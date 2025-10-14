Xem nhanh 20h ngày 14.10: Shark Bình nhận sai, xin khắc phục hậu quả | Bác sĩ Cao Hữu Thịnh 'kêu cứu'

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
14/10/2025 19:49 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 14.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Shark Bình thừa nhận sai phạm, xin khắc phục hậu quả; bác sĩ Cao Hữu Thịnh 'kêu cứu' vì bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Shark Bình thừa nhận sai phạm, xin khắc phục hậu quả

Hôm nay 14.10, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình) với xác định liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi trước khi vướng ồn ào bị bắt, ông Nguyễn Hòa Bình được biết đến là một trong những doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ - thương mại điện tử, từng góp mặt trong chương trình Thương vụ bạc tỉ.

Ngoài ra, nam doanh nhân còn gây chú ý khi kết hôn cùng diễn viên Phương Oanh - gương mặt quen thuộc của loạt phim truyền hình ăn khách. Công an thành phố Hà Nội cũng thông tin rằng hiện nay ông Nguyễn Hòa Bình và bà Phương Oanh vẫn là vợ chồng hợp pháp.

Làm việc với cơ quan công an, ông Nguyễn Hòa Bình đã thừa nhận các sai phạm, nói rằng bị can nhận thức rõ được hành vi của mình và cam kết khắc phục với các nhà đầu tư bị thiệt hại.

Bác sĩ Cao Hữu Thịnh 'kêu cứu' vì bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo

Ngày 14.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã nhận được đơn phản ánh của bác sĩ Cao Hữu Thịnh (chuyên khám chữa bệnh sản phụ khoa, hiếm muộn, thẩm mỹ; có phòng khám ở phường Chợ Quán, TP.HCM), sau đó đã chuyển đơn cho Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo nội dung đơn, bác sĩ Cao Hữu Thịnh phản ánh việc một số cá nhân, tổ chức có hành vi lập và sử dụng các tài khoản mạng xã hội khiến người tiêu dùng nhầm lẫn là tài khoản mạng xã hội của bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Đồng thời sử dụng trái phép hình ảnh của ông để bịa đặt thông tin sai sự thật.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

