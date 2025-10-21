Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 21.10: Tạm giữ TikToker Đào Quang Hà | Có được quay clip giám sát CSGT?
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 21.10: Tạm giữ TikToker Đào Quang Hà | Có được quay clip giám sát CSGT?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
21/10/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 21.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Tạm giữ hình sự một thành viên đoàn thiện nguyện Đắk Lắk, điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản; Xôn xao người vi phạm quay clip giám sát CSGT lập biên bản: Có được phép?;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Tạm giữ hình sự một thành viên đoàn thiện nguyện Đắk Lắk, điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản

Ngày 21.10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, quá trình mở rộng điều tra vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ xe ô tô của đoàn thiện nguyện Đắk Lắk va chạm với xe ô tô con của một người dân tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự thêm một nghi phạm, để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản khi kêu gọi từ thiện.

Nghi phạm bị tạm giữ hình sự là Đào Quang Hà (24 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên), là thành viên tham gia đoàn thiện nguyện Đắk Lắk, và là người đăng tải clip có nội dung công kích chủ xe ô tô con ở Thanh Hóa va chạm với xe ô tô của đoàn thiện nguyện.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khi xảy ra vụ va chạm giao thông trên cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình), giữa xe tải (đang chở hàng từ thiện đến tỉnh Thái Nguyên để hỗ trợ người dân vùng ngập lụt) với xe ô tô con mang biển số 36A - 349.20, Đào Quang Hà không chứng kiến vụ việc, nhưng sau đó đã đăng tải clip trên fanpage của mình có tên là "Hà và Việt Nam", thu hút nhiều bình luận, nội dung công kích chủ xe 36A - 349.20 và người dân tỉnh Thanh Hóa.

Xem nhanh 20h ngày 21.10: Tạm giữ TikToker Đào Quang Hà | Có được quay clip giám sát CSGT?

Xôn xao người vi phạm quay clip giám sát CSGT lập biên bản: Có được phép?

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh CSGT xử lý, lập biên bản 1 nam thanh niên tại TP.HCM, thu hút nhiều lượt xem, bình luận. Nhiều người đặt câu hỏi: người vi phạm có được quay clip giám sát CSGT lập biên bản?

Xôn xao người vi phạm quay clip giám sát CSGT lập biên bản: Có được phép?

Theo nội dung đoạn clip, người cầm điện thoại quay CSGT hỏi tên của cán bộ này. Sau khi trả lời, cán bộ yêu cầu nam thanh niên quay cả hình ảnh chiếc xe máy liên quan vụ việc.

Người này còn yêu cầu cảnh sát cơ động cho xem bảng tên, trong khi cảnh sát cơ động yêu cầu nam thanh niên đưa chìa khóa xe để tổ công tác mở yên xe kiểm tra số khung, số máy, phối hợp làm việc.

Khi được hỏi vì sao liên tục ghi hình, người này cho biết người dân được quyền giám sát. Nhưng cụ thể quy định thế nào? Kính mời quý vị chú ý theo dõi.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

