Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Không khí lạnh tạo thành 'bức tường' ngăn bão Fengshen đổ bộ vào miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày hôm nay 19.10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc Bắc bộ nước ta. Cùng ngày, bão Fengshen sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm nay.

7 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ vĩ bắc và 121,5 độ kinh đông, trên khu vực phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương tốc độ gió từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Không khí lạnh xuất hiện cùng thời điểm có bão số 12 trên Biển Đông, liên tục được tăng cường với cường độ mạnh trong những ngày sắp tới sẽ tác động trực tiếp đến hướng đi, cũng như cường độ bão Fengshen trên Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Fengshen khi đi vào Biển Đông sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và cường độ tiếp tục mạnh lên. Dự báo trong khoảng ngày 22.10, bão Fengshen di chuyển đến phía bắc đặc khu Hoàng Sa sẽ đạt cường độ mạnh nhất ở cấp 11, giật cấp 13.

Xem nhanh 20h ngày 19.10: Không khí lạnh ngăn bão Fengshen đổ bộ? | Hàng hoa lề đường ế ẩm trước 20.10

Cùng thời điểm này, từ ngày 20 - 22.10, không khí lạnh với cường độ mạnh tiếp tục tăng cường, ảnh hưởng đến nước ta sẽ tác động đến cơn bão Fengshen trên Biển Đông.

Khối không khí lạnh sẽ tạo thành "bức tường" chắn ở phần phía tây của cơn bão khiến cho bão ít khả năng di chuyển chính tây để đi vào Bắc bộ hay đi lên khu vực Trung Quốc. Yếu tố tác động này sẽ làm cơn bão đổi hướng di chuyển từ tây bắc sang hướng tây tây nam. Dự báo khi vào đến khu vực đặc khu Hoàng Sa, không khí lạnh sẽ xâm nhập vào cơn bão khiến nó suy yếu dần.

Hàng hoa lề đường mong 20.10 nắng ráo: ‘Khách vắng, chỉ mong đừng mưa’

Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, nhiều tuyến đường ở TP.HCM lại rộn ràng sắc hoa và quà lưu niệm. Từ sáng 19.10, nhiều người dân đã tranh thủ bày bán hoa tươi, gấu bông, thiệp chúc mừng dọc vỉa hè để kịp phục vụ nhu cầu tặng quà.

Hàng hoa lề đường mong 20.10 nắng ráo: ‘Khách vắng, chỉ mong đừng mưa’

Giữa trưa, mặt trời như đổ lửa, hơi nóng từ mặt đường hắt lên khiến không khí oi bức, ngột ngạt. Thế nhưng, nhiều người bán hàng vẫn cố bám trụ, đội nón, trùm áo kín mít, che ô hoặc tìm bóng cây để tránh nắng.

Dưới cái nóng gay gắt như thiêu đốt, ai nấy đều thấm mệt, mồ hôi đổ nhễ nhại nhưng vẫn kiên nhẫn mời chào từng vị khách.

Không chỉ hoa hồng, nhiều sạp còn bán thêm gấu bông, chocolate, thiệp và phụ kiện nhỏ để thu hút khách. Dù sức mua chưa cao, một số người vẫn chọn mua nhanh vài bó hoa ven đường vì sự tiện lợi hơn so với cửa hàng hay chợ hoa lớn.

Thời tiết TP.HCM năm nay thất thường: sáng nắng gắt, chiều mưa rào. Người bán hoa phải dựng dù, che bạt, vừa chống nóng vừa tránh ướt hàng. Mưa xuống, hoa hư; nắng lên, người kiệt sức nhưng vẫn phải đứng bám chỗ, vì bỏ đi là mất khách.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.