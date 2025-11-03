Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 3.11: Nội đô Huế lại chìm trong biển nước | Đường kẹt xe nhất TP.HCM sắp được mở rộng
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 3.11: Nội đô Huế lại chìm trong biển nước | Đường kẹt xe nhất TP.HCM sắp được mở rộng

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
03/11/2025 19:41 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 3.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Xót xa nhìn TP.Huế đường cũng như sông; TP.HCM sắp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, người dân mong sớm hết kẹt xe;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Huế bị nước lũ bao vây lần thứ 3 trong chưa đầy 10 ngày

Đợt mưa lớn trong ngày hôm qua 2.11 đến sáng nay 3.11 đã khiến mực nước trên sông Hương, sông Bồ (TP.Huế) dâng lên nhanh chóng, vượt mức báo động 3, nước lũ tràn vào các khu vực đô thị. Lần này, nước lên nhanh và bao phủ một diện tích lớn, biến nhiều tuyến đường chính thành sông.

Nhìn từ trên cao, một phần của thành phố như bị cắt đôi bởi dòng nước lũ màu vàng đục. Các trục đường lớn, vốn là huyết mạch giao thông, nay trở thành những kênh nước mênh mông, chia cắt các khu dân cư.

Xem nhanh 20h ngày 3.11: Nội đô Huế lại chìm trong biển nước | Đường kẹt xe nhất TP.HCM sắp được mở rộng

TP.HCM sắp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, người dân mong sớm hết kẹt xe

Từng là một trong những tuyến đường đứng đầu danh sách các điểm ùn tắc tại TP.HCM vào năm 2024.

Đến nay, đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận, P.Xóm Chiếu, TP.HCM vẫn là điểm nóng về kẹt xe.

Trước đó, theo số liệu thống kê thì tuyến đường này ùn ứ 811 lần trong chín tháng đầu năm 2024.

TP.HCM sắp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, người dân mong sớm hết kẹt xe

Nhiều năm qua tại TP.HCM, tình trạng kẹt xe trên đường Nguyễn Tất Thành gần như đã trở thành chuyện thường ngày với người dân khu vực này. Vào giờ cao điểm, hàng loạt phương tiện chen chúc nối đuôi nhau để nhích từng chút một, trong khi lòng đường hẹp và bị lấn chiếm bởi hàng quán hai bên.

Người dân cho biết, tình trạng kẹt xe diễn ra ở mọi thời điểm trong ngày, từ sáng đến chiều, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Theo thống kê của thành phố, tuyến đường Nguyễn Tất Thành chỉ dài gần 2 km, rộng từ 8 – 14 m, trong khi lưu lượng phương tiện đã vượt 140% công suất thiết kế. Mỗi năm, khu vực này ghi nhận hơn 1.000 vụ ùn tắc, trở thành một trong những điểm kẹt xe nghiêm trọng nhất TPHCM.


Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 2.11: Thực hư cụ bà ‘mấy ngày không ăn trong mùa lụt’ | Đấu giá bồn cầu vàng hơn 100 kg

Xem nhanh 20h ngày 2.11: Thực hư cụ bà ‘mấy ngày không ăn trong mùa lụt’ | Đấu giá bồn cầu vàng hơn 100 kg

‘Xem nhanh 20h’ ngày 2.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Thông tin cụ bà 'mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt' là không đúng sự thật; Đấu giá chiếc bồn cầu vàng nặng hơn 101 kg;...

Xem nhanh 20h ngày 1.11: Bí ẩn vụ thi thể phụ nữ trong ô tô đậu lề đường | Vượt lũ đưa sản phụ đi sinh

Xem nhanh 20h ngày 31.10: Ca sĩ Vũ Hà khai nhận đánh bạc | Khởi tố bổ sung TikToker 'Gia đình Hải Sen' trốn thuế

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ Huế lũ lụt Ngập lụt nội đô Huế kẹt xe Đường Nguyễn Tất Thành mở rộng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận