Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Lũ lịch sử ở Thái Nguyên: 'Cả gia đình bây giờ chết là chết hết'

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, đến sáng 8.10.2025, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo (tức bão số 11), địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7.10, lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Mưa lớn sau bão Matmo gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử, khiến mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5 giờ ngày 8.10 là 29,9 mét, vượt báo động 3 là 2,9 mét và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09 mét.

Lũ sông Cầu dâng cao gây ngập lụt ở hơn 40 xã, phường. Đặc biệt, trong trận lũ lần này, nhiều khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên cũ, chưa bao giờ bị ngập trong các đợt mưa lớn trước đây cũng bị ngập sâu, như khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên cũ...

Xem nhanh 20h ngày 8.10: Thái Nguyên, Lạng Sơn vẫn chìm trong biển nước; trực thăng, công an nỗ lực cứu trợ

Ngập lụt Lạng Sơn nhìn từ máy bay quân sự

Sáng 8.10.2025, Bộ Quốc phòng vừa lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân dân các địa bàn bị chia cắt, ngập lụt nặng tại tỉnh Lạng Sơn.

Ngập lụt Lạng Sơn nhìn từ máy bay quân sự

Máy bay trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 và Mi-171 số hiệu SAR-03 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không – Không quân) đã thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân dân các địa bàn bị chia cắt, ngập lụt nặng tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo kế hoạch, trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 do đại tá Nguyễn Bá Đức (Phó trung đoàn trưởng – Tham mưu trưởng Trung đoàn 916) sẽ thực hiện cứu trợ tại địa bàn xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-03 do thượng tá Nguyễn Văn Hoàng (Phó chính ủy Trung đoàn 916) sẽ cứu trợ tại địa bàn xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn (thuộc các xã Vân Nham và Đô Lương, thuyện Hữu Lũng cũ).

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.