Xem nhanh 20h ngày 24.10: Giám đốc nhận chạy án cho Lương Bằng Quang, Ngân 98 là ai | CLB Nam Định thay 'tướng'

Giám đốc nhận 8 tỉ 'chạy án' cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang là ai?

Ngày 24.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đang lấy lời khai Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ở phường Bến Thành, giám đốc một công ty tại TP.HCM) để làm rõ hành vi môi giới hối lộ. Cường bị cáo buộc đã nhận tổng cộng 8 tỉ đồng từ Lương Bằng Quang (ca sĩ, nhạc sĩ; chồng của Ngân 98, 43 tuổi, ở phường Chánh Hưng) và Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) để "chạy án" giúp cặp đôi này thoát tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 7.2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã tìm đến Lê Sỹ Cường để "lo" không bị xử lý hình sự.

Cường, giám đốc một công ty tư nhân và không có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước đã khoe có nhiều mối quan hệ xã hội có thể giúp vợ chồng Ngân 98 "chạy án".

Số tiền 8 tỉ đồng đã được vợ chồng Ngân 98 đưa cho Cường chia làm nhiều lần. Bị can Cường nhận tiền và có giữ lại để tiêu xài cá nhân.

Hành trình đưa CLB Nam Định lên đỉnh V-League của HLV Vũ Hồng Việt trước khi ‘rời ghế nóng’

Theo thông báo chính thức trên fanpage CLB, kể từ ngày 24.10.2025, ông Nguyễn Trung Kiên được bổ nhiệm giữ chức HLV trưởng CLB Thép Xanh Nam Định, trong khi ông Vũ Hồng Việt chuyển sang đảm nhận vai trò giám đốc kỹ thuật.

Chỉ sau hai mùa giải, Nam Định từ hình ảnh một đội bóng thường xuyên phải đua trụ hạng đã vươn mình thành thế lực lớn của V-League. Dưới sự dẫn dắt của ông Việt, CLB Nam Định giành chức vô địch V-League 2023-2024 - danh hiệu quốc nội đầu tiên sau gần 40 năm chờ đợi. Sang mùa 2024-2025, đội tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương, đăng quang sớm một vòng đấu. Thành tích này giúp Nam Định trở thành CLB đầu tiên ngoài nhóm “ông lớn” Hà Nội FC hay Hoàng Anh Gia Lai từng duy trì ngôi vô địch hai mùa liên tiếp trong kỷ nguyên V-League.

Không chỉ mang về danh hiệu, HLV Vũ Hồng Việt còn tạo nên dấu ấn trong cách xây dựng đội hình và lối chơi. Ông chủ trương kết hợp hài hòa giữa nội binh và ngoại binh chất lượng, nâng cao tính cạnh tranh và sự linh hoạt cho đội bóng ở cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Dưới thời ông, Nam Định thi đấu kỷ luật, giàu năng lượng và có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ - yếu tố giúp đội nhiều lần ngược dòng thành công trong các trận then chốt.

Bên cạnh đó, HLV Vũ Hồng Việt được đánh giá cao ở khả năng quản trị nhân sự và giữ ổn định phòng thay đồ. Trong giai đoạn đỉnh cao, ông cùng đội ngũ ban huấn luyện đã duy trì sự đoàn kết nội bộ, tạo môi trường thi đấu chuyên nghiệp và thống nhất ý chí toàn đội – nền tảng giúp Thép Xanh Nam Định trở thành biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam. Hai chức vô địch V-League liên tiếp cùng một Siêu cúp quốc gia là minh chứng rõ ràng cho nhiệm kỳ thành công của ông trước khi chuyển sang vai trò giám đốc kỹ thuật.

Bước sang mùa giải 2025-2026, nhà vô địch V-League đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chỉ có 7 điểm sau 7 vòng đấu. Tại các sân chơi quốc tế như AFC Champions League Two và Shopee Cup, đội bóng thành Nam thắng ba, thua một sau bốn trận.

