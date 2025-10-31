Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 31.10: Ca sĩ Vũ Hà khai nhận đánh bạc | Khởi tố bổ sung TikToker 'Gia đình Hải Sen' trốn thuế
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 31.10: Ca sĩ Vũ Hà khai nhận đánh bạc | Khởi tố bổ sung TikToker 'Gia đình Hải Sen' trốn thuế

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
31/10/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 31.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Ca sĩ Vũ Hà khai nhận đánh bạc một lần thì bị khởi tố; Khởi tố bổ sung hành vi trốn thuế với TikToker 'Gia đình Hải Sen';...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Ca sĩ Vũ Hà khai nhận đánh bạc một lần thì bị khởi tố

Chiều 31.10, TAND Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo ở nhóm tội đánh bạc, trong vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại King Club (đặt tại khách sạn Pullman, Hà Nội).

Ca sĩ Vũ Hà (tên thật là Vũ Ngọc Hà) bị truy tố về tội đánh bạc, với cáo buộc vào ngày 18.5.2024 đã đánh bạc 1 lần với số tiền hơn 2.600 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua hơn 199 USD (tương đương gần 4,8 triệu đồng).

Xem nhanh 20h ngày 31.10: Ca sĩ Vũ Hà khai nhận đánh bạc | Khởi tố bổ sung TikToker 'Gia đình Hải Sen' trốn thuế

Trước phần xét hỏi của chủ tọa, ca sĩ Vũ Hà khai chỉ vào đánh bạc một lần và bị khởi tố, song xác nhận cáo buộc tội đánh bạc là đúng.

Nam ca sĩ khai được một người bạn Việt kiều mở thẻ giúp để vào King Club tham gia trò chơi có thưởng, nhưng không nhớ thời gian mở thẻ và cũng không nhớ thẻ mở tên là gì, khi mở thẻ chưa chơi ngay. Khi vào đánh bạc, Vũ Hà chỉ có khoảng 5 - 10 triệu đồng và đã chơi "kéo xèng".

Quyền Chủ tịch FAM: 'Malaysia sốc nặng khi giấy khai sinh ông nội Facundo Garces bị bại lộ'

Chia sẻ với trang Detik Jogja (Malaysia), ông Datuk Yusoff Mahadi bày tỏ: "Việc giấy khai sinh của ông nội Facundo Garces bị rò rỉ, được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến Malaysia sốc nặng. Điều này cũng hoàn toàn tàn phá FAM, đặc biệt là khi chúng ta vẫn đang chờ đợi kết quả kháng cáo của FIFA”.

Quyền Chủ tịch FAM: ‘Malaysia sốc nặng khi giấy khai sinh ông nội Facundo Garces bị bại lộ’

Ông tiếp tục nhấn mạnh sự khó hiểu vì không biết vì sao giấy khai sinh ông nội Facundo Garces được tiết lộ: "Chúng tôi không biết thông tin này đến từ đâu, và thật không công bằng khi đưa vào thời điểm này - trước khi quyết định chính thức của FIFA được công bố”.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

