Xem nhanh 20h ngày 16.10: Sớm đưa 33 công dân Việt Nam về nước | Các trùm lửa đảo ở Campuchia bị Mỹ truy tố
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 16.10: Sớm đưa 33 công dân Việt Nam về nước | Các trùm lửa đảo ở Campuchia bị Mỹ truy tố

16/10/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 16.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Sớm đưa 33 công dân Việt Nam tại Campuchia về nước; Cá tầm ở Măng Đen chết gần 45 tấn, thiệt hại gần 8 tỉ đồng;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Sớm đưa 33 công dân Việt Nam tại Campuchia về nước

Chiều 16.10, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam về việc giới chức Campuchia ngày 14.10 đột kích một cơ sở nghi là ổ lừa đảo trực tuyến và bắt 8 công dân Việt Nam, đồng thời điều tra ban đầu cho thấy các nghi phạm điều hành một trung tâm gọi điện để lừa đảo các nạn nhân Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

"Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, đề nghị phía Campuchia bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam, phối hợp hoàn tất các thủ tục xác minh nhân thân ban đầu".

Bà Phạm Thu Hằng cũng khẳng định, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện tại Campuchia và các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao ngay lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết, sớm đưa công dân về nước. Trong thời gian tới, 33 công dân dự kiến sẽ được đưa về nước.

Các trùm lừa đảo Campuchia: Từ 'bố già' bị Thái Lan truy nã đến tỉ phú bị Mỹ truy tố

Tháng 7, Đài Thai PBS đưa tin Tòa Hình sự Thái Lan đã phát lệnh bắt đối với công dân Campuchia tên Kok An, trùm casino bị cáo buộc đứng đầu một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia dọc biên giới với Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành lục soát ít nhất 26 bất động sản của nghi phạm tại Bangkok và những tỉnh khác, đa số đăng ký dưới tên của con cái, và tịch thu số tài sản trị giá hơn 1,1 tỉ baht (30 triệu USD).

Tuy nhiên, họ chưa tìm được tung tích của đối tượng và gia đình của ông này.

Chủ tịch Chen Zhi của Tập đoàn Prince Holding Group

ẢNH: PRINCE BANK

Các nhà điều tra đã xin lệnh bắt từ tòa án sau khi phát hiện các sòng bài của ông Kok An tại thành phố Poipet (Campuchia) vận hành đường dây lừa đảo nhằm vào công dân Thái Lan.

Lệnh bắt giữ cũng được thực hiện đối với 3 con trai của của Kok An, lần lượt tên Juree, Phu Cherin, và Kittisak. Ba người bị truy nã với cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm xuyên quốc gia giống như cha mình.

Cũng liên quan đến tội phạm lừa đảo là công dân Campuchia, Bộ Tư pháp Mỹ hôm 14.10 cho biết đã tịch thu khoảng 15 tỉ USD tiền điện tử thuộc sở hữu của bị cáo tên Chen Zhi, người bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo với quy mô khổng lồ trên lãnh thổ Campuchia.

Theo Đài CNBC, đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ. Bản cáo trạng đã được nộp lên tòa án liên bang ở Brooklyn (thành phố New York, bang New York, Mỹ) và được công bố ngày 14.10.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

