Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 11.10: Nợ hơn 8 ngàn đồng phí tin nhắn, bị tính lãi hơn 1 triệu | Tràn lan video xúc phạm IQ người xem
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 11.10: Nợ hơn 8 ngàn đồng phí tin nhắn, bị tính lãi hơn 1 triệu | Tràn lan video xúc phạm IQ người xem

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
11/10/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 11.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Nợ phí tin nhắn 8.879 đồng, bỗng tăng hơn 1 triệu đồng trong chưa đầy 10 ngày; tràn lan video 'xúc phạm IQ người xem': Khi giải trí biến thành… rác mạng;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Nợ phí tin nhắn 8.879 đồng, bỗng tăng hơn 1 triệu đồng trong chưa đầy 10 ngày

Ngày 11.10, ông M.T.N (62 tuổi, ở xã Ea H'leo, Đắk Lắk - thuộc H.Ea H'leo, Đắk Lắk cũ) cho biết, thẻ tín dụng của ông bất ngờ tăng vọt hơn 1 triệu đồng tiền dư nợ, từ nợ phí tin nhắn từ 8.879 đồng trong thời gian chưa đầy 10 ngày.

Ông N. cho biết, ngày 24.4, ông mở thẻ tín dụng hạn mức thẻ là 200 triệu đồng tại một ngân hàng có chi nhánh ở P.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Trong thời gian mở thẻ, ông có sử dụng rút, trả tiền nhiều lần tại ngân hàng nhưng không để ý đến số tiền lãi và các khoản phí mình đã đóng tại ngân hàng vì việc rút, trả tiền diễn ra thường xuyên.

Ngày 8.8, ông đến ngân hàng để thanh toán số tiền gốc, lãi đã sử dụng cho ngân hàng hơn 100 triệu đồng và không rút tiền từ thẻ tín dụng nữa.

Nợ phí tin nhắn ngân hàng 8.879 đồng, bỗng tăng hơn 1 triệu đồng trong chưa đầy 10 ngày

Đến ngày 12.9, ông nhận được tin nhắn của ngân hàng gửi qua số điện thoại thông báo phải thanh toán số tiền 8.879 đồng dư nợ phát sinh từ thẻ tín dụng. Sau đó, ông liên hệ với ngân hàng để hỏi về số tiền trên thì được trả lời số tiền 8.879 đồng phát sinh là phí tin nhắn ngân hàng gửi tin nhắn thông báo cho khách hàng.

Tràn lan video 'xúc phạm IQ người xem': Khi giải trí biến thành… rác mạng

“Chủ tịch giả vờ làm công nhân để thử lòng vợ”, “mẹ chồng hóa cái bàn để dạy con dâu bài học nhớ đời”,...

Những cụm từ nghe qua tưởng đùa, nhưng chỉ cần vài giây tìm kiếm trên mạng xã hội, hàng trăm video với nội dung tương tự sẽ hiện lên. Hầu hết đều vô nghĩa, phi logic, thậm chí phản cảm. Vậy vì sao những video “xúc phạm IQ người xem” vẫn có thể tồn tại, lan truyền và được xem hàng trăm nghìn lượt mỗi video.

Từ những tình huống lố bịch, lời thoại vô lý cho đến hình ảnh hở hang, thiếu thẩm mỹ — nhiều video đang bị biến tướng thành “món ăn nhanh” rẻ tiền cho thị hiếu câu view.

Đáng nói, nhiều nhà sáng tạo nội dung ngày nay sẵn sàng đánh đổi giá trị đạo đức, thẩm mỹ, để đổi lấy lượt xem, lượt chia sẻ và doanh thu.

Tràn lan video 'xúc phạm IQ người xem': Khi giải trí biến thành… rác mạng

"Mình thấy dạo gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện quá nhiều clip mang tính giải trí đơn thuần, nhưng nội dung lại thiếu ý nghĩa hay thông điệp tích cực. Nhiều video thậm chí có xu hướng tiêu cực, làm quá để thu hút người xem. Mạng xã hội lan tỏa nhanh nên những nội dung này dễ tiếp cận cả trẻ em lẫn người lớn tuổi, khiến họ bị ảnh hưởng, thậm chí tin vào điều sai lệch. Giải trí thì xem một vài clip vui là đủ, nhưng việc tràn lan như hiện nay rõ ràng đã trở nên lạm dụng và không còn phù hợp", bạn đọc Xuân Mai ở TP.HCM chia sẻ.

Dù các nền tảng mạng xã hội đều có cơ chế kiểm duyệt, nhưng dường như những video “rác” này vẫn dễ dàng lọt qua.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 10.10: Hà Nội phát cảnh báo ngập lụt | 400 xe đi trên vỉa hè bị CSGT ghi hình

Xem nhanh 20h ngày 10.10: Hà Nội phát cảnh báo ngập lụt | 400 xe đi trên vỉa hè bị CSGT ghi hình

‘Xem nhanh 20h’ ngày 10.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ; CSGT ghi hình được gần 400 xe máy đi trên vỉa hè Võ Thị Sáu trong 30 phút;...

Xem nhanh 20h ngày 9.10: Đường phố Thái Nguyên xác xơ sau lũ lịch sử | Bên trong nơi camera AI giám sát phạt nguội

Xem nhanh 20h ngày 8.10: Thái Nguyên, Lạng Sơn vẫn chìm trong biển nước; trực thăng, công an nỗ lực cứu trợ

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ nợ phí tin nhắn ngân hàng video xúc phạm IQ rác mạng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận