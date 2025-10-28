Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Thực hư thông tin cầu cứu trên mạng việc sạt lở núi, lấp làng ở Trà Leng

Chiều 28.10, một lãnh đạo Công an xã Trà Leng (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã nắm được thông tin người dân lên mạng "cầu cứu" vì sạt lở lấp một ngôi làng trên địa bàn xã Trà Leng cũ, và khẳng định thông tin này là không đúng sự thật.

Xem nhanh 20h ngày 28.10: Thực hư lời cầu cứu ở Trà Leng | Vàng giảm, người mua đỉnh lỗ gần 15 triệu/lượng

Qua xác minh, Công an xã Trà Leng khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã có sạt lở gây thiệt hại 3 ngôi nhà dân, nhưng không gây thiệt hại về người.

Hiện lực lượng Công an xã vẫn đang trực 24/24, phối hợp cùng các lực lượng khác theo dõi tình hình mưa bão, đảm bảo an toàn cho bà con.

Vì vậy, bà con không chia sẻ, không tin theo các nguồn tin không chính thống để tránh gây hoang mang trong nhân dân.

"Đối với những người đăng tin không đúng sự thật lên mạng xã hội gây hoang mang, sau khi hết mưa lũ Công an xã Trà Leng sẽ vào cuộc điều tra, xử lý", lãnh đạo Công an xã Trà Leng nói.

Bê bối bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ: Hàng trăm trọng tài cá độ, có người cược hơn 18.000 trận

Theo The Guardian, Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) ngày 27.10 cho biết đang mở cuộc điều tra đối với hơn 150 trọng tài ở các giải chuyên nghiệp bị cáo buộc tham gia cá độ bóng đá.

Bê bối bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ: Hàng trăm trọng tài cá độ, có người cược hơn 18.000 trận

Chủ tịch TFF, ông İbrahim Hacıosmanoğlu, cho biết cuộc điều tra dựa trên dữ liệu do các cơ quan nhà nước cung cấp, phát hiện 371 trong tổng số 571 trọng tài đang hoạt động ở các giải chuyên nghiệp có tài khoản cá cược, và 152 người trong số đó thực sự tham gia đánh bạc.

Phát biểu tại buổi họp báo ở Istanbul, ông Hacıosmanoğlu nhấn mạnh: "Với tư cách liên đoàn, chúng tôi bắt đầu bằng việc làm sạch chính ngôi nhà của mình".

Chủ tịch TFF thông tin trong số những người bị phát hiện có tài khoản cá độ, có 7 trọng tài cấp cao, 15 trợ lý trọng tài hàng đầu, 36 trọng tài hạng chuyên nghiệp và 94 trợ lý trọng tài.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.