu Á (OCA).

Nhìn lại lịch sử kháng cáo của thể thao Malaysia lên CAS: Hầu hết đều thất bại

Một vụ việc khác diễn ra vào năm 2008, liên quan đến Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) và Hiệp hội Bắn súng Malaysia (NSAM). Ba xạ thủ Malaysia - Joseline Cheah, Bibiana Ng và Siti Nur Masitah Mohd Badrin - bị phát hiện dương tính với chất cấm propranolol trong một giải đấu tại Malaysia. Ban đầu, NSAM kết luận rằng các vận động viên này vô tình sử dụng chất cấm và chỉ áp dụng án phạt cấm thi đấu 6 tháng, sau đó tăng lên 1 năm khi nhận thấy cần tuân thủ quy định quốc tế. Tuy nhiên, WADA cho rằng mức phạt này chưa đúng quy định, và đã kháng cáo lên CAS, đề nghị áp dụng án cấm thi đấu tiêu chuẩn 2 năm. Cuối cùng, CAS đã chấp thuận yêu cầu của WADA, khẳng định rằng vận động viên có nghĩa vụ tuyệt đối trong việc kiểm soát những gì họ tiêu thụ, qua đó áp dụng án phạt 2 năm đối với ba xạ thủ Malaysia.

