Xem nhanh 20h ngày 3.11: Nội đô Huế lại chìm trong biển nước | Đường kẹt xe nhất TP.HCM sắp được mở rộng

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Huế bị nước lũ bao vây lần thứ 3 trong chưa đầy 10 ngày

Đợt mưa lớn trong ngày hôm qua 2.11 đến sáng nay 3.11 đã khiến mực nước trên sông Hương, sông Bồ (TP.Huế) dâng lên nhanh chóng, vượt mức báo động 3, nước lũ tràn vào các khu vực đô thị. Lần này, nước lên nhanh và bao phủ một diện tích lớn, biến nhiều tuyến đường chính thành sông.

Nhìn từ trên cao, một phần của thành phố như bị cắt đôi bởi dòng nước lũ màu vàng đục. Các trục đường lớn, vốn là huyết mạch giao thông, nay trở thành những kênh nước mênh mông, chia cắt các khu dân cư.

TP.HCM sắp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, người dân mong sớm hết kẹt xe

Từng là một trong những tuyến đường đứng đầu danh sách các điểm ùn tắc tại TP.HCM vào năm 2024.

Đến nay, đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận, P.Xóm Chiếu, TP.HCM vẫn là điểm nóng về kẹt xe.

Trước đó, theo số liệu thống kê thì tuyến đường này ùn ứ 811 lần trong chín tháng đầu năm 2024.

Nhiều năm qua tại TP.HCM, tình trạng kẹt xe trên đường Nguyễn Tất Thành gần như đã trở thành chuyện thường ngày với người dân khu vực này. Vào giờ cao điểm, hàng loạt phương tiện chen chúc nối đuôi nhau để nhích từng chút một, trong khi lòng đường hẹp và bị lấn chiếm bởi hàng quán hai bên.

Người dân cho biết, tình trạng kẹt xe diễn ra ở mọi thời điểm trong ngày, từ sáng đến chiều, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Theo thống kê của thành phố, tuyến đường Nguyễn Tất Thành chỉ dài gần 2 km, rộng từ 8 – 14 m, trong khi lưu lượng phương tiện đã vượt 140% công suất thiết kế. Mỗi năm, khu vực này ghi nhận hơn 1.000 vụ ùn tắc, trở thành một trong những điểm kẹt xe nghiêm trọng nhất TPHCM.





