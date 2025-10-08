Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 8.10: Thái Nguyên, Lạng Sơn vẫn chìm trong biển nước; trực thăng, công an nỗ lực cứu trợ
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 8.10: Thái Nguyên, Lạng Sơn vẫn chìm trong biển nước; trực thăng, công an nỗ lực cứu trợ

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
08/10/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 8.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Lũ lịch sử ở Thái Nguyên: 'Cả gia đình bây giờ chết là chết hết'; Ngập lụt Lạng Sơn nhìn từ máy bay quân sự;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Lũ lịch sử ở Thái Nguyên: 'Cả gia đình bây giờ chết là chết hết'

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, đến sáng 8.10.2025, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo (tức bão số 11), địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7.10, lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Mưa lớn sau bão Matmo gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử, khiến mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5 giờ ngày 8.10 là 29,9 mét, vượt báo động 3 là 2,9 mét và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09 mét.

Lũ sông Cầu dâng cao gây ngập lụt ở hơn 40 xã, phường. Đặc biệt, trong trận lũ lần này, nhiều khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên cũ, chưa bao giờ bị ngập trong các đợt mưa lớn trước đây cũng bị ngập sâu, như khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên cũ...

Xem nhanh 20h ngày 8.10: Thái Nguyên, Lạng Sơn vẫn chìm trong biển nước; trực thăng, công an nỗ lực cứu trợ

Ngập lụt Lạng Sơn nhìn từ máy bay quân sự

Sáng 8.10.2025, Bộ Quốc phòng vừa lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân dân các địa bàn bị chia cắt, ngập lụt nặng tại tỉnh Lạng Sơn.

Ngập lụt Lạng Sơn nhìn từ máy bay quân sự

Máy bay trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 và Mi-171 số hiệu SAR-03 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không – Không quân) đã thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân dân các địa bàn bị chia cắt, ngập lụt nặng tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo kế hoạch, trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 do đại tá Nguyễn Bá Đức (Phó trung đoàn trưởng – Tham mưu trưởng Trung đoàn 916) sẽ thực hiện cứu trợ tại địa bàn xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-03 do thượng tá Nguyễn Văn Hoàng (Phó chính ủy Trung đoàn 916) sẽ cứu trợ tại địa bàn xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn (thuộc các xã Vân Nham và Đô Lương, thuyện Hữu Lũng cũ).

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 6.10: Không có vùng cấm trong vụ Shark Bình | Lê Sỹ Tùng bị bắt giữ như thế nào?

Xem nhanh 20h ngày 6.10: Không có vùng cấm trong vụ Shark Bình | Lê Sỹ Tùng bị bắt giữ như thế nào?

‘Xem nhanh 20h’ ngày 6.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai: Biểu dương thành tích bắt giữ Lê Sỹ Tùng; điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình: 'Không ngoại lệ, không vùng cấm';...

Xem nhanh 20h ngày 7.10: Nước chưa kịp rút, Hà Nội lại mưa xối xả | Diễn biến bất ngờ bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ Ngập lụt Mưa lũ thái nguyên ngập lụt thái nguyên Ngập lụt Lạng Sơn lũ lịch sử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận