Xem nhanh 20h ngày 18.10: Bão Fengshen sẽ gây mưa lớn ở miền Trung | Băng rừng tìm cụ bà 95 tuổi đi lạc

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bão Fengshen sẽ mạnh lên cấp 11, gây mưa lớn ở miền Trung

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo trong khoảng sáng mai 19.10, bão Fengshen sẽ đổ bộ khu vực đảo Luzon (Philippines), chiều và tối cùng ngày bão sẽ đi qua đảo Luzon, vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm nay.

Dự báo sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão số 12 di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và có xu hướng mạnh thêm đến khoảng ngày 22.10, khi tới khu vực phía bắc của đặc khu Hoàng Sa. Cường độ bão số 12 sẽ mạnh lên tới cấp 11, giật cấp 13.

XEM NHANH 20H 18/10: Bão Fengshen sẽ gây mưa lớn ở miền Trung | Băng rừng tìm cụ bà 95 tuổi đi lạc

Khi di chuyển vào Biển Đông, do chịu tác động của không khí lạnh ở phía tây, bão ít khả năng di chuyển vào vịnh Bắc bộ hay đi lên phía Trung Quốc. Khi vào tới khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão số 12 đạt cường độ mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 13, sau đó sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và nhiều khả năng sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trước khi ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung.

Xăm Henna: Đẹp, độc, không đau – vì sao giới trẻ phát sốt?

Sợ đau, sợ hối hận vì lỡ xăm không xóa được; thậm chí nhiễm trùng và để lại sẹo… nên nhiều người tìm kiếm một giải pháp thay thế - xăm Henna. Nghệ thuật xăm tạm thời này đang lan rộng tại Việt Nam nhờ ưu điểm không xâm lấn, dễ thay đổi và phù hợp nhiều độ tuổi.

Xăm Henna: Đẹp, độc, không đau – vì sao giới trẻ phát sốt?

Không giống xăm truyền thống cần xâm lấn và gắn lâu dài trên da thịt, Henna lại mang đến sự linh hoạt và đổi mới phù hợp với tệp khách hàng có sở thích định hình lại phong cách.

Khi hình vẽ Henna phai đi sau vài tuần, họ có thể tiếp tục trải nghiệm dịch vụ này với nhiều kiểu hình vẽ khác nhau, giúp giới trẻ mạnh dạn thử nghiệm. Chính điều này đã tạo điều kiện cho Henna đến gần hơn với giới trẻ.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.







