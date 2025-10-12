Xem nhanh 20h ngày 12.10: Bác sĩ khám hơn 4.500 lượt bệnh bị nghi dùng bằng giả | Kỳ tích nâng cầu Bình Triệu 1

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
12/10/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 12.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: 'Đại phẫu' nâng cầu Bình Triệu 1 không gián đoạn giao thông: Lần đầu tiên ở Việt Nam; Cà Mau: Công an xác minh bằng cấp của một bác sĩ đã khám hơn 4.500 lượt bệnh;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

'Đại phẫu' nâng cầu Bình Triệu 1 không gián đoạn giao thông: Lần đầu tiên ở Việt Nam

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một cây cầu nặng khoảng 11.000 tấn được nâng toàn bộ lên hơn 1 m mà không hề gián đoạn giao thông. Giữa cái nắng oi ả và dòng xe cộ tấp nập, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài trên công trường cầu Bình Triệu 1, quyết tâm hoàn thiện công trình mang tính đột phá này đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.

Để đảm bảo vừa nâng cầu vừa giữ xe cộ qua lại, các kỹ sư Việt Nam đang áp dụng công nghệ kích nâng lần đầu ở quy mô lớn để nâng cầu Bình Triệu 1 nặng hơn 11.000 tấn lên cao.

Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam thực hiện việc nâng toàn bộ cầu theo phương pháp này. Đến đầu tháng 10.2025, dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 đã hoàn thành công đoạn kích nâng kết cấu cầu lên thêm 1,08 m. Hiện đơn vị thi công đang tiến hành nâng xà mũ và lắp đặt đá kê gối, với kế hoạch hoàn tất toàn bộ hạng mục vào ngày 30.11.2025.

Cà Mau: Công an xác minh bằng cấp của một bác sĩ đã khám hơn 4.500 lượt bệnh

Ngày 12.10, một lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau cho biết đã báo cáo vụ việc một bác sĩ sử dụng bằng cấp không hợp lệ đến UBND và Công an tỉnh. Cơ quan công an đang xác minh bằng cấp bác sĩ này.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau có báo cáo gửi Sở VH-TT-DL cung cấp thông tin một bác sĩ sử dụng bằng cấp bất hợp pháp khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn (ở xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau).

Kết quả cho thấy, ông N.X.H hành nghề khám, chữa bệnh tại phòng khám này từ ngày 25.1 đến ngày 11.5.2025. Trong thời gian đó, ông đã thực hiện 4.544 lượt khám cho bệnh nhân bảo hiểm y tế, với tổng chi phí hơn 1,3 tỉ đồng. Trước khi bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ, ông N.X.H đã có đơn xin nghỉ việc tại phòng khám.

Từ kết quả rà soát, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau chỉ đạo thu hồi toàn bộ số tiền hơn 1,3 tỉ đồng đã thanh toán cho phòng khám nói trên, tương ứng với chi phí khám, chữa bệnh do ông H. thực hiện.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

