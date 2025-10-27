Xem nhanh 20h ngày 27.10: Sạt lở kinh hoàng ở xã miền núi Huế | Vì sao miền Trung mưa lũ bất thường?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Hàng trăm tấn đất đá dồn xuống TL14B, người dân miền núi Huế bị chia cắt

Chiều 27.10, mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ 14B, đoạn chân đèo La Hy thuộc địa phận xã Hưng Lộc (TP.Huế). Đây cũng là tuyến đường huyết mạch dẫn lên các xã miền núi thuộc H.Nam Đông cũ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, một lượng đất đá lớn từ vách núi tràn xuống đường, dày 10 - 20 cm. Kèm theo đất đá là bùn, gốc cây chảy liên tục xuống chân đèo. Lực lượng Công an xã Hưng Lộc đã kịp thời có mặt tại hiện trường, hướng dẫn người dân lưu thông quay đầu xe để đảm bảo an toàn.

"Ví trí sạt lở phía trước rất nghiêm trọng, bùn đất đã tràn hết mặt đường, nguy cơ có thể sạt lở tiếp, rất nghiêm trọng, bà con thông cảm không đi qua để đảm bảo an toàn", trung tá Vũ Thanh Tùng, Trưởng công an xã Hưng Lộc, trấn an người dân.

Vì sao mưa lũ bất thường kéo dài ở miền Trung?

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan giải thích: Đợt mưa lớn kéo dài từ khi bão số 12 đến nay và dự báo còn tiếp tục kéo dài sang cả tháng 11. Nguyên nhân, do khu vực giữa Biển Đông có rãnh áp thấp mờ, trên rãnh áp thấp này là các ổ mây giông. Bên cạnh rãnh áp thấp là không khí lạnh ở phía bắc tràn về liên tục; hai hình thái này kết hợp với nhau tạo thành các "nhiễu động trong đới gió đông" hay có cách gọi khác là "nhiễu động sóng đông". Nhiễu động này mang hơi ẩm từ biển vào đất liền; trên đường di chuyển hơi ẩm "va phải" sườn đông của dãy Trường Sơn và gặp không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống ngưng tụ lại tạo thành mưa.

Gọi là "nhiễu động sóng đông" vì xảy ra từng đợt, có thể hình dung gần giống như sóng trên mặt biển. Hiện nay, các đợt nhiễu động và không khí lạnh kéo dài cùng lúc, kết hợp gây mưa liên tục trong những ngày qua và dự báo còn tiếp tục trong những ngày tới.

5 bộ cùng Huế, Đà Nẵng ứng phó lũ lịch sử, khẩn cấp sơ tán dân

Tháng 10 - 11 là cao điểm mùa mưa bão ở miền Trung. Thường mỗi đợt không khí lạnh kết hợp hơi ẩm từ biển vào sẽ gây mưa ở khu vực này. Năm nay, áp cao lạnh lục địa hoạt động mạnh khiến các đợt lạnh tràn về liên tục gây mưa kéo dài. Các mô hình dự báo trung hạn cho thấy, khả năng trong khoảng 10 ngày đầu tháng 11 có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới và bão trên Biển Đông ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta gây thời tiết rất xấu ở các tỉnh miền Trung và Nam bộ.

Ngoài ra, những ngày qua, khu vực Nam bộ cũng xuất hiện mưa to đến rất to ở nhiều nơi. Do khu vực này tồn tại một rãnh áp thấp đang có xu hướng hoạt động mạnh, vì vậy, trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, Nam bộ và TP.HCM tiếp tục có mưa lớn.

